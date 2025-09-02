Horor v Kobylím dole. Spadlý drát se na slavnosti mezi lidmi proměnil ve smrtící bič

Kobylí důl zaplněný lidmi krátce před osudnou salvou. Partyzáni stojí dole, v pravé části snímku. Nad údolím jsou vidět dráty vysokého napětí. | foto: Archiv Miloše Doležala

Mělo to být velkolepé připomenutí tragických válečných událostí. Přítomny byly tisíce lidí. Slavnost s odhalením pomníku se však proměnila v horor. Osm mrtvých, patnáct těžce zraněných. Partyzáni při oslavné palbě přestřelili drát vysokého napětí a ten spadl mezi lidi. Od událostí v Kobylím dole dnes uplynulo 80 let.

Byla to akce, která ve vesnici Kožlí nedaleko Ledče nad Sázavou dosud neměla obdobu. V neděli 2. září 1945 chtěli občané definitivně odhodit poslední smutky ze skončené války. Velká slavnost, jejímž vrcholem mělo být odhalení pomníku odbojářům, kteří tu v lednu téhož roku položili životy, do Kobylího dolu přilákala tisíce lidí.

Místní kronika, jistě trochu přehnaně, uvádí deset tisíc účastníků. Do údolí mezi dnes již neexistujícím městečkem Zahrádka a vesnicí Kožlí směřovaly zástupy zvědavců. Dorazily vdovy a příbuzní po zastřelených, jejich přátelé, oddíl skautů, delegace z Prahy, z okresního národního výboru i lidé ze širokého okolí.

Pod dráty se škvířila těla zasažených. Hrozný zápach spálených těl se nesl krajem.

Čeho budou za okamžik svědky, nikoho ani v nejhorším snu nenapadlo. O tragických událostech v Kobylím dole se za minulého režimu moc psát nemohlo. „Za totality to bylo zakázané,“ říká starosta Kožlí Václav Husák.

Vysocká ulice ve Žďáře dostává podobu. Na jaře se však zavře její další část

V sérii dopravních omezení, jimiž je letos sužován Žďár nad Sázavou, vyhlížejí řidiči nedočkavě i dokončení rozsáhlé rekonstrukce Vysocké ulice. Od jara uzavřený hlavní tah na obec Vysoké, Tři...

29. srpna 2025  13:51

Bernard přestavěl ruinu a v centru Humpolce postavil byty pro zaměstnance

Rodinný pivovar Bernard v Humpolci už není jen producentem piva. Pustil se i do činnosti, která by se dala označit za developerskou. Pro své zaměstnance v centru města z dosavadní ruiny vytvořil šest...

29. srpna 2025  10:43

