Úzkokolejka s párou byla pojítkem atrakcí, bez ní se čeká úbytek turistů

Celý region mezi Obrataní na Vysočině přes Kamenici nad Lipou, jihočeský Jindřichův Hradec po Novou Bystřici a Českou Kanadu úzkokolejkou žije. Nejenže během roku zajišťuje běžnou železniční dopravu. V létě bývají parní vlaky velkým turistickým lákadlem.

„Každé léto k nám úzkokolejkou přijížděly tisíce lidí. Mnozí si s výletem párou spojili i návštěvu zámků, pamětihodností, muzeí, prohlédli si i pivovar, najedli se. Železnice byla takovým atraktivním pojítkem. O to nyní přijdeme. Cestovat mezi památkami autobusem lidi lákat nebude,“ obává se starosta Kamenice nad Lipou Tomáš Tesař.

Úzkokolejku od roku 1995 provozovaly Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). V posledních letech to s nimi ovšem šlo rychle z kopce. Eskalovaly spory s kraji o výši příspěvků na zajištění dopravy a vyvrcholily na podzim vyhlášením úpadku a zastavením provozu.

JHMD dle veřejně přístupných údajů věřitelům dluží 360 milionů korun, které nejsou schopny uhradit. V minulém týdnu věřitelé odmítli navrhovanou reorganizaci firmy a soud na ni vyhlásil konkurz. Letní provoz je tak prakticky ztracen.

„Obávám se, že poslání Jindřichohradeckých místních drah do konkurzu a rozprodání na díly bude bohužel znamenat konec,“ vyjádřil se starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár.

O provoz úzkokolejky místo zadlužených JHMD však zájem je. O povolení Drážní úřad požádala Správa úzkokolejných drah, což je dceřiná firma JHMD. Letní a parní dopravu by chtěly převzít firmy Gepard Express a WTT. I kdyby povolení získaly, letos už by zřejmě nevyjely.

„V ideálním případě začnou vlaky jezdit v srpnu. Ale takový termín je úplně nejoptimističtější verze na hraně realizovatelnosti. Ovšem záleží na mnoha okolnostech a proces obnovení provozu bude složitý,“ uvedla před pár týdny konkurzní správkyně Daniela Urbanová.

Jenže dnes už ve funkci není, věřitelský výbor ji minulý týden odvolal. Nahradí ji David Jánošík. Vše tak může nabrat další zdržení.

Turisté se na úzkokolejku stále ptají

Jak to s úzkokolejkou nakonec celé dopadne, mnozí turisté bedlivě sledují. A také se na informačních centrech dotazují. „Jak to bude v létě s úzkokolejkou, je nyní nejčastější dotaz,“ potvrdila Kristýna Mitášová, vedoucí turistického informačního centra v Nové Bystřici.

Společně s Veteran Muzeem bývala úzkokolejka největší atrakcí tohoto třítisícového městečka při hranicích s Rakouskem. Podobně jako v Kamenici si i v Bystřici turisté obvykle prošli město, zašli na jídlo a do muzea a pak parním vlakem jeli zpět.

1. června 2023

„Léto bez páry už jsme tu v době covidu měli. Ale léto bez úzkokolejky ještě ne. Jsme zvědaví, jaké to bude. Co všechno to způsobí, uvidíme asi až časem,“ podotkla Mitášová.

„Určitě budeme na konci sezony sčítat ztráty ve vztahu k počtu ubytovaných osob v penzionech nebo jiných kapacitách spojených s úzkokolejkou,“ je si vědom i Michal Kozár. Podle něj trať během letní sezony využilo na 70 tisíc lidí. Minimálně část z nich bude regionu chybět.

Jindřichův Hradec ostatně problémy už pocítil na vlastní kůži. „To když jsme přes destinační management organizovali pochod Českou Kanadou. Původně jsme měli model nastavený tak, že se lidé budou vracet vlakem. Nakonec jsme museli zabezpečovat autobusy,“ přiblížil jindřichohradecký starosta.

Když parní vlaky projížděly skrz kemp...

O neopakovatelnou atmosféru v létě přijde i autokemp Osika u Nové Bystřice. Koleje úzkorozchodné železnice vedou přímo skrz tábořiště a prakticky oddělují stany a chatky od rybníka. Procházejí těsně vedle hlavního bufetu. To nelze zažít nikde jinde.

„Bohužel, je to tak, jak to je. To neovlivníme,“ pokrčil rameny provozní kempu. Sám věří, že na letní obsazenost kempu to žádný vliv mít nebude. „Rezervace zatím běží poměrně standardně. Na úzkokolejku se lidé ani moc neptají, spíš je zajímá, jaké bude v létě počasí,“ pousmál se provozní.

Úzkorozchodná železniční trať z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice byla zprovozněna v roce 1897, pravidelný provoz z Jindřichova Hradce do Obrataně byl zahájen o 19 let později. Od devadesátých let minulého století do současnosti infrastrukturu vlastní a dopravu provozovaly JHMD.

Firma, která ještě nedávno měla osm desítek zaměstnanců, ročně přepravila zhruba 400 tisíc cestujících. V jejích halách a na nádražích stále stojí asi čtyřicet vagonů a lokomotiv. Dva historické vagony převezl Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek do muzea v Lužné u Rakovníka.