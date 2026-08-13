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Cestáři dostali válce prošpikované technikou. Věří v přesnou a kvalitní práci

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  8:42

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Pro nové tandemové válce se hned našla práce. Stroje za více než osm milionů korun nahradily dva původní, které silničářům sloužily od roku 2011. | foto: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Silničáři na Vysočině dostali k dispozici dva nové tandemové válce. Krajská správa a údržba silnic je po zaškolení obsluhy hned začala používat při opravách. Stroje za více než osm milionů korun nahradily dosluhující techniku. Od nových strojů si silničáři slibují přesnější a kvalitnější práci.

Oba stroje silničáři obdrželi na začátku července. Od té doby už slouží při rekonstrukcích a opravách krajských komunikací druhých a třetích tříd.

„Naší příspěvkové organizaci jsme na pořízení strojů poskytli dotaci. Nahradily více než čtrnáct let starou techniku,“ uvedl hejtman Martin Kukla s tím, že v ceně přes osm milionů korun jsou i servisní prohlídky po dobu deseti let.

Pro nové tandemové válce se hned našla práce. Stroje za více než osm milionů korun nahradily dva původní, které silničářům sloužily od roku 2011.

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„Válce už pracovaly pro cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem. A koncem července je pracovníci cestmistrovství Ledeč nad Sázavou nasadili při opravě komunikace u obce Malčín,“ zmínil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný.

Válce kombinují vibrační a oscilační hutnění. Systém průběžně měří stupeň zhutnění a povrchovou teplotu asfaltové směsi. Obsluha má k dispozici kamerový systém, klimatizovanou kabinu s panoramatickým výhledem i zařízení pro sběr provozních dat. To eviduje například polohu pomocí GPS, spotřebu paliva a další servisní informace.

Nové stroje nahradily dva původní válce, které cestářům sloužily od roku 2011. Jeden z nich měl v říjnu 2025 najeto přibližně 6 700 motohodin. „Náklady na opravy rostly a původní válce přestávaly odpovídat potřebám intenzivní údržby krajských komunikací,“ přiblížil důvod nákupu ředitel krajských silničářů Radovan Necid.

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