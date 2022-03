Vyhrajeme a Ukrajinu znovu vybudujeme, věří uprchlíci na Křemešníku

Po otázce, odkud část její rodiny přijela do Česka, se Alla Solomakha rozpláče. Doma v Černigově, třistatisícovém městě sto kilometrů severně od Kyjeva, pracovala jako účetní. Když začaly na Kyjev dopadat ruské rakety, vydala se její rodina na cestu.

Bratr Allu spolu s její dcerou Nastiou a dalšími členy rodiny - muži zůstali na Ukrajině v domobraně - autem dovezl na polskou hranici. Cesta byla obtížná, protože většina mostů v okolí Kyjeva byla už stržena.

Na polské hranici sedla za volant Alla a bratr se vrátil zpět. Dalších více než 600 kilometrů do Čech řídila Alla nonstop. Cesta z Černigova uprchlíkům trvala čtyři dny.

Teď je část její rodiny ubytována spolu s další ukrajinskou rodinou v hotelu na vrchu Křemešník. Ubytování v hotelu pomohl zprostředkovat systém nabídek ubytování pro uprchlíky.

Co bude dál, to nikdo dopředu neodhadne. Teď jde o rychlé nouzové ubytování. Snad jen na pár dnů. Týdnů, měsíců? „Chceme se co nejdříve vrátit domů a znovu vybudovat naši krásnou Ukrajinu,“ říká Alla.

Ukrajinské ženy se v jídelně hotelu rozhovoří. Jsou optimistické, chce se napsat, že možná až příliš. Věří, že Ukrajina ve válce zvítězí, snad už během pár dní.

„Máme víru a vyhrajeme. Ukrajina chtěla jít dál, chtěla vstoupit do EU. To Putin nechce připustit, a tak začal válku. Když jsem viděla rakety nad Kyjevem, nemohla jsem tomu uvěřit. On ale nemůže zvítězit. Velice děkujeme vaší zemi za pomoc,“ říká Liudmila Kymylets, profesí realitní makléřka.

Po covidu je hotel bez rezerv, přesto pomáhá

V dalších dnech čeká Ukrajinky (v ubytované komunitě jsou i malí chlapci) vyřizování dokladů v uprchlickém centru v Jihlavě. Jaká bude budoucnost, zatím nevědí.

Jiná ukrajinská rodina, která byla na Křemešníku ubytovaná o den dříve, už pokračovala do středních Čech za příbuznými.

Provozovatelka hotelu Magda Vaňková ve čtvrtek odpoledne jela na nákup nejnutnějšího materiálu na pomoc uprchlické komunitě: hygienických potřeb a léků, které běžně v zásobách hotel nemá.

„V první okamžik, když Putin začal útok, jsem se začala modlit, doslova. Cítila jsem bezmoc. Zasáhlo mě to osobně. Představa, že by můj syn s manželkou a nově narozeným dítětem byl ostřelován někde na Ukrajině, je šílená. Musíme věřit, že solidarita neopadne, protože tohle nebude záležitost jednoho týdne,“ řekla Vaňková.

Zatím náklady hradí z vlastních zdrojů. „Po dvou letech covidu jsme ale bez rezerv. Uvítáme každou pomoc,“ přiznala.