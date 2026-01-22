Rekordman jel přes Stržanov 115 kilometrů v hodině. Teď řidiče brzdí radar

Jako správný krok hodnotí radnice ve Žďáře nad Sázavou zavedení úsekového měření v místní části Stržanov. Po téměř čtyřech měsících provozu je znát zklidnění dopravy a počet přestupků je v jednotkách denně.

Město chce proto v instalaci radarů sledujících průměrnou rychlost v daném úseku pokračovat.

Dříve ve Stržanově nejvyšší povolenou rychlost – sedmdesátku – dodržoval jen málokdo. „Řidič rekordman tudy jel 115 kilometrů v hodině, dalších sedm řidičů pak více než stovkou,“ zmínil několik čísel ze statistik nového úsekového měření žďárský starosta Martin Mrkos.

Úsekové měření bylo ve Stržanově, místní části Žďáru nad Sázavou, spuštěno koncem září. Od té doby mají řidiči na kontě přes šest stovek přestupků.
Sedmdesátku dříve ve vesnici, jíž prochází silnice první třídy, dodržoval dle místních jen málokdo.
Nové úsekové měření přistihlo při přestupku přes šest stovek řidičů za zhruba čtvrt roku.
Radary začaly ve vesnici ležící na výpadovce na Pardubice fungovat v závěru loňského září. „Po této silnici první třídy I/37 projede až devět tisíc vozidel denně. A protože tam obyvatelé přecházejí rušnou silnici k autobusové zastávce a jsou zde také výjezdy z vedlejších komunikací, vyslyšeli jsme požadavek místních na zklidnění dopravy,“ zdůvodnil zavedení opatření Mrkos.

Cedule a kamery se hned projevily

Radnice nezvolila okamžikový radar, ale právě úsekové měření, které je dle Mrkose efektivnější a také poněkud vstřícnější k šoférům.

Efekt byl v podstatě okamžitý. „Už jen ty cedule a kamery, hned jak byly umístěny, se projevily. Najednou všichni řidiči začali brzdit,“ zhodnotila po zavedení novinky Olga Strašilová, předsedkyně stržanovského osadního výboru.

Nyní zveřejněné statistiky ukazují, že od závěru září do konce loňského roku, tedy za více než tři měsíce, se motoristé dopustili ve vsi 608 přestupků.

„Když si to přepočtete v kontextu těch devíti tisíc vozidel, které tudy zhruba projedou, tak to vychází na ani ne sedm překročení rychlosti denně, a procentuálně je to 0,1 promile aut,“ vyčíslil Mrkos.

Do deseti kilometrů v hodině za sedm stovek

Přestože mezi odhalenými, příliš „svižnými“ šoféry byli loni i již zmínění rekordmani, obecně se překročená rychlost pohybuje u valné většiny řidičů mezi 80 a 89 kilometry za hodinu.

Postihy za prohřešky se liší právě podle toho, jak moc nad limit motorista jede. Pokud přesáhne povolenou sedmdesátku o 20 až 30 kilometrů v hodině, inkasuje pokutu 1 250 korun. Naproti tomu nejnižší sankce – sedm stovek – je za překročení v normě do 10 kilometrů za hodinu. Finální výše pokuty se potom ale odvíjí rovněž od faktu, zda řidič zaplatí za své provinění ve stanovené časové lhůtě.

Na pokutách se na stržanovském úsekovém měření vybralo prozatím kolem 170 tisíc korun. „Motivací ale rozhodně není, jak někteří zlí jazykové tvrdí, že si obec namastí kapsu. Fungování těchto zařízení je totiž spojeno i s nemalými provozními náklady,“ zdůraznil žďárský starosta.

Výdaje na zakoupení radarů a jejich následný provoz na pět let činí dle jeho slov necelé čtyři miliony korun, včetně daně. Dotace, již město získalo na pořízení systému, pak pokryla přibližně 870 tisíc korun.

Měření bude pokračovat

Vedení města také zdůraznilo, že i kdyby se změnila legislativa a výnosy z radarů mířily na konto státu, v měření budou Žďárští i nadále pokračovat.

„Cílem je nikoliv vydělávat na řidičích, ale zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a případně také hlukové zátěže,“ uvedl Mrkos a doplnil, že zavádění úsekových měření je rovněž součástí opatření, které městu doporučuje odborně zpracovaný dokument – takzvaný generel dopravy.

Radnice plánuje v instalaci radarů sledujících průměrnou rychlost ve vymezeném úseku komunikace pokračovat i přímo na území města. „Konkrétně by mohlo jít o Brodskou ulici a dále o Jungmannovu a Bezručovu,“ zmínil starosta. Zatím je ale město ve fázi prověřování těchto možností.

Pod Žďár, coby obec třetího typu, spadají i přestupky z některých dalších sídel v okolí, například z Vojnova Městce, který také leží na trase frekventované silnice I/37. Tam ale tah prochází přímo městysem, šoféři tam tedy musejí dodržovat nikoliv sedmdesátku, ale padesátku.

Úsekové radary začaly v Městci fungovat už loni na jaře. A podle statistik se tam za tuto část uplynulého roku dopustili motoristé celkem 423 přestupků; další jednotky případů poté přibyly ještě za první lednové dny letošního roku.

