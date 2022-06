Ves obklíčily uzavírky, přes stavbu však lidé na rozdíl od sousedů nesmějí

Bartoušov leží jenom kousek od Havlíčkova Brodu. Přes kopec, dalo by se říct. Je to necelých pět kilometrů. Jenže autem se tak jednoduše do města řidiči kvůli stavbě brodského obchvatu nedostanou. Podle oficiální objížďky musí jet přes Dlouhou Ves a Utín až do Přibyslavi, odtud pak po silnici první třídy zpět do Brodu.

„Je to velmi špatné. Od Brodu, byť je to za normálních okolností kousek, jsme, co se týká individuální motorové dopravy, odříznuti. Místní, kteří to tu znají, hledají lesní a polní cesty,“ přiblížila místostarostka Bartoušova Ivana Semerádová.

Z Bartoušova vedou i kratší cesty, než kudy vede oficiální objížďka. Ale i ty jsou kvůli opravám uzavřené. Ještě na konci týdne se po klasické silnici nedalo projet do Pohledu ani do Mírovky.

Někteří řidiči jezdí po polní cestě z Herlif do Termesiv nebo po katastrofální spojnici kolem psího útulku do Mírovky. „Ty jsou ale o zničení auta,“ podotkla Semerádová.

„Je to tady jedna lepší cesta než druhá,“ ironicky poznamenává i Stanislav Kučírek, jeden z obyvatel Bartoušova. „Přes Přibyslav jsem do Brodu ale ještě nejel,“ dodává.

V Herlifech si lidé vyjednali povolení s firmou

Nejkratší cesta z Bartoušova po klasické silnici vede přes Utín. V něm je třeba odbočit vlevo na Stříbrné Hory. Silnice je tam ale místy značně úzká, dvě auta mají občas co dělat, aby se vyhnula.

Mnohé obyvatele Bartoušova proto pobouřila povolení, která si vyjednali lidé bydlící v Herlifech. To je brodská místní část, která leží na stejné silnici jako Bartoušov, jen zhruba o tři kilometry blíže Brodu. Tamní obyvatelé na výjimku mohou po provizorní, ale krásně vyasfaltované cestě skrz staveniště obchvatu.

„Vůbec to nechápu. Jedněm lidem tam jezdit dovolí, a my, co bydlíme o kousek dál, už tam nemůžeme. Proč?“ kroutí hlavou další z bartoušovských občanů. Jméno zveřejňovat nechtěl, MF DNES ho však zná.

Podle havlíčkobrodského místostarosty Libora Honzárka je povolení výsledkem složitého vyjednávání obyvatel Herlif přímo se zhotovitelem, tedy stavební firmou Strabag. Lidé museli podepsat smlouvu, že tudy jezdí na vlastní nebezpečí a že nesou odpovědnost za případné škody či vážné narušení stavby.

„Byl vydán jen určitý počet povolení a dostali je pouze lidé, kteří prokázali, že v Herlifech skutečně bydlí. Netýkala se ani chalupářů. Vydávána byla na registrační značku auta,“ upřesnil Honzárek. Vedle Herlifských mohou po provizorní cestě i linkové autobusy.

Obchvat u Herlif hlídá policie

„Prý je průjezd omezen hlavně kvůli chybějícím svodidlům. Na pár místech hrozí, že by mohli řidiči sjet ze srázu,“ naznačil Stanislav Kučírek důvod, o němž lidé z Bartoušova spekulují.

Za poslední měsíc se na kontrolu tohoto průjezdu pouze na povolení zaměřili i policisté. U cesty skrz staveniště velice často stávají a rozdávají pokuty.

„Pozor! Kdo by si chtěl zkrátit cestu do Herlif, na již ‚částečně‘ zprovozněném obchvatu hlídá policie zákaz vjezdu,“ informují se ve facebookových diskusích řidiči. Konkrétně tento post vkládal ve čtvrtek před 14. hodinou Miroslav Dočekal.

„No nic, tak dneska zase přes pole,“ odpovídal mu Karel Prokůpek. Na mysli měl zjevně spojnici z Termesiv přes Juliin dvůr na Herlify po polní cestě.

I přes zákaz jezdí po asfaltce skrz staveniště poměrně dost aut. Během pouhých patnácti minut mezi páteční 13. a 14. hodinou tudy projely hned tři vozidla.

Brod chce cestu kolem útulku opravit

Na stížnosti Bartoušovských chce vedení brodské radnice reagovat. Jak přislíbil místostarosta Honzárek, zkusí se zasadit o to, aby alespoň zkratka do Mírovky kolem psího útulku byla dána do provozuschopného stavu.

Zabývat se situací bude ještě jednou i vedení samotného Bartoušova. Podle Ivany Semerádové zkusí obec rovněž požádat pro své občany o výjimku a získání povolení na průjezd staveništěm obchvatu.

„Pokud by to trvalo měsíc, tak to přežijeme. Ale uzavírka tu má být až do podzimu. A to ještě kdoví jestli, když byly práce na stavbě obchvatu zastaveny. Bojíme se, že to bude trvat ještě mnohem déle,“ konstatovala místostarostka Bartoušova.