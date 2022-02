Až deset let čekání na lůžko je moc, domov pro duševně nemocné se rozšíří

Hlavním důvodem rozšíření je především velký přetlak žadatelů o umístění.

„U nás se čeká pět až deset let na přijetí. Evidujeme nyní asi 150 žádostí a to jsou jenom ty, které splňují podmínky pro přijetí,“ vysvětlil ředitel zařízení Vladimír Frič s tím, že současná kapacita 91 lůžek již několik let nepostačuje potřebám zřizovatele.

Domov ve Věži je krajská příspěvková organizace zaměřená na poměrně specifickou skupinu klientů. Věnuje se osobám s chronickým duševním onemocněním. Klienty přijímá od 19 let, přičemž horní hranice pro přijetí není omezená.

Jedná se o osoby, které nejsou schopny žít v přirozeném sociálním prostředí.

„Vykazují letité hospitalizace v psychiatrických nemocnicích, jsou závislí na pomoc jiných osob, ale doma se o ně nemá kdo starat. Máme na Vysočině dvě psychiatrické nemocnice s velkou spádovostí, takže potencionálních klientů je opravdu hodně,“ připomenul ředitel s tím, že jsou ojedinělým zařízením nejenom v rámci Vysočiny, ale i celé republiky.

Stavba architektonicky uzavře zámecký dvůr

Nová přístavba je plánovaná jako samostatná budova do zámeckého dvora s průchodem do parku. Architektonicky by stavba měla uzavřít komplex do tvaru U. Tvar a materiálové řešení vychází z kontextu stávajícího zámeckého objektu se zachováním jeho dominance.

V nové dvoupodlažní budově budou klientům k dispozici jedno- a dvoulůžkové pokoje, včetně komunitních a terapeutických místností. Součástí investiční akce bude i vybudování nového zázemí prádelny a sušárny, která se dle Friče dlouhodobě nachází v nevyhovujících prostorách budovy zámku.

Hejtmanství zahájení stavby plánuje v roce 2023. „V tuto chvíli jsme schválili investiční záměr a zahájeny budou projektové práce,“ řekl hejtman Vítězslav Schrek.

Investiční náklady jsou nyní odhadovány na 63 milionů korun bez DPH. „Rádi bychom využili k financování Národní plán obnovy, kde je alokace přes 2,8 miliardy korun. Dotace umožňuje čerpání až do výše 85 procent nákladů,“ upozornil Schrek.

Další lůžka nabídnou i nové domky

Souběžně s tím Domov ve Věži letos ukončí první etapu svého rozšíření. Už v tomto roce mají být zkolaudovány dva nové domky. Nabídnou bydlení pro 12 klientů.

„Chtěli bychom tam mít i manželské páry nebo klienty, které bychom mohli připravovat na návrat do přirozeného sociálního prostředí, i když u těchto lidí je to běh na dlouhou trať,“ upřesnil ředitel.

Navýšením kapacity by zařízení chtělo rozšířit rovněž spektrum diagnóz, s nimiž jsou klienti přijímáni.

„Konkrétně by mělo jít o duální diagnózy a poruchy chování. Jedná se o osoby, které jsou dlouhodobě zdravotně postižené s naroubovaným psychiatrickým onemocněním. Bohužel přibývá i mladých žadatelů kolem 19 let, kterým duševní problém nastal po prvním požití drog,“ upřesnil Frič.

Zámek sloužil i jako domov důchodců

Domov ve Věži sídlí v budově barokního zámku, jenž je dominantou obce. Součástí areálu je nedávno zrevitalizovaný rozlehlý park, který je přístupný i veřejnosti. K parku přiléhá také kaple.

Zámek převzal v roce 1948 od posledního majitele Roberta Stanglera stát. Po vnitřních úpravách byl od roku 1958 majetkem Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě. Do roku 2002 sloužil jako domov důchodců. V roce 2003 byl převeden do majetku kraje a od té doby je využíván jako specializované pobytové sociální zařízení.

„Zřizovatel postupně financuje řadu stavebních úprav a rekonstrukcí, například kaple, fasády celého zámku, oken či parku,“ poznamenal ředitel zařízení.