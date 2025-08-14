Muž nechal v autě klíčky, chtěla mu s ním ujet opilá žena. Nabourala do plotu

Autor:
  14:10
Náraz do plotu ukončil ve středu po šesté hodině večerní jízdu pětadvacetileté opilé ženy, která chtěla zneužít zaváhání majitele osobního vozidla. Ten totiž v zaparkovaném autě ve Valči na Třebíčsku nechal klíčky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Řízení se ji ale nepodařilo, přejela travnatou plochu a s autem narazila do oplocení domu,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Žena do zaparkovaného vozidla nastoupila, chtěla odjet, ale svou jízdu nezvládla. Po dopravní nehodě z místa utekla. „Nehoda byla oznámena policii, policisté podezřelou ženu v obci vyprátrali,“ uvedla Kroutilová s tím, že při nehodě se nikdo nezranil.

Na autě vznikla škola přibližně pět tisíc korun. „Policisté u ženy provedli opakovanou dechovou zkoušku, při které naměřili hodnotu 2,34 promile alkoholu. Dále zjistili, že nevlastní řidičský průkaz,“ doplnila Kroutilová.

Případ a veškeré jeho související okolnosti policie prověřuje. Mimo jiné zjišťuje, zda nedošlo ke spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Tři šoféři přišli na D1 o řidičáky, rekordman prosvištěl rychlostí 214 km/h

Nezvykle uspěchaní byli o víkendu řidiči na dálnici D1. Aniž by měli speciálně zaměřenou akci, policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově na svém úseku řešili hned 39 případů překročení...

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

Ve školním dvoře kdosi po obvodu nařezal mohutný javor, škoda může jít do statisíců

Neznámý pachatel pilou nařezal kmen stoletého javoru u vjezdu do areálu parku ve dvoře Střední školy stavební v Jihlavě u Štefánikova náměstí. Případem se zabývá magistrátní odbor životního...

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

Muž nechal v autě klíčky, chtěla mu s ním ujet opilá žena. Nabourala do plotu

Náraz do plotu ukončil ve středu po šesté hodině večerní jízdu pětadvacetileté opilé ženy, která chtěla zneužít zaváhání majitele osobního vozidla. Ten totiž v zaparkovaném autě ve Valči na Třebíčsku...

14. srpna 2025  14:10

Řidiče mezi Jihlavou a Znojmem na čtvrt roku zpomalí oprava mostu v Rančířově

Pokračující oprava mostu v Rančířově začala ovlivňovat dopravu na páteřní silnici mezi Jihlavou a Znojmem. Dělníci budou na místě čtvrt roku. Provoz bude po celou dobu veden kyvadlově po volné...

14. srpna 2025  13:06

Interiér děsný, ale krov perfektní. Proměna školy v sídlo charity už běží

Skoro přesně šestnáct let to trvalo, než budova bývalé obchodní akademie v Havlíčkově Brodě opět ožila. Nikoliv ale zásluhou studentů a výuky. Před koncem července začaly stavební práce. Historická...

14. srpna 2025  9:53

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

13. srpna 2025  19:44

Při srážce nákladní soupravy a osobního auta na Vysočině zemřela spolujezdkyně

K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...

13. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  16:12

V Jihlavě našli unikátní dřevěný vodovod, trubky uchovají nečekaným způsobem

Při modernizaci pístovské vodárenské soustavy stavebníci učinili unikátní nález. V zemi narazili na část historického dřevěného potrubí. To od roku 1389 z pístovských rybníků vedlo pitnou vodu do...

13. srpna 2025  16:11

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

13. srpna 2025  11:07

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

13. srpna 2025  5:52

Na vafle do Vídně. Lidé jezdí i z daleka, říká majitelka stánku v malé vesničce

Premium

Již čtvrtou sezonu funguje ve Vídni, malé vesničce vzdálené zhruba pět kilometrů od Velkého Meziříčí, stánek Moniky Machátové. Její bezlepkové vafle a výběrová káva lákají nejen místní, ale i...

12. srpna 2025

Stanley Cup se po 19 letech vrací do Brodu. Po Vašíčkovi ho přiveze Vaněček

Není to jen tak ledajaký pohár. Stanley Cup je nejprestižnější klubovou hokejovou trofejí na světě. Každý kluk po ní touží, ovšem jen málokomu se podaří ji skutečně vybojovat. Havlíčkův Brod ji ale...

12. srpna 2025  11:43

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Kde zatkli farmáře Hápa, vyrostl javor. Po čtvrt tisíciletí soutěží o Strom roku

Až na vrcholky Ještědu, Milešovky či Sněžky dohlédnou poutníci od Hápova javoru, nepřehlédnutelného stromu, rostoucího nad obcí Pustá Kamenice ve Žďárských vrších. Zhruba 250 let starý listnáč se teď...

12. srpna 2025  6:40

Bál jsem se vos ve světle auta, tak jsem se napil, balamutil opilý řidič hlídku

Řidiče pod vlivem alkoholu načapali v noci na neděli policisté v Jihlavě. Zdánlivě banální případ, kterých se ve statistikách objevuje den co den několik, však měl tentokrát krajně neobvyklé...

11. srpna 2025  15:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.