Místo dvou kilometrů až šedesát. U Světlé začne nepříjemná uzavírka

Autor:
  9:12
O dva týdny později, než bylo původně v plánu, začne obávaná uzavírka silnice 150 ze Světlé nad Sázavou na Havlíčkův Brod. Po komunikaci od Světlé do Nové Vsi u Světlé nikdo neprojede od úterý 2. června. Silniční úřad stanovil hned tři objízdné trasy. Zejména pro Novou Ves nejsou úplně příjemné.
Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích kaluží. Její oprava je nutná. Ovšem pro obyvatele Nové Vsi se tím uzavře jediná cesta do města. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Místo dvou kilometrů přes šedesát. Takovou objížďku naplánovali dopravní experti pro vozy nad 12 tun mezi Novou Vsí u Světlé a Světlou nad Sázavou. Jejich řidiči by se měli ze Světlé vydat do Ledče nad Sázavou, pak na Habry a do Havlíčkova Brodu. A teprve tam zatočit na Světlou a dostat se do Nové Vsi z opačné strany přes Okrouhlici.

Jistě, je to extrém. Těžkých nákladních vozidel, která by musela pendlovat přímo mezi Světlou a Novou Vsí bude minimum. „To se třeba našich obyvatel vůbec netýká,“ pousmál se novoveský starosta Václav Kopic. Tento případ ale naznačuje, do jak obtížné situace se obec, pro niž je Světlá přirozeným spádovým centrem, během uzavírky dostane.

Silnici druhé třídy číslo 150 se rozhodl opravit její vlastník, kterým je Kraj Vysočina. Zahájení prací se o více než dva týdny opozdilo mimo jiné i právě kvůli složitému hledání objízdných tras a plánování výlukových jízdních řádů pro autobusovou dopravu. Vše už je nyní známé a dohledatelné na webových stránkách dotčených obcí, dopravců i kraje.

Mnozí obyvatelé oznámení nenesou lehce, podstatně jim to ztíží možnosti, jak se dostat z Nové Vsi do Světlé. „Mrzí mě, že se začaly šířit takové ty řeči, že za to může starosta, že starosta nezajistil autobusy, že starosta nechal zavřít silnici. Starosta za to nemůže, celá rekonstrukce včetně vytyčení objízdných tras a výlukových jízdních řádů je věcí kraje. Nemohli jsme to ovlivnit,“ podotýká Kopic.

Místní si cesty najdou, třeba přes les i přes pole

Oficiální objížďky jsou opravdu dlouhé. O vozech nad 12 tun už řeč byla. Vozidla od 3,5 do 12 tun, což bývají i menší nákladní auta nebo větší dodávky, dle rozhodnutí úřadů musejí z Nové Vsi do Havlíčkova Brodu, do Habrů a teprve z nich do Světlé nad Sázavou. Celkem to je 44 kilometrů.

Nejkratší objížďka je pro osobní dopravu a linkové autobusy. Ty by měly jezdit skrz Okrouhlici, přes Olešnici se dostanou nad Lučici a odtud do Světlé přes Pohleď a Příseku. Celková délka objížďky je přibližně 14 kilometrů.

„Ani to místní jezdit nebudou. Ti to projedou zkratkami, které znají. Kratší cestu si vždy najdou, byť nebude tak pohodlná,“ podotkl starosta Nové Vsi. Letmým pohledem do mapy se nabízí cesta přes les kolem rybníka Ředkovec na Broumovu Lhotu, kde jsou asfaltové silničky. Ti odvážnější to budou zkoušet kratší variantou po polní a lesní cestě na Závidkovice.

Uzavírka je povolena do 31. října. V příštím roce se ovšem situace bude opakovat, jen o pár kilometrů dál. Rekonstrukce silnice 150 bude pokračovat dalším úsekem od Nové Vsi u Světlé po osadu Dobrá. Pro obyvatele Nové Vsi to bude znamenat další rok komplikací, tentokrát ovšem ve směru na Havlíčkův Brod. „Potíže to pro nás budou po oba dva roky. Ale nedá se nic dělat, nějak to budeme muset vydržet a přizpůsobit se,“ pokrčil rameny Václav Kopic.

Vozovka dostane nový asfalt a jednotnou šířku

Rekonstrukce silnice 150 mezi Světlou a Okrouhlicí je pro kraj jednou ze stěžejních úsekových oprav. Komunikace patří mezi páteřní na Vysočině, v blízkosti Světlé nad Sázavou je ovšem ve špatném stavu. Oprava je tu více než nutná. Vozovka je rozbitá, plná výtluků a záplat.

„Stavbaři použijí technologii recyklace za studena a následně položí nové asfaltové vrstvy. Komunikace získá jednotnou šířku sedm a půl metru. Součástí prací bude také úprava nevyhovujícího odvodnění,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný (SOCDEM).

„Práce zvýší bezpečnost provozu, zlepší technický stav komunikace a její napojení na silnice vyšších tříd,“ doplnil ho hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).

Modernizace obou úseků silnice by měla stát necelých 84 milionů korun. Přibližně dvě třetiny kraj získá z dotačního programu, zbytek zaplatí ze svého rozpočtu. Dokončení celé stavby je naplánováno na červen roku 2028.

