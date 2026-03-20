V pondělí se zavře tah z Brodu na Žďár u Pohledu. Řidiči budou muset improvizovat

Od pondělka se stane cesta z Havlíčkova Brodu na východ, do Přibyslavi a na Žďár nad Sázavou, pro řidiče značně nepříjemnou. Kvůli sesouvání svahu a přestavbě úseku se uzavře silnice 19 u Pohledu. Do Přibyslavi se ale řidiči nedostanou z Brodu ani alternativní trasou přes Dlouhou Ves.
Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na jaře roku 2024. Tehdy šlo o řešení havarijního stavu. Letos by mělo dojít ke kompletní opravě, rozšíření a narovnání téměř půlkilometrového úseku.

Plánek letošní plánované rekonstrukce silnice I/19 u Pohledu na Havlíčkobrodsku
Cesta z Brodu východním směrem bude od řidičů po několik měsíců vyžadovat notnou dávku trpělivosti a taky poměrně vyvinutou schopnost improvizace. K již platné uzavírce jedné z tras se v pondělí přidá i její druhá varianta po hlavní silnici.

Přerušení provozu u Pohledu na silnici 19 si vyžádá nutná sanace svahu. Ten dlouhodobě ujíždí do údolí k řece Sázavě, v posledních týdnech tu musel být z důvodů havarijního stavu zaveden kyvadlový provoz. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dlouhodobě plánuje rizikový úsek přebudovat. Silnici zpevní, čtyři ostré zatáčky nahradí dvěma táhlými, vozovku rozšíří.

Silnice I/19 se kvůli sesouvání svahu a nutné sanaci opravovala naposledy na jaře roku 2024. Tehdy šlo o řešení havarijního stavu. Letos by mělo dojít ke kompletní opravě, rozšíření a narovnání téměř půlkilometrového úseku.
„Stavební akce započne kácením dřevin, následovat budou zemní práce v objemu téměř 37 tisíc kubíků přesunuté zeminy. S ohledem na stavební úpravu zasahující do skalnatého podloží bude nutné použít i speciální mechanizaci, jako jsou skalní lžíce nebo hydraulická kladiva,“ popsal Jiří Veselý, mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina.

Přibyslav už podruhé obklíčí souběh uzavírek. Rekonstrukce trati zavře mosty

Práce na úseku dlouhém 481 metrů jsou plánované až do srpna. Postará se o ně společnost Eurovia, která v tendru nabídla nejvýhodnější cenu. Zakázku slíbila vyhotovit za 46 milionů korun bez DPH, přičemž projektantem odhadovaná cena byla o více než dvacet milionů vyšší.

Po celou dobu bude hlavní tah z Brodu na Žďár nad Sázavou uzavřen. Objížďka bude možná po komunikacích nižších tříd buď přes Krátkou Ves a Stříbrné Hory, nebo Dlouhou Ves a Stříbrné Hory. Tranzitní doprava mezi Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou bude muset po silnicích prvních tříd číslo 34 a 37 až přes Ždírec nad Doubravou.

Další oprava silnice u Pohledu po dvou letech. Komplikací je souběh uzavírek

Alternativní trasa z Brodu do Přibyslavi přes Dlouhou Ves a Utín je uzavřena v Hesově. Provoz je tu přerušen kvůli stavbě nového železničního mostu při modernizaci tratě na Brno. Dostat se do Přibyslavi z toho směru nebude možné až do konce letních prázdnin s výjimkou týdne od 20. do 27. července.

Na cestě mezi Havlíčkovým Brodem se musí řidiči popasovat jak s uzavírkou na hlavní sinici u Pohledu (červená značka), tak na alternativní trase u Hesova (modrá).

Hraběcí stolek se stal hvězdou sítí. Jedinečná vyhlídka se objevila i v hororu

Hraběcí stolek je místem pro romantické posezení, ale i pořízení originálních...

Nejen zážitky, ale i šance pořídit zajímavé snímky jsou pro řadu lidí výzvou k výšlapu. Výsledkem se pak chlubí třeba na Instagramu a dalších sociálních sítích. Velké oblibě mezi „lovci“ takových...

Zámek v Martinicích zachránil, teď odchází. Kuře popsal drsné spory o své vetešnictví

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Známý vetešník Pavel Kuře, proslavený televizním pořadem Poklad z půdy, shání další zámek pro rozšíření svého vetešnictví a umístění sbírkových fondů. Nyní Kuře provozuje velké vetešnictví ve svém...

„Vietnamci nemají fantazii.“ Tlumočník o Česku i o tom, proč se nesmí vrátit domů

Premium
Doan Phu Hoa. Čeští přátelé mu říkají Míra, protože takový je překlad části...

Doan Phu Hoa býval ve Vietnamu profesionálním vojákem, při studiích v Československu si však našel manželku. A tak si po návratu do Vietnamu požádal o civil a do Čech se vrátil, v podstatě navždy....

Herec Plesl se vrací jako průvodce. Skryté skvosty odhalí tajemství hradu Lipnice

Hrady a zámky jsou pro herce Jaroslava Plesla vášní a koníčkem. Ve volném čase...

Česká televize ve čtvrtek večer spustí třetí řadu dokumentárního seriálu Skryté skvosty. Herec Jaroslav Plesl v něm diváky provede po deseti památkách. První díl třetí řady přiblíží hrad v Lipnici...

Dodávka bez chlazení vezla z Prahy do Vídně tunu masa. Kazit se začalo už na D1

Čínský podnikatel vezl po D1 z Prahy do Vídně tunu mraženého masa v obyčejné...

Celníci na Vysočině odhalili, zajistili a poslali na ekologickou likvidaci tunu kachního masa a masných polotovarů. Zásilku mraženého zboží vezl v dodávce z Prahy do Vídně čínský podnikatel. Bez...

Z hospice do Milána a na Manhattan. Malířka zažívá žal i radost zároveň

Jana Fučíková z Koněšína je absolventkou střední průmyslové školy keramické v...

Výtvarnice Jana Fučíková z Koněšína na Třebíčsku zažívá období bolesti i radosti současně. Krátce po sobě jí letos v lednu a v únoru zemřeli švagr Rudolf a tchán František, dva z lidí, které...

20. března 2026  8:42

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

Hlavní tepna Brodu se po Velikonocích uzavře. Provizorní most nemusí být pro všechny

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Už jen necelé tři týdny klidu si užijí řidiči v Havlíčkově Brodě. Pak to vypukne. Ihned po Velikonocích by podle informací iDNES.cz měla začít demolice mostu přes řeku Sázavu v Masarykově ulici i...

19. března 2026  14:10

Pnutí na škole v Humpolci trvá. Ředitelka chce zpět, krizový nástupce budí rozpaky

Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako...

Základní škola Hradská v Humpolci, kde podala výpověď polovina kantorského sboru, má nového krizového ředitele. Stal se jím Vojtěch Kořen. Školu má vést do léta. Rezignace bývalé ředitelky Heleny...

19. března 2026  8:41

Jihlava otočila proti Litoměřicím a semifinálovou sérii vede, uspěl i Zlín

Jihlavští hokejisté se radují z rozhodujícího gólu Richarda Cachnína.

Jihlava a Zlín jsou ve svých semifinálových sériích prvoligového play off o krok vpřed. Dukla na úvod porazila doma Litoměřice 5:2, zlínští Berani po nájezdech zvítězili 2:1 v Kolíně a navázali na...

18. března 2026  21:50

Věž na Pyšolci bude bezpečná a shodí lešení. Práce na záchraně hradu však nekončí

Věž zříceniny gotického hradu zatím stále věnčí lešení. To by ale mělo letos...

Zřícenina hradu Pyšolec patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle na Žďársku. Středověká památka, vévodící skalisku nad vyrovnávací nádrží Vír II, by se navíc mohla ještě letos ukázat...

18. března 2026  14:02

Dodávka bez chlazení vezla z Prahy do Vídně tunu masa. Kazit se začalo už na D1

Čínský podnikatel vezl po D1 z Prahy do Vídně tunu mraženého masa v obyčejné...

Celníci na Vysočině odhalili, zajistili a poslali na ekologickou likvidaci tunu kachního masa a masných polotovarů. Zásilku mraženého zboží vezl v dodávce z Prahy do Vídně čínský podnikatel. Bez...

17. března 2026  11:10,  aktualizováno  18. 3. 13:09

Herec Plesl se vrací jako průvodce. Skryté skvosty odhalí tajemství hradu Lipnice

Hrady a zámky jsou pro herce Jaroslava Plesla vášní a koníčkem. Ve volném čase...

Česká televize ve čtvrtek večer spustí třetí řadu dokumentárního seriálu Skryté skvosty. Herec Jaroslav Plesl v něm diváky provede po deseti památkách. První díl třetí řady přiblíží hrad v Lipnici...

18. března 2026  8:53

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nové Město nechce kácet, dopravní hřiště i skatepark včlení mezi stromy

Skatepark, dopravní i parkourové hřiště, hrací prvky i místo pro relax musely...

Unikátní kus přírody v těsné blízkosti centra. To je okolí Klečkovského rybníka v Novém Městě na Moravě. Radnice tam vybuduje nové dopravní hřiště, skatepark a další atrakce pro sport i oddech. Při...

17. března 2026  15:06

Hraběcí stolek se stal hvězdou sítí. Jedinečná vyhlídka se objevila i v hororu

Hraběcí stolek je místem pro romantické posezení, ale i pořízení originálních...

Nejen zážitky, ale i šance pořídit zajímavé snímky jsou pro řadu lidí výzvou k výšlapu. Výsledkem se pak chlubí třeba na Instagramu a dalších sociálních sítích. Velké oblibě mezi „lovci“ takových...

17. března 2026  8:44

