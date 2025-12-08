Vánoční hvězdy, skřítci, betlémy, ladovské postavičky, andělíčkové. Do toho nespočitatelné množství dalších drobných ozdob i třeba promítání na fasády nebo jemná vánoční hudba. A hlavně tisíce a tisíce světýlek. Malá vesnička Kladruby se o víkendu opět po roce oblékla do vánoční atmosféry.
„Nikdy jsme to nepočítali, ale sto tisíc světýlek tu určitě bude. K tomu dva kilometry prodlužovacích kabelů zakopaných do země, aby o to nikdo nezakopával,“ přibližuje Jiří Stehno, jeden z nadšenců, kteří se na každoročním vyzdobení vesničky podílejí.
S bratrancem Milanem Stehnem a sousedem Jiřím Šteklem Kladruby zdobí už několik let. Začínali každý na svém stavení a na své zahradě. Postupně ale výzdoby přibývalo, že se rozšířila i na obecní pozemky a na veřejná prostranství.
|
Místní proměnili Kladruby v kouzelnou vánoční vesničku, vítají tisíce lidí
A přidávají se i někteří další obyvatelé obce či příbuzní. Pro tisíce návštěvníků, kteří do Kladrub každoročně o adventu míří, se tu dokonce vaří speciální adventní punč. Nebývá výjimkou, když se ho za podvečer vypije padesát litrů.
Mystické místo vybízí ke zklidnění a relaxaci
Letos dobrovolníci výzdobu opět o něco rozšířili. Nově nasvětlili západní část obce, kde dokonce vzniklo jakési mystické zákoutí. Autoři konceptu jím odkazují na dávnou historii celé lokality a spojují Vánoce křesťanské s pohanským zimním slunovratem.
„Termín vánočních svátků vzešel z narození Ježíše Krista. Ale datum není úplně přesně známé. Křesťané ho nacílili do blízkosti zimního slunovratu. Protože tu máme bohatou předkřesťanskou historii, rozhodli jsme se obě formy propojit,“ vysvětluje Jiří Štekl, jakýsi duchovní otec celé výzdoby Kladrub.
Na okraji vesničky je tak speciálně nasvícené místo s několika stromky a vysokým sloupem s plastikou obří vážky. Z reproduktorů se tu line relaxační hudba, lasery tu promítají piktogramy odkazující na pohanské národy.
Aranžmá vybízí k relaxaci a klidu „To byl náš cíl. Je potřeba v té dnešní uspěchané době zastavit, zvláště v období hektického adventu. Jen tak se posadit na lavičku a v klidu rozjímat,“ podotkl Štekl.
Jako když se zapne velký fén nebo dvě žehličky
Zbytek Kladrub je ale stejně tak vánoční, jak ho stálí návštěvníci už dobře znají. S výzdobou vesničky místní začínají už v únoru. To obvykle kontrolují a opravují poškozené sošky a ozdoby, začínají shánět nové a vymýšlet nové dekorace a aranžmá.
„Samotná instalace začíná na konci září. Pomáhají nám tu i rodiny. S některými ozdobami ale musíme počkat, až opadá ze stromů listí. Máme tu k tomu díky úřadu městyse v Libici nad Doubravou i vysokozdvižnou plošinu,“ vykládá Milan Stehno.
|
Josef Lada a moravská hvězda. Vánoční vesnička s tisíci světel sází na tradice
Díky moderním a úsporným technologiím je provoz celého vánočního osvětlení velice levné. Základem je LED technologie, nadšenci využívají i barevné OLED, solární systémy či lasery a projektory.
„Třeba tyhle hvězdy mají každá spotřebu jen jednoho wattu,“ ukazuje Milan Stehno na velké ozdoby rozvěšené na stromech. „Když jich sem navěsíme sto, je to jako jedna stará klasická žárovka v obýváku,“ vysvětluje.
„Spotřeba celého systému osvětlení se rovná jednomu výkonnějšímu fénu. Nebo dvěma elektrickým žehličkám. Na provozu domu je to zanedbatelné,“ dodává Jiří Štekl.
K obnově osvětlení přispívají dary z kasičky
Opravy a rozšíření výzdoby společně se sousedy hradí výhradně z peněz, které návštěvníci vloží do pokladničky nebo pošlou skrze QR kód. „Nevybíráme žádné vstupné, do výzdoby investujeme vše, co nám lidé přispějí. Vše děláme zadarmo,“ poznamenal Jiří Štekl s tím, že finance na výzdobu včetně sbírek a účtů spravuje městys Libice, pod níž Kladruby spadají.
Vánoční atmosféru v Kladrubech mohou návštěvníci obdivovat každý den po setmění, od 17 do 19 hodin. Zaparkovat mohou okraji obce ve směru od Sloupna na provizorním parkovišti u dětského hřiště. Procházka po svátečně nasvícených Kladrubech zabere necelou hodinku. Osvětlení má být v provozu do 5. ledna.