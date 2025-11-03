Dělník si vykloubil obě zápěstí a lokty, ruce mu zachránili unikátní operací

Autor:
  11:51
Velký úspěch si připsalo ortopedické oddělení novoměstské nemocnice. Pod vedením jeho primáře Jaroslava Pilného se tamním specialistům povedla unikátní operace, o níž byl dokonce publikován článek v odborném zahraničním tisku. Zákrok lékařů zachránil těžce zraněného dělníka.
Pod vedením primáře Jaroslava Pilného se novoměstským specialistům povedla...

Pod vedením primáře Jaroslava Pilného se novoměstským specialistům povedla unikátní operace. | foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

Neobvyklý úraz a jeho léčbu popsal primář v odborném časopise.
Neobvyklý úraz a jeho léčbu popsal primář v odborném časopise.
Neobvyklý úraz a jeho léčbu popsal primář v odborném časopise.
Neobvyklý úraz a jeho léčbu popsal primář v odborném časopise.
5 fotografií

„Jedná se o raritní úraz, který nebyl dosud ve světové literatuře popsán. U pacienta, který spadl ze čtyřmetrového lešení, došlo ke zlomeninám a vykloubení obou zápěstí a vykloubení obou loketních kloubů,“ popsal operatér úrazu Jaroslav Pilný. Poraněný muž byl do nemocnice v Novém Městě na Moravě převezen z jiného zdravotnického zařízení.

„Dlouhodobě se specializujeme na řešení takovýchto těžkých úrazů zápěstí, proto jsme byli osloveni pracovištěm Královéhradeckého kraje, zda se pacienta ujmeme,“ přiblížil primář, jenž mimo jiné platí za uznávanou kapacitu v oblasti chirurgie ruky.

Neobvyklý úraz a jeho léčbu popsal primář v odborném časopise.
Neobvyklý úraz a jeho léčbu popsal primář v odborném časopise.
Neobvyklý úraz a jeho léčbu popsal primář v odborném časopise.
Neobvyklý úraz a jeho léčbu popsal primář v odborném časopise.
5 fotografií

O tom, že operace dopadla výborně, svědčí podle Pilného nejen skutečnost, že se pacient po vyléčení vrátil ke své práci montéra, ale také fakt, že způsob léčby byl nedávno publikován v prestižním zahraničním periodiku. Konkrétně šlo o časopis Journal of Medical Case Reports.

„Tuto tiskovinu, určenou především pro odbornou veřejnost, vydává světově uznávané nakladatelství Springer,“ upřesnila mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová. Doplnila také, že primář Pilný je již autorem hned několika knižních publikací a také mnoha dalších příspěvků v odborném tisku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Dvouletý proces od bourání Horáckého zimního stadionu až po dokončení stavby Horácké Arény v Jihlavě zachycuje minutové časosběrné video, které zveřejnilo město coby investor stavby multifunkční haly...

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

Dělník si vykloubil obě zápěstí a lokty, ruce mu zachránili unikátní operací

Velký úspěch si připsalo ortopedické oddělení novoměstské nemocnice. Pod vedením jeho primáře Jaroslava Pilného se tamním specialistům povedla unikátní operace, o níž byl dokonce publikován článek v...

3. listopadu 2025  11:51

Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy

Přípravy stavby jaderné elektrárny Dukovany 2 korejskou firmou KHNP jsou v běhu. V září a říjnu pokračovaly geologické průzkumy v areálu vedle současné dukovanské jaderné elektrárny. Stavba,...

3. listopadu 2025  7:57

Novoměstská nemocnice na Mezinárodní den mužů opět otevře improvizovanou holírnu

Na Mezinárodní den mužů, který připadá na 19. listopad, spustí v novoměstské nemocnici svůj provoz improvizovaná holírna. Už nyní by tedy měli zájemci na tento fakt myslet a nechat si narůst...

2. listopadu 2025  9:03

Všechna data najednou. Silničáři mají k dispozici nový informační systém

Silničářům začíná v sobotu zimní sezona. Podle zákona totiž musejí od 1. listopadu držet dispečerské služby. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) do nové sezony vstupuje s velkou novinkou,...

1. listopadu 2025  14:57

Horácká aréna v Jihlavě je týden v provozu. Na domácí výhru Dukly se zatím čeká

Úvodní týden užívání má za sebou Horácká aréna, zbrusu nová multifunkční hala za 2,2 miliardy korun v Jihlavě. Co ukázaly první tři zápasy hokejové Maxa ligy, ve kterých domácí Dukla postupně hostila...

1. listopadu 2025  9:06

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

1. listopadu 2025

Na Havlíčkobrodsku se střetl motorkář s autem, svým zraněním podlehl na místě

Na Havlíčkobrodsku zemřel v pátek v podvečer po srážce s osobním autem motocyklista. Nehoda se stala v 17:30 mezi Chotěboří a Novou Vsí u Chotěboře.

31. října 2025  21:17

Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut

Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...

31. října 2025  20:22

Štursa: básník kamene. Rok novoměstského rodáka zakončí světová premiéra

Jméno Jana Štursy, jednoho z nejvýznamnějších rodáků z Nového Města na Moravě, je neodmyslitelně spjato s kamenem a bronzem. Právě z těchto materiálů totiž významný sochař nejčastěji tvořil. Lidé...

31. října 2025  16:28

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

31. října 2025  14:10,  aktualizováno  15:01

Pronájem ateliéru 3+kk (65 m2) se…
Pronájem ateliéru 3+kk (65 m2) se…

Průmyslová, Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
24 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 2 986 nemovitostí

K elektrárnám u Pelhřimova se lidé vysloví v referendu. Hlasovat mají příští rok

Zhruba deset, ale možná i více stožárů větrných elektráren plánují investoři v nejbližším okolí Pelhřimova. Názory zastupitelů na výstavbu těchto obnovitelných zdrojů energie se různí, rozhodnout...

31. října 2025  10:41

Žďár po dvaceti letech hledá firmu, která se ve městě postará o odpady

Svoz směsného, tříděného i objemného odpadu, provoz sběrného dvora i obsluha jednotlivých sběrných míst. Tyto úkoly má dnes ve Žďáře nad Sázavou na starosti firma AVE. Smlouva, již se společností...

31. října 2025  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.