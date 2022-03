Farmáři z Vysočiny dají na pomoc Ukrajincům to nejcennější, svá zvířata

Do pomoci válkou postižené Ukrajině se vrhli i farmáři z Vysočiny. Ti darují to nejcennější, co mají - svá zvířata. Tisíce masových konzerv vyrobených na Statku Mitrov na Žďársku poputují přímo do oblastí zasažených boji, ukrajinskému lidu i uprchlíkům na hranicích a v Česku.