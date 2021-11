Fórum se v Jihlavě rozpadá, většina zastupitelů nově tíhne k hnutí STAN

Většina zastupitelů zvolených za Fórum se už ale nyní spíše hlásí k hnutí STAN. To půjde příští rok samostatně i do jihlavských komunálních voleb. Vůdčí osobností této skupiny zastupitelů je nyní radní Libor Kuchyňa, původně zvolený za Fórum.

„STAN teď hraje významnější roli v České republice. Bereme to jako transformaci. Fórum šlo do voleb s podporou STAN. Teď chceme zastupovat značku STAN a dlouhodobě tady fungovat jako normální celorepubliková strana,“ popsal Kuchyňa, který je nyní šéfem hnutí STAN na Jihlavsku.

Mezi další zastupitele zvolené za Fórum, kteří podle něj nyní patří do „skupiny STAN“, jmenoval Lenku Mikletičovou, Jiřího Antonů a Filipa Děchtěrenka.

Nepatří mezi ně naopak jejich kolegové z Fóra Daniel Škarka a Marek Hovorka. A sama primátorka Karolína Koubová v současnosti zvažuje, jestli bude vůbec znovu kandidovat a případně s kým.

„Ještě si to nechám projít hlavou, toto volební období bylo dosud extrémně náročné,“ uvedla.

Jihlavská koalice zažila od posledních voleb překotný vývoj. Lidoveckého náměstka primátorky Jaromíra Kalinu střídal po sporech Martin Laštovička. Ve funkci náměstka nevydržel za bouřlivých okolností ani zástupce ODS Petr Laštovička, jehož nahradil Petr Ryška ze stejné strany.

Diskuse zejména uvnitř Fóra vzbudilo i loni v březnu oznámení primátorky a jejího náměstka Víta Zemana (TOP 09), že spolu začali žít. Jejich vztah už je ale delší dobu minulostí, jako partneři se rozešli.

Kritika i překvapivá rezignace

Zeman na radnici reprezentuje uskupení Žijeme Jihlavou, do něhož patří vedle TOP 09 i Piráti a Zelení. A letos Zeman tvrdě kritizoval krajské poměry ve své mateřské straně, dokonce z ní na čas vystoupil. Nakonec se ale vrátil zpět.

„Vít Zeman v první polovině tohoto roku nezaplatil členský příspěvek a v důsledku toho mu členství v TOP 09 zaniklo. Následně však znovu podal přihlášku a na začátku října byl znovu přijat,“ potvrdil Vladan Vaněk, mluvčí TOP 09.

Překvapením letošního jara byla zase rezignace Miroslava Tomance, který opustil zastupitelstvo. Patřil přitom roky k vůdčím osobnostem Fóra, teď se stáhl do pozadí.

Tomanec sice stále dostává podrobné informace z radnice jako ostatní členové ústředí Fóra, ale do dění téměř nezasahuje. „Fórum byla perfektní skupina lidí, která se zmobilizovala v Jihlavě,“ ohlíží se Kuchyňa, jenž ale už svoji politickou budoucnost vidí ve STAN.

Jeho kolega z Fóra Daniel Škarka má zase mnohem blíže k Pirátům, není ale jejich členem. „Fórum už se zmenšilo. Už tam není tolik lidí co na začátku,“ konstatuje Škarka. Navíc už se v době pandemie příliš osobně nepotkávají, jsou v kontaktu spíše přes internet. Výjimkou je zastupitelský klub Fóra, který nyní vede zástupce STAN Jiří Antonů. Členové tohoto klubu se scházejí.

Necelý rok chtějí zvládnout bez výkyvů

Podle Škarky je nyní na stole několik variant, co udělat s Fórem dál a jestli vůbec bude pokračovat. „Probíhá velká diskuse,“ přiblížil. Část příznivců Fóra ho chce dál mít jako uskupení nezávislých osobností. Někteří hodlají opustit politiku. Zvažuje se i možnost bližšího spojení s Piráty, kteří dnes patří do uskupení Žijeme Jihlavou. To ale část Fóra považuje za nepřijatelné, stejně jako transformaci do podoby STAN.

Sám Škarka, ač příznivec Pirátů, by rád zachoval Fórum jako základnu pro různé kandidující nezávislé osobnosti. Některé z nich ale nechtějí být spojovány s Piráty. A nově vzniklý jihlavský STAN zase nemá zájem o předvolební spojení s Fórem.

Podobné postoje jako Škarka zastává primátorka. Podle ní by Jihlavě i dále slušela platforma v duchu Fóra pro nezávislé osobnosti, jež mají chuť zapojit se do politiky.

Necelý rok zbývající do voleb chtějí zástupci Fóra dokončit bez větších výkyvů. „Jsme koaličně schopni dosloužit veřejnosti do konce toho období,“ dodal Daniel Škarka.

Fórum je v koalici i s ODS. Její zástupci cítí nestabilitu svého nezávislého koaličního partnera od začátku. „S odchodem Mirka Tomance ze zastupitelstva odešla taková radikálnost. Je to teď asi lepší, ale po jeho odchodu se to uskupení nestalo homogenním. Stále to není standardní čitelná strana. Jsou tam nezávislí, zástupci STAN, Pirátů,“ popsal radní David Beke (ODS).

Pokračování koalice je v jednání

Zatím není ani jasné, jestli půjde znovu do voleb uskupení Žijeme Jihlavou, kam patří TOP 09, Piráti a Zelení. „O dalším pokračování koalice budeme se všemi partnery jednat v příštích dnech a týdnech,“ sdělila pirátská zastupitelka Eva Nováková.

Spojení tří stran se ale podle ní osvědčilo. „Podařilo se nám dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, za našimi radními je vidět kus práce. Působili jsme jako stabilní prvek ‚velké‘ koalice i vedení,“ dodala Nováková.

Řadu jihlavských obyvatel rovněž zaujalo, jak se vyvíjel vztah této koalice k firmě Kronospan, jejíž vliv na životní prostředí je roky tématem diskusí. Počáteční tvrdý přístup k firmě vystřídalo jakési příměří.

„Bylo to po koaliční shodě. Domluvili jsme se, že než na sebe útočit a být nepřátelé, tak bude lepší vyjednávat o vzájemně přijatelných kompromisech. Je potřeba pracovat na společenské odpovědnosti firmy. Zatím není cesta, jak to dělat efektivněji než přes vzájemné kompromisy,“ popsal Daniel Škarka.