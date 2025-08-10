Zmírní se hluk a bude bezpečněji. Ve Stržanově mají nové úsekové měření

  10:08
Nový bič na příliš rychlé řidiče číhá na dalším místě v okolí Žďáru nad Sázavou. Úsekové měření přibylo v jeho místní části Stržanov, na hlavním tahu na Pardubice. Tam je sice sedmdesátka, rovný úsek vedoucí okrajem vesnice však svádí ke svižnějšímu tempu.

O instalaci úsekového měření ve Stržanově, jímž prochází rušná silnice I/37, usilují místní obyvatelé již dlouhé roky. „Jsme tedy rádi, že po tolika letech k tomu konečně došlo. Sedmdesátkou tady totiž opravdu nejezdí snad nikdo,“ konstatovala Olga Strašilová, předsedkyně tamního osadního výboru.

Úsekové měření město do budoucna zvažuje i v rušné Brodské ulici, kde padesátku řada šoférů rozhodně nedodržuje.
Stržanovští pocítili změnu v chování řidičů hned po instalaci cedulí. Radary začnou fungovat v řádu týdnů.
Vysoká rychlost projíždějících aut přináší obyvatelům, jichž žijí ve Stržanově necelé tři stovky, více hluku, především je však velmi nebezpečná. Překonat frekventovaný tah coby chodec – třeba na autobusovou zastávku – je podle místních velmi riskantní a ve špičkách není snadné ani vyjet z vedlejších ulic na hlavní silnici.

„Doufáme, že měření konečně pomůže. Ale snad ano, protože už jen ty cedule a kamery, co jsou tu nově umístěné, se hned projevily. Najednou všichni řidiči brzdí,“ hodnotí s úsměvem Strašilová.

Úsekové měření přitom ještě nefunguje, v plném provozu by mělo být v horizontu několika týdnů. „Zatím čekáme na kalibraci a certifikaci měřidel a propojení se softwarem,“ vysvětlil žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že nové zařízení s veškerým příslušenstvím vyšlo na necelé dva miliony korun včetně daně.

Devět tisíc vozidel denně

Že je tah skrze Stržanov směrem na Pardubice rušnou komunikací, potvrdil i její správce. „Podle posledního sčítání projede těmito místy každý den na devět tisíc vozidel, z toho přibližně pětinu tvoří nákladní a kamionová doprava,“ informoval Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic na Vysočině.

Ve Stržanově si žďárská radnice nechala udělat i informativní měření. „A ukázalo se, že se tam sedmdesátka opravdu moc nedodržovala,“ konstatoval Mrkos. Podobně nelichotivé výsledky má město třeba i z Brodské ulice vedoucí skrze sídliště Stalingrad. Tam nejvýše padesát kilometrů v hodině také rozhodně nejezdí všichni šoféři.

Úsekové měření zpomalí řidiče v Radostíně. Radar je nejlepší řešení, tvrdí obec

I v této části silnice I/19 proto radnice výhledově zvažuje úsekové měření. „Případně připadá v úvahu ještě ulice Jungmannova či Bezručova. Tam je ale oproti Brodské spousta odboček, takže to chce ještě nějakou pořádnou analýzu a zhodnocení,“ míní starosta.

Radary měřící průměrnou rychlost v daném úseku silnice jsou podle něj do budoucna ve hře například i na rušném tahu u žďárské místní části Mělkovice, zvažovány byly rovněž v obci Karlov nebo Vatín. Tam se sice jedná o samostatná sídla, Žďár má však jako obec s rozšířenou působností na starosti administrativní řešení zjištěných přestupků – stejně jako třeba pod Velké Meziříčí spadá měření v Křižanově nebo v Měříně.

„Úsekové měření je trend, který já osobně hodnotím jako správný, protože mám pocit, že na silnicích se někdy svoboda a demokracie zaměňuje za anarchii,“ vyjádřil se k problematice Mrkos. Cílem je podle jeho slov dopravu zklidnit, snížit hlukovou zátěž a zvýšit bezpečnost. „Pokud radary nejsou nastaveny na nějaké ‚šikanózní‘ rychlosti, jako se s tím setkáváme v některých městech, tak to snad každý rozumný řidič musí pochopit,“ dodal starosta.

Přibude úředníků

Žďárská radnice kvůli administrativě, jíž v této oblasti postupně přibývá, navýšila i počet svých úředníků. „Aktuálně jsme nabrali jednoho člověka a výhledově budeme chtít ještě dalšího jednoho až dva lidi – v závislosti na pokračování jednotlivých projektů,“ uvedla mluvčí města Blanka Sobolová.

Žďárští úředníci mají na starosti například i úsekové měření ve Vojnově Městci – městysi na silnici I/37, zhruba patnáct kilometrů od Žďáru nad Sázavou. Systém tam byl spuštěn letos na jaře a novinku si místní zatím pochvalují. „Situace se tady zlepšila v podstatě okamžitě – dnem instalace kamer na sloupy, bez ohledu na to, zda již měření funguje, či nikoliv. Všichni ihned dali nohu z plynu,“ hodnotí starosta Vojnova Městce Martin Havlíček.

Úseková rychlost se na Vysočině měří už na osmi místech, přibudou další

Teprve tehdy podle něj lidé ve vesnici zjistili, co to vlastně znamená, když tam řidiči jezdí padesát kilometrů v hodině. „Protože do té doby tak tady u nás skoro nikdo nejezdil,“ podotkl Havlíček.

Vojnoměstečtí měli sice na vjezdu do obce nainstalovány radary, toto preventivní opatření však mělo efekt pouze krátkodobě; motoristé brzy zjistili, že zařízení snímky nikam dál neposílá, a pokut se tak obávat nemusejí.

Zatím podle Havlíčka nelze situaci po zavedení úsekového měření úplně objektivně zhodnotit, protože provoz hodně zkresluje uzavírka silnice na Ždírec nad Doubravou a související objížďka. „Ta čísla tím pádem nejsou relevantní, je tu čtvrtina dopravy oproti standardu. Uvidíme tedy časem,“ dodal starosta.

