Přibyslav už podruhé obklíčí souběh uzavírek. Rekonstrukce trati zavře mosty

  12:32
Přibyslav na Havlíčkobrodsku se letos opět dostane do sevření uzavírek. V souvislosti s modernizací železničního koridoru a výměnou mostů bude po část roku problém dostat se do města od jihu. Opakuje se tak situace z loňska, kdy práce na železnici začínaly. Uzavřeny budou silnice na Dlouhou Ves, na Šlapanov a na Olešenku.
Příjezdové cesty do Přibyslavi od jihu se kvůli rekonstrukci železniční trati uzavřely už loni. letos se situace bude opakovat. (19. března 2025) | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Vedení čtyřtisícového města už zná termíny, kdy se uzavírky uskuteční. Letos si vyžádají několik měsíců, komplikovaná situace bude hlavně přes léto.

Největší potíže nejspíš způsobí uzavření silnice na Dlouhou Ves a dále Havlíčkův Brod. Trasu využívá řada zaměstnanců mlékárny v Hesově, někdejší Pribiny. A silnice slouží i jako alternativní propojka do okresního města.

Termíny uzavírek
na jihu Přibyslavi

  • Směr Hesov, Dlouhá Ves a Havlíčkův Brod - od 1. března do 20. července a od 27. července do 28. srpna
  • Směr Šlapanov a Štoky - od 17. dubna do 21. srpna
  • Směr Olešenka - od 23. března do 16. dubna

„Kvůli bourání a stavbě železničního nadjezdu se silnice uzavře v době od začátku března do konce června a poté od 27. července do 28. srpna. Do toho ale vstupuje i naše investice, kterou je příprava parcel v nové lokalitě K Hesovu,“ shrnul přibyslavský starosta Martin Kamarád (ODS).

Město bude na komunikaci napojovat novou ulici a inženýrské sítě. Kvůli tomu bude potřebovat silnici třetí třídy uzavřít už na samém okraji Přibyslavi. Tato uzavírka by měla trvat od 15 června do 20. července. Objížďka povede přes Stříbrné Hory.

Během demolice železničního mostu a stavbě nového bude silnice uzavřená pro veškerou dopravu. Pěší se ale místem dostanou. „S doprovodem pracovníků stavby chodci skrz staveniště projdou,“ potvrdil Kamarád s tím, že toto opatření bude zavedeno s ohledem na obyvatele místní části a zaměstnance mlékárny.

Kvůli uzavírkám se změní i jízdní řády

Kratší dobu bude uzavřena výpadovka z Přibyslavi na Šlapanov. Po silnici druhé třídy nikdo neprojede od 17. dubna do 21. srpna. Důvod uzavírky je stejný, demolice železničního nadjezdu a stavba nového. „Řidiči osobních vozů budou moci místo objet přes Dolní Jablonnou. Auta nad tři a půl tuny ale budou muset přes Havlíčkův Brod,“ vzkázal starosta.

Třetí uzavírka bude nejkratší. Silnice na Olešenku má být zavřená, a to i pro chodce, od 23. března do 16. dubna. „Pro obyvatele místní části Poříčí zajistíme průchod přes nádraží. U něho si mohou nechat i zaparkovaná auta,“ plánuje Martin Kamarád. Případně bude možné uzavírku objet přes Českou Jablonnou pro osobní vozy, nákladní budou muset až do Sázavy, případně Polné.

Už od prvního březnového pondělí je uzavřen podjezd pod železnicí u Hesova. Na začátku dubna se pak přidají i mosty v lokalitách Dvorek a Poříčí.
Správa železnic (SŽ) modernizaci zmiňovaného úseku roztáhla do tří let. Poté se místní traťová rychlost zvýší ze 100 na 160 kilometrů za hodinu.
Vedení radnice si uvědomuje, že uzavírky chod města podstatně ovlivní. Dotknou se totiž i linkové autobusové dopravy. „Řešíme jejich náhradní trasy,“ vzkázal starosta. V té souvislosti dojde i ke změnám časů odjezdů některých spojů.

Podobnou situaci Přibyslavští zažili už loni. To zhotovitelská firma pracovala na jedné železniční koleji, letos je na řadě kolej druhá. „Je to nepříjemnost, ale loni jsme si vyzkoušeli, že se to dá vydržet. Když lidé viděli, jak intenzivně a s jakým nasazením se na železnici pracovalo, ani si na komplikace nestěžovali,“ podotkl Kamarád.

Loni jedna půlka mostů, letos druhá

Rekonstrukce a modernizace osmikilometrového železničního úseku mezi Pohledem a Přibyslaví na trati z Havlíčkova Brodu do Brna je rozdělena do dvou etap kvůli zajištění alespoň jednokolejného provozu. Dělníci postupně v celém úseku vyměňují železniční svršek i spodek, instalují nové zabezpečovací zařízení a uzpůsobují trať na rychlost až 160 kilometrů v hodině.

Spolu s tím obnovují veškeré propustky, mosty a nadjezdy. V jejich případě postupují poměrně neobvyklým způsobem. Železniční mosty rozřízli podélně na dvě poloviny. Pod každou kolejí pak bourají a staví znovu nejprve jednu část, poté druhou.

„Práce na rekonstrukci trati pokračují podle harmonogramu. Nyní je hotová jedna traťová kolej a také obě nástupiště v Přibyslavi. S novou stavební sezonou pak odstartují práce na druhé traťové koleji a na stanici Pohled,“ přiblížila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová s tím, že kompletně zrekonstruovaný úsek by měl být do provozu uveden na konci letošního roku.

Úsek do Sázavy se odkládá, nebo ne?

Správce železnice by si pak měl dát rok pauzu a v roce 2028 se k Přibyslavi vrátí znovu. V plánu je i obdobná modernizace úseku mezi Přibyslaví a Sázavou.

Ta bude ztížená komplikovanějším přístupem. Jednou z uvažovaných variant je uzavření oblíbené cyklostezky vedené po staré železniční trati, po níž vlaky pravidelně jezdily do roku 1953, a její využití pro účely stavby. „Jednáme o tom,“ potvrdila Eberl Friebová.

Podle Martina Kamaráda se však přípravy na tuto etapu komplikují. „Řeší se možné odložení této investice až za rok 2030. Znamenalo by to, že cyklostezka zůstane v současné podobě otevřená déle, než jsme předpokládali,“ konstatoval. Správa železnic se k možnému odložení rekonstrukce nevyjádřila.

19. března 2025

