Příjezd k brodskému obchvatu se na rok uzavírá, přibudou na něm semafory

Jak se dostat ke sportovní hale? Jedině pěšky Kvůli rekonstrukci plynovodu bude od února uzavřena i cesta ke sportovní hale podél starého hřbitova. Sportovci budou muset na tréninky, zápasy i turnaje pěšky. Rekonstrukce Kyjovské ulice nebude od února jediné dopravní omezení, které v Havlíčkově Brodě zkomplikuje život. Potíže hlavně sportovcům a sportovním oddílům nadělá uzavření jediné příjezdové komunikace od Ledečské ulice ke sportovní hale. Cesta podél starého hřbitova bude uzavřena kvůli rekonstrukci plynovodu. „Ke sportovní hale je to jediná příjezdová cesta, autem nebude možné se k ní dostat, pouze pěšky,“ upozornil vedoucí městského odboru dopravy Martin Stehno. Pro ty, kdo sportovní halu využívají, to může být zásadní komplikace. Byť si to předseda tělovýchovné jednoty Jiskra Miroslav Sommer příliš nepřipouští. „Lidé budou muset využít parkovací místa v okolních ulicích a dojít pěšky. V případě sportovců třeba i s vybavením. Případné vozy záchranné služby či hasičů se k hale dostanou, zdraví ani bezpečnost sportujících nebudou ohroženy,“ říká. Uzavírka je povolena až do 15. října. Podle obou pánů by ale tak dlouho trvat neměla. „Práce, které se dotýkají příjezdové cesty k hale, jsou v plánu hned v úvodní etapě. Věřím, že bude možné ulici otevřít mnohem dřív,“ vyjádřil se Sommer. S podobným vývojem počítá i Stehno. Ten zdůraznil to, že plynové potrubí se bude opravovat v délce zhruba jednoho kilometru. „Není pravděpodobné, že by se tři čtvrtě roku pracovalo v jedné ulici. Když se práce přesunou jinam, bude snad možné cestu využívat,“ pravil. Výkopové práce se budou dít i mezi bytovkami pod Ledečskou ulicí a na několika místech přeruší asfaltové a betonové cesty mezi nimi. Podle radnice ale bude zajištěn přístup k jednotlivým domům. „Práce budou realizovány po polovinách vozovky, případně za použití přejezdných plechů,“ píše se na webu města.