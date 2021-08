Uzavírku silnice I/19 na Havlíčkobrodsku prodlouží opravy v obci Pohled

„Staveniště je již předané zhotoviteli,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček. Zakázku za více než 21 milionů korun získala firma Metrostav Infrastructure, na práce má 16 týdnů.

„Stavba navazuje na již ukončené nebo probíhající opravy silnice I/19 mezi Pohledem a Keřkovem,“ doplnil mluvčí. Dokončovaný úsek mezi Simtany a Stříbrnými Horami by měl být otevřen již 6. srpna.

Kromě frézování starého asfaltu a pokládce nového bude firma v Pohledu kompletně sanovat vozovku v problematických místech.

Špatná zpráva pro řidiče je, že pro tuto opravu je nutná úplná uzavírka „devatenáctky“. „Důvodem je nedostatečná šířka stávající silnice, která neumožňuje provádět opravy za provozu po polovinách,“ vysvětluje Buček.

Řidiči mezi Přibyslaví a Brodem tak budou muset až do podzimu využívat objízdné trasy. Ty vedou jednak přes Krátkou Ves do Stříbrných Hor, řidiči při cestách z Brodu do Přibyslavi rovněž využívají alternativní trasu přes Bartoušov, Dlouhou Ves a Utín.