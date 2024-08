„Týdny se tu nic nedělo.“ Uzavírka stěžejní ulice v Brodě naštvala obchodníky

Uzavírku havlíčkobrodské Lidické ulice, po níž vede část hlavního průtahu městem, redakce vybrala jako nejzásadnější dopravní omezení na Vysočině během letošního léta. Na objízdné trasy musí mířit tisíce řidičů denně. S uzavřenou ulicí se potýkají jak její obyvatelé, tak firmy, jež v ní sídlí.

Zájem iDNES.cz o Lidickou ulici navíc podpořila radnice v Havlíčkově Brodě. Ta totiž ústy starosty Zbyňka Stejskala opakovaně vyjádřila s její podobou nespokojenost. Původně totiž mělo dojít pouze k omezení průjezdu s kyvadlovým provozem. Nakonec ale došlo ke kompletnímu uzavření stěžejní ulice.

„Bohužel se dlouho hledal zhotovitel, správce silnice také tlačil čas. A najednou jsme ‚dostali‘ kompletní uzavírku hlavního tahu Brodem. Nemilé překvapení. Protestovali jsme? To si pište! K takovému rozhodnutí jsme samozřejmě vydali nesouhlasné stanovisko. Dokonce jsme se proti rozhodnutí odvolali, ale bohužel bez výsledku,“ na začátku července prohlásil Stejskal. Ještě dnes je tento post k nalezení na jeho facebookovém profilu. Vedení města vadilo hlavně to, že se při úplné uzavírce po půlročním zákazu vrátily kamiony do Masarykovy ulice.

Redakce iDNES.cz proto po několik prázdninových týdnů a v různé dny i hodiny průběh stavby monitorovala. Zajímalo ji, zda skutečně opravy postupují, zda se na místě pohybují dělníci a pracují, či zda je úsek po několik týdnů uzavřený zbytečně.

Frézování spodní části začalo se zpožděním

A přesně tak to laikovi mohlo v případě Lidické ulice do konce července připadat. „Vždyť se tu nic neděje. Ulice je zavřená, k nám na parkoviště se auta nedostanou, ale oprava v těchto místech ještě nezačala. Zbytečně přicházíme o zákazníky,“ lamentovala ještě v předposledním červencovém týdnu obsluha malého nákupního centra s obchody Pepco a Hecht. Leží přímo u Lidické ulice. Od počátku její uzavírky se k němu zákazníci dostávají jen úzkou a hrbolatou uličkou mezi garážemi, o níž ani všichni Broďáci nevědí. A jezdí jich minimum.

Frézování vozovkových vrstev bylo skutečně provedeno s mírným odstupem, aby bylo možné zajistit těmto pracím snazší přístup. Jiří Veselý mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina

Celá Lidická ulice byla uzavřena 8. července. Ale ještě v pátek 26. července dopoledne to v její spodní části po křižovatku s ulicí U Borové na žádnou velkou aktivitu nevypadalo. Vozovka byla z části oplocena, stála na ní dvě auta stavebních firem. U chodníků byly nasypané hromady písku a štěrku, sem tam stála paleta s dlažbou. Ale dělník ani jeden. Nebýt plotu, mohla být ulice normálně průjezdná.

„V tomto úseku byla od počátku uzavírky prováděna úprava veřejného osvětlení a také probíhaly přípravné práce u mostu přes potok Žabinec. Frézování vozovkových vrstev bylo skutečně provedeno s mírným odstupem, aby bylo možné zajistit těmto pracím snazší přístup,“ vysvětloval Jiří Veselý, regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které rekonstrukci zajišťují.

Prioritou byla křižovatka s Jihlavskou ulicí

Jak ale upozornil, na harmonogram prací to nemělo žádný dopad. A zdůraznil, že podle plánu všechny dílčí úpravy a opravy postupují. „Do konce prázdnin se předpokládá úplné zprovoznění části úseku od křižovatky s ulicí Jihlavská,“ dodal mluvčí.

Skutečně, úsek od křižovatky s Jihlavskou ulicí po čerpací stanici Shell byl pro zhotovitele během prázdnin prioritní. V těchto místech se pracovalo po všechny dny, kdy redakce stavbu kontrolovala. V pátek 26. července už se v této části asfaltovala jedna polovina vozovky. A o pět dní později, ve středu 31. července už byl kyvadlový provoz do Jihlavské ulice přeložen na novou část.

Teprve na konci července začalo frézování i ve spodní části Lidické ulice. Ve středu 31. července dopoledne byl i tento úsek bez svrchních vrstev. Fréza ještě na místě pracovala, už ale jen dočišťovala místa podél chodníků či kanálů. Na staveništi se pohybovalo kolem deseti dělníků.

O týden později už ulice vypadala opět jinak. Odbagrovaná byla až do podloží. V pondělí 5. srpna odpoledne se v ní pohybovali a zaměřovali geodeti. Další parta elektrikářů obcházela pouliční lampy a cosi upravovala v útrobách sloupů. Velký hluk a oblaka prachu se pak linula z pod mostu přes potok Žabinec.

Lidická má být otevřena před koncem října

Do finální podoby se začala dávat i vrchní část ulice u křižovatky s Jihlavskou ulicí. V místech, kde dosud neležel nový asfalt, ten den pracoval bagr a prohluboval a upravoval skrývku vrchních vrstev. Řada dělníků i se stavebními stroji se pohybovala uprostřed zhruba kilometrové uzavírky poblíž křižovatky s ulicí U Borové.

„Aktuálně probíhají zemní práce, práce na úpravách veřejného osvětlení, odvodnění komunikace a sanace mostu přes potok Žabinec,“ popsal, co se na staveništi v druhém srpnovém týdnu dělo, Jiří Veselý.

Rekonstrukce Lidické ulice má trvat do 28. října s tím, že opravená nejvrchnější část od Jihlavské ulice k čerpací stanici bude bez omezení už 31. srpna. Zhotovitelské firmy ji kompletně opraví a sáhnou při tom téměř metr do hloubky. Je potřeba zpevnit podloží, aby se tak jako dosud netvořily vyjeté koleje a časté výtluky. Součástí prací je údržba mostu přes Žabinec. Do zakázky bylo zahrnuto i položení nového asfaltového povrchu v ulici Nad Tratí, která slouží jako objízdná trasa.

Dodavatelem stavebních prací je společnost MI Roads. Ta ve výběrovém řízení pořádaném ŘSD nabídla nejnižší cenu. Ulici slíbila opravit za 68,5 milionů korun bez DPH.