Na Vysočinu dorazily tisíce uprchlíků, Jihlava připravuje i matrace na zem

Místo, kde si lze vyřídit víza a další náležitosti nutné k pobytu, funguje od středy minulého týdne. Od soboty je v provozu v nepřetržitém režimu. „Denně odbavujeme kolem 600 lidí. Do budoucna bychom chtěli navýšit počet až na jeden tisíc,“ řekl hejtman Vítězslav Schrek.

V centru ale nejsou odbaveni jen uprchlíci mající zázemí na Vysočině. V případě potřeby a volných kapacit poskytne služby i uprchlíkům z jiných center, která jsou přeplněná či vyhlásila stop stav. Přepravu do Jihlavy a zpět zajišťují hasiči pomocí autobusů.

Podle mluvčí hasičů Petry Musilové má většina uprchlíků domluvené bydlení u známých či příbuzných. Zatím jenom 29 z nich zažádalo o zprostředkování ubytování.

„Převáželi jsme je do Benešova u Prahy a do Solenice. Celkem 26 uprchlíků zamířilo autobusem do zařízení ministerstva vnitra v Karlových Varech,“ poznamenala mluvčí.

I v jednotlivých městech kraje se již zabydlují první desítky lidí i celých rodin uprchlých z Ukrajiny. Střechu nad hlavou nalézají většinou u příbuzných, co na Vysočině pracují. Ti jim zázemí buď rovnou poskytnou, nebo jim je pomohou sehnat - třeba přes radnice měst, svého zaměstnavatele či charitu.

„Máme databázi lidí, kteří se nám ozvali na naši výzvu s nabídkou ubytování. Jde jak o jednotlivce mající k dispozici volné byty, tak o provozovatele ubytovacích zařízení. Zatím jich je 52. Díky nim se už povedlo najít bydlení pro zhruba šest desítek lidí,“ uvedla Irini Martakidisová, mluvčí třebíčské radnice. Pro případ, že by uprchlíků přibývalo, upravuje město i volné městské byty a zázemí v ubytovnách.

Ubytovna na zimním stadionu

I v Havlíčkově Brodě se uprchlíky daří ubytovávat především díky ochotě dobrovolníků, kteří dávají k dispozici své prostory.

„Zřídili jsme speciální e-mail, na který nám chodí nabídky na ubytování. Odezva je poměrně velká, denně je to kolem dvou nabídek. My je pak předáváme KACPU,“ řekla mluvčí radnice Alena Doležalová.

Havlíčkobrodský městský úřad také tipuje další prostory vhodné pro ubytování. „Předpokládáme totiž, že největší vlna teprve přijde,“ dodala.

Ve Žďáře nad Sázavou mají pro tento případ vyhrazeny desítky míst v ubytovně na zimním stadionu a turistické chatě ve Skleném. Teď ale nejsou třeba.

„Zatím jen do našeho Hotelového domu Morava, kde je dlouhodobě ubytována řada ukrajinských pracovníků, přijelo za těmito muži několik jejich rodin, které se tam povedlo ubytovat,“ popsal žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že odhadem do města dosud přibylo kolem šedesáti uprchlíků.

Těm je k dispozici i oblastní charita. V databázi má dosud dvanáct soukromých osob a dvě fary, kde je možné zájemcům poskytnout zázemí. „Většina lidí, kteří sem míří, tu nějaké kontakty a vazby má. V pondělí jsme ale pomohli zprostředkovat ubytování pro první rodinu z Ukrajiny, která ubytování zajištěné neměla,“ popsala za charitu Jana Kincová Křížková.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Jihlavě:

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Sehnat bydlení však podle ní nestačí, rodiny potřebují pomoct i s dalšími věcmi.

„Máme vytvořený tým lidí, kteří jsou připraveni být dané rodině k dispozici jako průvodce pro vyřizování úředních věcí i poradní hlas na telefonu,“ popsala. S komunikací bude charitě pomáhat rodilá Ukrajinka, která už umí dobře česky a je připravena po telefonu tlumočit. „Máme i překladatele do polštiny a paní učitelku vyučující ruštinu – je ochotná pomoci při komunikace v tomto jazyce,“ dodala Kincová Křížková.

Dům dětí už má i koupelny

Jako přechodné bydliště pro ukrajinské uprchlíky, kteří se dostali do Jihlavy a shání dlouhodobé bydlení či práci, funguje od minulého týdne i městský dům v Husově ulici s kapacitou až 15 lidí. Počet ubytovaných se ale každým dnem mění. Kromě postele, tepla a sprchy zde dostanou i základní hygienické potřeby, jídlo či pití.

„Penzion se snažíme přizpůsobit poptávce a kapacity stále navyšujeme. Například jsem se spojil se společností Möbelix, která nám zdarma poskytne dvoupatrové postele pro děti. Pokud se situace ještě zhorší, máme připravené i matrace na zem,“ uvedl Václav Fialka, manažer příspěvkové organizace města Brána Jihlavy.

Magistrát nechal upravit také prostory bývalého Domu dětí a mládeže na Brněnské ulici v Jihlavě a nabídne je státu jako možnou variantu pro nouzové ubytování uprchlíků.

„Museli jsme tam udělat koupelny a sprchy,“ řekl k úpravám mluvčí radnice Radovan Daněk s tím, že by tam mohlo být přechodně ubytováno až 30 osob.