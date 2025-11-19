Světlá opět rozsvítí Zimní procházku parkem. Letos na ní zatančí i sněhuláci

Ten nápad vznikl víceméně z nouze v době covidu. Nekonaly se žádné společenské ani kulturní akce, zakázány byly adventní trhy i shromažďování lidí. Alespoň trochu chtěli zpříjemnit lidem v této temné době adventní čas ve Světlé nad Sázavou. Tak vznikla vánoční procházka parkem. A ta láká i po pěti letech.
Jelení rodinka bude rozhodně nejfotografovanějším objektem ve Světlé nad Sázavou.

Jelení rodinka bude rozhodně nejfotografovanějším objektem ve Světlé nad Sázavou. | foto: Jiří Bárta, 5plus2.cz

Anděl u Tureckého pavilonu nad splavem.
Turecký pavilon s andělem
Ozdobený most v zámeckém parku.
Vánočně vyzdobený zámecký park ve Světlé nad Sázavou.
Tenkrát to působilo jako zjevení. Nikdo v okolí nic takového nepořádal. Není divu, že do Světlé před Vánocemi mířily tisíce lidí a psaly se oslavné články. Vedení města se společně s Kulturními zařízeními města Kytice trefilo do atmosféry a nálady mezi lidmi. Stalo se vzorem i pro další města.

Nápad byl prostý. Už tak úchvatný a romantický zámecký park vyzdobit vánočními světelnými dekoracemi. Tu byl svítící medvěd s rodinkou, na palouku o kus dál jeleni, za další desítky metrů návštěvník narazil na sáně se soby. Nad rybníkem byly zavěšeni osvětlení ptáci, vánočně nasvícen byl ostrůvek, z něhož se linula hudba. Po pár krocích Ježíškova pošta či andělé.

Adventní záře za miliony. Ulice města na Vysočině budou plné světelných dekorací

„Pamatuji, jaký to způsobilo rozruch. Byli jsme v tu dobu první, kdo něco takového udělal. Mělo to ohromný ohlas. Zvláště v době covidu, která byla plná zákazů,“ vzpomíná ředitelka Kytice Jana Kupčíková.

„Teď už je podobná vánoční cesta skoro všude, velice rychle se to rozmohlo, něco podobného dělají snad všechna města. Ale i přes rapidně se zvyšující konkurenci je o naši Zimní procházku, jak jsme ji nazvali, stále velký zájem. I díky tomu, že se přidal zámek,“ dodává Kupčíková.

Dekorace si Světlá půjčuje, jsou čím dál dražší

Světlá procházku neopomene ani letos. Opět začne už na náměstí Trčků z Lípy a povede přes nazdobený most kolem zámku do parku. Tam kromě již známých ozdob bude na návštěvníky čekat i množství novinek. „Těmi letošními budou třeba tancující sněhuláci, pasoucí se jelen i průchozí několikametrová zvonička,“ zmiňuje šéfka Kytice.

Obří světelné ozdoby si Světlá obvykle půjčuje od různých agentur. Mnoho jich město také zakoupilo, s jinými pomohly sponzorské dary. „Ale finančně je to čím dál náročnější,“ podotýká Jana Kupčíková.

Zimní procházka se rozsvítí o první adventní neděli 30. listopadu po setmění. Výzdoba má čidla snímající intenzitu světla a rozsvítí se vždy automaticky. Doprovodný program se už od 15 hodin bude odehrávat na náměstí Trčků z Lípy, kde vše vyvrcholí o půl šesté slavnostním rozsvícením vánočního stromu.

„Program bude letos větší než obvykle. Jeho součástí bude minijarmark, hudební vystoupení nebo třeba zahájení pohádkové výstavy,“ vyjmenovala Kupčíková.

S vánočními výstavami se přidává i zámek

Procházku parkem lze vhodně doplnit o návštěvu zámku. Ten zůstává otevřený i po setmění, kdy se teprve vyjeví jeho jedinečné kouzlo. I zámek a jeho nádvoří nechali majitelé vánočně nazdobit. Světelná výzdoba mu dodává doslova magickou atmosféru.

Kromě toho si zámek pro návštěvníky připravil hned tři vánočně laděné výstavy. Ty jsou otevřené již od počátku listopadu a zůstanou až do prvních dní nového roku. Jednou z otevřených expozic je již třetí ročník výstavy Kouzlo Vánoc.

„Zavede hosty na časovou pouť napříč dějinami, od skromného adventního času v klášterech benediktinů přes gotiku až k modernímu a nevšednímu pojetí vánoční výzdoby. Každá část výstavy nese autentické a velmi inspirativní prvky dekorace,“ popsala spolumajitelka zámku Marta Marianová. Kromě toho návštěvníci na zámku najdou celkem 98 různě nazdobených vánočních stromků.

Bruslení, vláček i iglú. Vánoční trhy v Jihlavě 2025 mají být největší v historii

Zejména pro rodiny s dětmi jsou připraveny další dvě výstavy. Jednou je oblíbená výstava Z pohádky do pohádky. „Tentokrát v zimním hávu a s novým luštěním i úkoly,“ doplnila Marianová.

Druhou výstavou pak bude nová expozice S kočárky do historie. Ta představuje sbírku asi 250 historických kočárků od 2. poloviny 19. století, přehlídku hraček a drobností z dětství našich babiček.

Zimní procházka parkem zůstane rozsvícená rovněž přes celé Vánoce až do prvních dnů roku 2026. „Ponecháme ji podle počasí a zájmu veřejnosti, nejpozději do 15. ledna,“ podotkla Jana Kupčíková.

