Ve Žďáře řádí po nocích vandalové. Strážníci chtějí víc lidí i kamer v ulicích

„Tento problém nás nyní opravdu velmi trápí, proto se na něj jak my, tak kolegové z Policie České republiky snažíme obzvláště v kritickou dobu zaměřovat. Jde hlavně o noční hodiny, nejčastěji z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, kdy máme my i státní policie k dispozici vždy dvě hlídky,“ popsal vedoucí žďárské městské policie (MP) Martin Kunc s tím, že náročná bývají také období školních prázdnin.

Přestože je městský kamerový systém stále vylepšován, nemůže dle strážníků rozhodně pokrýt celé město. „V současné době máme přes dvacet kamer. Jednotlivé body navíc postupně osazujeme kamerami nové generace, které již obsáhnou vše kolem sebe v rozsahu 360 stupňů,“ nastínil Kunc.

Pokud je tedy vandalismus páchán v lokalitách, jež jsou pod dohledem, daří se případy až z devadesáti procent objasňovat.

Dokladem je třeba nedávná událost, k níž došlo v Nádražní ulici. Právě pěší zóna, stejně jako další oblasti v centru, v hledáčku kamer je. Na chování mladíka, jenž opravdu kompletně rozkopal odpadkový koš, tak bylo možné ihned zareagovat. „Policii se pachatele povedlo dopadnout, přičemž škodu, která činila 15 tisíc korun, uhradil hotově,“ uvedl Kunc s tím, že mladý muž do likvidace mobiliáře vložil opravdu veškeré síly – masivní koš se mu povedlo zcela zdemolovat, ač byl zapuštěný hluboko v zemi.

„Prostě ho napadlo, že zastávku rozkope“

„Vandalové také často ničí plechové vložky uvnitř košů, případně koše úplně vyvalí, a někdy bohužel házejí celé nádoby i do řeky. Ročně tak za opravy a výměny odpadkových košů město utratí zhruba 30 tisíc korun,“ vyčíslil žďárský místostarosta Jaroslav Hedvičák.

Apeluje také na obyvatele, aby neváhali vytočit linku 156 či 158, stanou-li se svědky ničení majetku.

Do desetitisíců korun jdou každý rok i škody na dopravním značení. Někdy je příčinou dopravní nehoda, ale mnoho případů je právě dílem vandalů.

„Značky často končí ulomené, ohnuté, otočené, posprejované nebo zcela vyvrácené,“ přiblížila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Obdobné je to i u dalšího mobiliáře - třeba laviček, vybavení hřišť či autobusových zastávek. Pohnutky, jež agresory k likvidaci věcí vedou, jsou různé.

„V minulosti jsme třeba chytili pachatele, který zcela rozkopal skleněné výplně zastávky v ulici Novoměstská. Svůj čin odůvodnil tím, že ho prostě napadlo, že rozkope zastávku,“ konstatoval vedoucí městské policie.

Viníka je lepší zadržet přímo při činu

Útoku vandalů neodolalo tuto zimu ani nové umělé kluziště na náměstí. „Zamkli jsme branku, abychom zamezili nočním návštěvám, kdy lidé na led zanášeli bláto a kamínky, což povrch ničí. Ač jsme celý prostor i zapáskovali, několik výtržníků na led vstoupilo a zamčená dvířka rovnou vykopli,“ popsal Kunc. Náměstí ale střeží kamery, strážníci tak viníky obratem zadrželi.

Horší je to dle MP v místech, kde dohled chybí. Právě proto plánují Žďárští investovat do dalších kamer. „Přihlásili jsme se do projektů na modernizaci kamerového systému. Chceme pořídit i mobilní zařízení, která by se dala přemisťovat tam, kde jsou zrovna nejvíc potřeba,“ uvedl Kunc s tím, že takových kamer by strážníci chtěli rovnou deset. Zatím používají fotopasti. „Tam ale snímky putují jen do úložiště, zatímco my potřebujeme dění sledovat online,“ podotkl s tím, že viníka je lepší zadržet při činu, než mu jednání složitě dokazovat zpětně.

Ve hře je i vyšší počet strážníků. Těch je aktuálně dvacet. „S panem starostou, který je velitelem MP, zpracováváme analýzy. Chceme pak požádat radu města o navýšení o čtyři osoby,“ podotkl Kunc.

Optimální situace, kdy jsou ke stálé službě na služebně k dispozici i dvě hlídky v terénu, nastává podle něj kvůli běžné nemocnosti a čerpání dovolených jen ve zhruba 40 procentech případů. „Zvedne-li se počet o čtyři strážníky, bylo by možné provádět víc obchůzkové činnosti. Nyní je to nereálné. Máte-li jen jednu hlídku, nelze ji poslat pěšky do terénu. Řada zásahů si žádá okamžitou reakci a každé prodlení, byť o pár minut, může být rozhodující,“ dodal vedoucí strážníků.