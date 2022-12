Místní proměnili Kladruby v kouzelnou vánoční vesničku, vítají tisíce lidí

„Jsme tu v Železných horách. Rozesetá výstavba tu má trochu horský charakter. To nám vnuklo myšlenku na vytvoření vánoční vesničky. Inspirovalo nás i zahraničí, záviděli jsme místům, která Češi navštěvují,“ popisuje Jiří Štekl, jeden z tvůrců.

Vánoční osvětlení se po vsi, která je místní částí Libice nad Doubravou, rozvěšuje už dvě desetiletí. „Začali jsme zdobit každý sám svůj dům. Pak to přerostlo i na zahrady, na obecní strom a až do dnešní podoby,“ vykládá starousedlík Milan Stehno.

Před pár lety se do všeho vložil Jiří Štekl, profesí designér a architekt. A vánoční výzdoba v Kladrubech dostala mnohem širší rozměr.

Vánočně nasvícená je nejen většina domů v centru obce, ale i stromy a keře v zahradách, zvonička a křížek, hasičská zbrojnice a dokonce i kladrubský menhir. Příchozí mohou obdivovat tisíce světýlek. K tomu jsou po vesničce rozeseté - a rovněž nasvícené - ladovské sošky muzikantů, betlém, tři králové či pasáček s ovcemi. Z vrcholů nejvyšších stromů to vše ozařují hvězdy.

„Nataženo tu máme jeden a tři čtvrtě kilometru prodlužovacích kabelů. Jsou zakopané v zemi, aby o to lidé nezakopávali,“ popisuje Milan Stehno.

Instalace světel zabere stovky hodin

Místní si s výzdobou dokážou pořádně vyhrát. Připravovat ji začínají na podzim. „Jsou to stovky a stovky hodin práce,“ říká Jiří Štekl. O výzdobu se starají hlavně čtyři občané, pomáhají jim rodiny i známí.

Čas na sundávání výzdoby přichází na jaře, až poleví mrazy. To je také doba, kdy lidé světelné řetězy a ozdoby obnovují, nesvítící vyhazují a dokupují nové.

„Vydrží tak dvě sezony, v mrazech kablíky ztvrdnou a lámou se. V kabelu je pět tenoučkých vlásků, to nejde sletovat. Jak to přestane svítit, může se to vyhodit,“ líčí Stehno. Novou výzdobu se místní snaží nakupovat koncem zimy, kdy jsou v obchodech na toto zboží slevy.

Velkou roli při instalaci ozdob hraje i starosta Libice Václav Venhauer. Ten je velkým fanouškem vánoční výzdoby v Kladrubech. Jejím tvůrcům pomáhá zajistit potřebnou techniku i povolení.

To vše bylo potřeba zrovna letos. Novinkou totiž je nové nasvícení a ozdobení hasičské zbrojnice a její zvoničky na střeše. Právě k tomu byla potřebná vysokozdvižná plošina. Nutné bylo s ČEZ vyjednat i odizolování elektrických vedení, která u zbrojnice vedou. „Ale povedlo se, je to nádhera,“ zadívá se Stehno na zbrojnici. „Díky starostovi,“ rychle dodá Štekl.

Světla spotřebují energie jako jedna žehlička

Ne všichni místní jsou ale tak velkými příznivci neobvyklé vánoční atrakce. Někomu naopak vadí. Nemohou si zvyknout na proudění zástupů lidí malebnou a jinak klidnou podhorskou vesničkou.

„Domluvili jsme se proto, že budeme výzdobu rozsvěcet pro veřejnost jen mezi pátou a sedmou hodinou večer,“ vysvětluje Jiří Štekl.

Kratší doba vánočního svícení je také jedním z důvodů, proč i v době energetické krize nejsou účty za elektřinu nikterak vysoké. „Vánoční osvětlení celých Kladrub spotřebuje tolik energie jako zapnutí jedné elektrické žehličky po stejnou dobu,“ překvapí přirovnáním Štekl.

Na vánoční výzdobu se tu totiž používají jen moderní solární a LED systémy. Část osvětlení je připojena k solárním panelům s baterií. Když je přes den krásně jasno jako třeba uplynulou neděli, baterie se nabijí a svítí se skoro zdarma.

Osvětlení na soukromých zahradách si majitelé provozují a hradí sami. Co je na veřejných místech, platí se z obecních peněz. Libice má do konce roku ceny fixované hluboko pod cenovým stropem.

Loni padl rekord, přijelo na 15 tisíc lidí

Kolik lidí do Kladrub letos zavítá, zatím místní netuší. Předpokládají však, že loňský rekord, kdy jich během měsíce přijelo 15 tisíc, nezlomí.

„To byla ještě covidová omezení. Nikde jinde nic nebylo, všichni jezdili k nám,“ vzpomíná Jiří Štekl.

Vánoční osvětlení v Kladrubech má být v provozu do 8. ledna. Do obce je vjezd automobilům, až na výjimky, zakázán. Pro návštěvníky je zřízeno odstavné parkoviště na příjezdu do Kladrub ve směru od Sloupna.