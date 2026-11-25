Omezení začala ve středu 25. listopadu ráno a potrvají až do 9. prosince. Stavbaři dokončí povrchy po rekonstrukci spodní části třídy Legionářů, napojí vodovod do ulice 17. listopadu a namontují nové trolejové vedení.
„Jedná se o poslední větší uzavírku v letošním roce,“ uvedl jihlavský primátor Petr Ryška (ODS). „Uzavírá se křižovatka ulic Legionářů a Tolstého, protože se bude dokončovat spodní část třídy Legionářů, kde teď vzniká nová vodohospodářská infrastruktura, povrchy a nové vedení trolejí. Samotnou křižovatku musíme znovu celou vybrat a položit nový povrch,“ vysvětlil.
Od středy 25. listopadu do nejpozději pondělí 30. listopadu bude křižovatka Tolstého a třídy Legionářů uzavřena pro automobilovou dopravu. Vozy MHD místem projedou do pátečního odpoledne a znovu od pondělního rána. Od pátku 16 hodin do neděle 29. listopadu včetně bude neprůjezdná pro veškerou dopravu.
„Pondělí 30. listopadu je rezerva, ale doufáme, že to stihneme jen do neděle,“ doplnil Ryška.
Jak pojede o víkendu MHD v centru Jihlavy
Při víkendové úplné uzavírce bude horní část třídy Legionářů neprůjezdná a výjezd z této oblasti povede přes ulice Palackého, Husova, Komenského a Divadelní. Slepá zůstane také Bezručova ulice.
Změnu jednosměrného provozu v ulici Jana Masaryka radnice nechystá, protože by tam podle primátora ubylo příliš mnoho parkovacích míst.
O víkendu 28. a 29. listopadu se k pracím přidá také napojování vodovodu do ulice 17. listopadu a uzavře se napojení Tolstého na Jiráskovu. „Jiráskova ulice zůstane průjezdná v režimu jedna plus jedna, pojede se tam normálně, ale nepůjde odbočit do Tolstého. Do Tolstého se řidiči dostanou například přes Tyršovu ulici,“ popsal primátor.
Od pondělí 30. listopadu do středy 9. prosince budou v Tolstého ulici mezi Bezručovou a Tyršovou pracovníci firmy Electroline montovat nové trolejové vedení a trolejovou křižovatku. Původně město doufalo, že se práce zvládnou za běžného provozu.
„Po vážném úrazu v Olomouci to už dodavatel za provozu dělat odmítá,“ uvedl Ryška.
Radnice proto vyjednala kompromis: úsek bude pro automobilovou dopravu uzavřen každý den přibližně od 8 do 16 hodin, kdy místem projede pouze MHD. Dodavatel se navíc pokusí omezení zkrátit.