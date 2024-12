Vstupenku, plavbu lodí nebo seskok z komína. Místo věcí lidé darují zážitky

Sázkou na jistotu jsou dárkové vstupenky na kulturní akce. Již třetí sezonu je například nabízí – pod sloganem Ježíšek nakupuje v Kultuře – žďárská příspěvková organizace Kultura Žďár. A zájem je obrovský.

„S nabídkou vždy vyjíždíme už 1. listopadu. Letos jsme si navíc dali opravdu záležet a spustili předprodej hned po půlnoci. Stačilo deset minut a měli jsme prodaných kolem padesáti vstupenek napříč nabídkou,“ vylíčila Tamara Pecková Homolová, ředitelka Kultury Žďár.

Bylo podle ní vidět, že lidé číhali, aby měli co nejlepší lístky. „Někteří ostatně psali už v půlce října, kdy se chystáme předprodej spustit, a nedočkavě vyhlíželi tipy na dárky,“ popsala ředitelka. Hned v listopadu byl vyprodaný únorový koncert Jaromíra Nohavici, vlna zájmu doslova smetla i lednové divadelní představení Na zlatém jezeře se Simonou Stašovou.

„Lístky mizí před očima i v případě cirkusu Cirk La Putyka, z čehož mám velkou radost. Zrovna toto představení má přece jen svůj specifický a omezený okruh návštěvníků,“ podotkla Pecková Homolová.

Nějaké lístky lze naopak ještě pořídit například na legendární Helenu Vondráčkovou nebo čerstvou bronzovou slavici Moniku Absolonovou. Zájem je ovšem nejen o známá jména, ale i o menší žďárský festival Horácký džbánek, jenž se koná až v srpnu příštího roku. I na ten jsou již prodány desítky lístků. Zrovna Horácký džbánek se navíc řadí k akcím, které Kultura Žďár nabízí za „ježíškovskou“ cenu. „Do Vánoc je cena vstupenky o stovku nižší,“ upřesnila Pecková Homolová.

Dobrovstupenky v Jihlavě

Dárkové poukazy „frčí“ několikátý rok i v případě Horáckého divadla Jihlava. „Poptávku máme opravdu velkou, ale klidně bychom zvládli ještě větší,“ říká s úsměvem Ruth Denčevová, mluvčí divadla.

Lidé podle jejích slov však nemyslí před svátky jen na sebe, ale pořizují hojně i takzvané dobrovstupenky. Lístek tak virtuálně koupí lidem, pro něž je návštěva divadelního představení nedostupný luxus. Jedná se zejména o děti a mládež, třeba z dětských domovů, ale i o dospělé se sociálním, zdravotním či mentálním handicapem.

Relativně malou investicí, která však může udělat hodně radosti, je i pořízení průkazky do knihovny.

„Když si uvědomíte, že za dvě stovky dnes vlastně nekoupíte ani jednu knížku, tak možnost půjčovat si za tuto sumu po celý rok knihy, včetně třeba i audioknih, stolních her či časopisů, mi přijde jako skvělý dárek,“ konstatovala Martina Sedláková, ředitelka žďárské Knihovny Matěje Josefa Sychry, která dárkové poukazy k tomuto účelu nabízí.

Poukazy do pivovarů i na festivaly

Také lidé hledající tipy na vánoční dárky pro milovníky piva mohou na Vysočině vybírat z nabídky hned několika firem. Dárkové vouchery má k dispozici například Rodinný pivovar Bernard v Humpolci, a ten potvrzuje, že zájem o zážitky spojené s pivem viditelně roste.

„Od otevření Návštěvnického centra Bernard v červnu 2022 nabízíme poukazy na prohlídky pivovaru spojené s degustací a také poukázky do Pivnice Na Štokách. Zájem stoupl za uplynulý rok téměř stoprocentně. Platí to jak během roku, tak nyní před svátky, kdy se poukazy prodávají jako dárky pod stromeček,“ popsal mluvčí pivovaru Radek Tulis. Doplnil, že nejčastěji zákazníci volí kombinaci prohlídky s následující návštěvou pivnice.

Na odbyt jdou však i vstupenky na hudební festival Bernard Fest. Byť se jedná o akci, která se koná až v červnu 2025, mnozí lidé využívají nyní lístky právě jako vánoční dárek. „Vstupenky jsou navíc do konce letošního roku o pět stovek levnější ve srovnání s konečnou cenou před festivalem,“ zmínil Tulis.

Seskok z komína je jen pro odvážné

Ani o netradiční zážitky plné adrenalinu není na Vysočině nouze. Skutečným překvapením pod stromečkem, ovšem spíše pro odvážné, je bezpochyby voucher na seskok z továrního komína, který si lze užít v obci Vír nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Kdysi klasický cihlový komín uhelny v továrně Rotter se tam totiž letos změnil v místo k provozování adrenalinové atrakce v revitalizovaném areálu Továrny Vír.

„Na to, že je seskok pro lidi pořád ještě čerstvá novinka, s níž jsme přišli až po letní sezoně, tak už nějaké zájemce máme. A postupně jich přibývá,“ podotkl David Matuška ze společnosti Údolí Svratky, která celý projekt Továrna Vír zastřešuje.

Letošní novinkou v Továrně Vír, zrekonstruovaném areálu ve Víru na Žďársku, je skok z komína. A méně odvážní mohou pořídit pouze poukaz na slanění z plošiny.

Seskok na laně se speciálním systémem automatického magnetického brzdění, a to z plošiny umístěné na komíně 26 metrů nad zemí, vyjde na 890 korun a dá se doplnit i dalšími aktivitami. A kdo si netroufá vrhnout se do hloubky, může si zkusit třeba „jen“ slanění komína s instruktorem. Společnost provozuje ubytování, restauraci i další aktivity už několik let, a to včetně nabídky různých dárkových poukázek. V ucelené formě na e-shopu však spustili prodej voucherů až letos na podzim, jakožto přípravu na další sezonu.

„Teď před Vánocemi jsme chtěli lidem umožnit koupit si u nás netradiční dárek, poukazů máme totiž celou řadu. Zájemci si je mohou nakombinovat dle svých představ a pořídit jich třeba i víc – na ubytování, jídlo v restauraci, půjčení kola nebo právě na nějaké aktivity. Obdarovaný tak u nás může klidně strávit celý víkend. To už pak není jen poukaz, ale skutečný zážitek,“ shrnul Matuška.

Darovat lze i klidnou plavbu lodí

Příznivci spíše klidnějších aktivit ocení pod stromečkem třeba voucher na plavbu lodí po hladině Dalešické přehrady s malebnou přírodou v okolí.

„Zájem o poukazy je setrvalý, lidé je kupují i během roku, třeba někomu jako dárek k narozeninám, a samozřejmě i teď před Vánocemi,“ popsal Milan Jahoda, kapitán výletní lodi Horácko.

Voucher lze podle něj navolit podle přání zákazníka – na konkrétní plavbu nebo i počet lidí.