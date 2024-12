Z Brodu opět vyrazil vánoční strom k Severnímu moři, oživí advent v Holandsku

Letos bude adventní dominantou Brielle smrk. Kamion holandské spediční firmy ho naložil v areálu havlíčkobrodských Technických služeb. Na místo určení tak už v tuto chvíli míří po evropských dálnicích.

„Ta tradice vznikla z iniciativy holandského partnerského výboru. V Brielle uvažovali, jak oživit vánoční atmosféru v centru historického města. Vánoční strom, který tam původně nebýval, byla jednou z myšlenek,“ popisuje Tomáš Hermann. Současný ředitel Městského divadla a kina je zároveň tím, kdo se o partnerství mezi Brodem a Brielle dlouhodobě stará.

Jenže sehnat vzrostlý jehličnan v Nizozemsku není vůbec nic jednoduchého. „V rovinatém Holandsku na jehličnany téměř nenarazíme. Dostupnost toho, co my považujeme za naprosto běžné, je tam velmi omezena,“ podotkl Hermann.

Že strom poskytnou přátelé z české Vysočiny je tak nasnadě. O krásné smrky tu i přes kůrovcovou kalamitu posledních let stále nouze není. A navíc, obě strany takový dar považují za symbolický akt potvrzení partnerství. To ostatně patří mezi nejstarší v zemi. Vzniklo ještě za socialismu a příští rok potrvá už 40 let.

„Do Holandska se obvykle vozí stromy z Polska. Máme přátele v Česku, tak proč strom nevzít odsud. Vánoce mám osobně velmi rád a toto je moc hezká tradice,“ svěřoval se při nakládce řidič kamionu Halbe van der Veen.

Transport stromu jako vytěžovací jízda

Spediční firma, u níž je zaměstnán, vozí strom z Brodu pravidelně jako sponzorský dar pro briellskou radnici. Ovšem že by řidič jel 1100 kilometrů jen pro smrk a pak zase zpět, to rozhodně ne. Pro strom se s kamionem zastavil na zpáteční jízdě z vykládky v jihovýchodní Evropě.

„Spediční firma vozí zboží do Maďarska, na Balkán, do Turecka. Strom naloží při zpáteční jízdě, kdy stejně do Holandska vezou prázdné auto. Je to v podstatě vytěžovací jízda,“ odmítá Hermann časté poznámky o zbytečné výrazné uhlíkové stopě.

Letošním stromem pro Brielle je smrk, který donedávna rostl v Dobrohostově, vesnici nedaleko Brodu. Městu ho věnovali majitelé. Strom příliš vyrostl a začal ohrožovat jejich stavení. Potřebovali se ho zbavit a využili proto jedinečné možnosti udělat jinému radost.

Vánoce tam vypadají jinak než u nás

Až strom do Brielle dorazí, sundají ho technici z auta a postaví na tamním náměstí Markt. Během následujících dní ho ozdobí a nasvítí. K výzdobě tam mají připravené mimo jiné i obrázky od dětí. V první polovině prosince se v Brielle koná slavnost Lichtjesavond, při níž se strom rozzáří. Letos se tak stane v pátek 13. prosince večer. Součástí slavnosti je i zpívání koled, koncerty i třeba řemeslný trh.

Vánoční strom naložili pracovníci havlíčkobrodských Technických služeb ve čtvrtek ráno. Po transportu dlouhém přibližně 1100 kilometrů bude jehličnan dotvářet atmosféru v partnerském holandském městečku Brielle na břehu Severního moře.

Vánoce v protestantském Holandsku vypadají trochu jinak, než v Česku. Klasické období s vánočními svátky kolem 25. prosince tam nemají. „Dárky se rozdávají na Mikuláše, kdy chodí Sinterklaas a Zwarte Piet, něco jako u nás Mikuláš a čert,“ přiblížil Tomáš Hermann.

Protože je ale Nizozemsko bohatá a multikulturní země, tradiční symboly křesťanských Vánoc jako jsou třeba právě vánoční stromy, se ve městech začínají objevovat dnes již vcelku běžně. Nejčastěji si je radnice nechávají vozit z Německa či Polska.