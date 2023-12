TEST TRHŮ: Do Jihlavy přivezli obří vyhlídkové kolo, bruslí se na dvou místech

Adventní vesnička s přibližně čtyřmi desítkami stánků bude letos v provozu až do 31. prosince. Některé stánky by však měly fungovat až do 18. února, kdy skončí provoz hlavního taháku - velkého kruhového kluziště.

Po loňském úsporném režimu zaviněném energetickou krizí se letos Jihlava nebývale rozzářila. Nejen Masarykovo náměstí, ale také blízké okolí, včetně hradebního parkánu, jsou krásně vyzdobené a nasvícené. Osvětlené jsou vstupní brány, keře, stromy a lidé uvidí i světelné sochy zvířat či digitální projekce na hradby a kostely. Součástí Vánoc bude také výzdoba prázdných výloh v Jihlavě, kde si lze prohlédnout betlémy od betlémářů z Jihlavska.

Ceny občerstvení svařené víno 60 a 80 Kč

punč – nealko 55 a 65 Kč

punč – alko 65 a 80 Kč

ovocný čaj 25 Kč

espresso, cappuccino 50 a 60 Kč

trdelník 80 - 120 Kč

klobása 80 - 100 Kč

párek v rohlíku 35 Kč

palačinky 80 - 100 Kč

hranolky 65 a 85 Kč

záloha za kelímek 50 Kč

Ve stáncích na adventních trzích se návštěvníci dobře najedí a napijí, hůř se jim však bude shánět případný dárek. Od středy do neděle, od 16:00 do 19:00, je k vidění pestrý doprovodný program. Divadelní představení a koncerty se odehrávají ve vyhřívaném vánočním stanu.

Kruhové kluziště okolo Marianského sloupu se vrátilo po roční odmlce. Letošní novinkou je vyhlídkové kolo, které za cenu 80 Kč pro děti a 100 Kč pro dospělého nabízí dvouminutové svezení. Nově se se lze vypravit také na malou umělou ledovou plochu na hradebním parkánu vedle Brány Matky Boží.

Obě ledové plochy jsou k dipozici zdarma, navíc přímo na Masarykově náměstí je i půjčovna a brusírna bruslí. Půjčení bruslí stojí 50 Kč, půjčení skříňky 20 Kč a broušení je za 70 Kč. Zálohy na klíč od skříňky činí 50 korun, záloha za půjčení bruslí je 500 korun.

Letošní vánoční program je v Jihlavě plný zajímavých procházek. Pro rodiny s dětmi je určený oblíbený okruh Po stopách jihlavských legend a pověstí, premiéru má letos procházka pro děti stezkou Jihlavy filmové a divadelní o tom, jak se bavili naši předci a jak se dnes bavíme my.

Speciální procházkou je okruh Betlémskou cestou za vánočními tradicemi staré Jihlavy. V ulicích města jsou ve vybraných vitrínách obchodů vystavené betlémy. Do ulic Jihlavy pak pravidelně vyjíždí i speciálně nazdobený trolejbus MHD.

Tipy z programu 13. 12. Česko zpívá koledy

14. a 22. 12. Hotch-Potch, ZUŠ Jihlava

14. 12. Tradiční romské tance

22. a 23. 12. Betlémské světlo

25. 12. Živé jesličky

Vánocemi však nežije jen historické centrum, ale celé město. Během vánočních procházek si tak lze prohlédnout zářící výzdobu, kterou si lidé zkrášlují prostředí kolem svých domovů. Vyhlášená je vánoční výzdoba v ulici Leoše Janáčka, ve Smrčenské ulici, krásný betlém a výzdobu mívají tradičně ve Vysoké u Jihlavy.

Každý adventní víkend jsou pro zájemce připraveny výtvarné dílny v Turistickém informačním centru v ulici Matky Boží 22 se zaměřením na vánoční tematiku. Kromě dílen a workshopů si lidé mohou v informačním centru pořídit suvenýry, dárky od regionálních výrobců nebo se jen ohřát.