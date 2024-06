Kvůli techničákům některé dopravní odbory nestíhají, krátí otevírací hodiny

Způsobeno je to především změnami, jež vešly v platnost od prvního ledna letošního roku - tedy hlavně zrušením velkých technických průkazů. Tyto průkazy i osvědčení o registraci vozidla nahrazuje nyní jediný doklad, kde jsou uvedeny všechny nejdůležitější parametry.

Při převodu registru vozidel do digitální podoby, v provázanosti na stanice technických kontrol (STK), však dochází k řadě nesrovnalostí a objevují se chybné informace, jež v minulosti vznikly ručním zadáváním. Právě tyto chyby ale nyní musejí postupně dávat do pořádku pracovníci příslušného spádového úřadu.

„Z ministerstva dopravy chodí úředníkům kromě běžné agendy i sestavy s více než dvěma stovkami vozidel týdně. Ty je třeba ručně zkontrolovat a opravit,“ přiblížila situaci na odboru dopravy Blanka Sobolová, mluvčí radnice ve Žďáře nad Sázavou. Na tomto úřadě navíc situaci komplikuje také dočasné personální oslabení. Výběr a zaškolení nových kolegů se podle mluvčí odehraje v následujících měsících.

Odbor proto musel od 27. května přistoupit ke změně provozní doby registru vozidel a řidičských průkazů. Ve čtvrtek a pátek je tam nyní pro veřejnost zavřeno. „V tyto dny vyřizujeme sestavy STK a žádosti,“ upřesnila Sobolová.

Úterý je vyhrazeno předem objednaným klientům, takže lidé bez objednání mohou své záležitosti vyřizovat v pondělí a ve středu mezi osmou a jedenáctou hodinou a následně od třinácti hodin do půl páté odpoledne. „Je však možné, že poté, co budou zaškoleni noví zaměstnanci, se provozní doba opět upraví,“ podotkla Sobolová.

Prodlužuje se vyřízení hromadných žádostí

Velký nárůst administrativních úkonů z důvodu oprav a doplňování dat v registru silničních vozidel potvrzují rovněž v Jihlavě. K 27. květnu letošního roku bylo tamnímu úřadu oznámeno již celkem šest a půl tisíce vozidel, v jejichž údajích bylo nutné provést nějaké opravy.

„V současné době se však kvůli tomu provozní doba pro klienty neomezuje. Pouze u takzvaného hromadného podávání žádostí firem, autosalonů nebo autobazarů se prodlužuje doba vyřízení podaných žádostí,“ přiblížil mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Pracovníci podle něj úkony spojené s nárůstem agendy na registru vozidel zpracovávají postupně a dle svých časových možností, avšak s ohledem na klienty úřadu. „Ti jsou při odbavování vždy na prvním místě,“ zdůraznil Daněk.

Agendu registru vozidel tam dělá celkem devět zaměstnanců. A právě z důvodu přibývání administrativních úkonů je doplňuje ještě jeden pracovník, který má s úřadem uzavřenou dohodu o pracovní činnosti.

Nárůst agendy nesmí klienti poznat

Přívalu práce navíc čelí i další úřady v Kraji Vysočina. V žádném, jež byly redakcí MF DNES osloveny, však aktuálně neplánují nějaká zásadní opatření nebo změny provozu.

„Práce mají teď pověření pracovníci samozřejmě více, což je ale celorepublikový problém, který se případně bude muset řešit nějak centrálně. U nás v Třebíči zatím agendu zvládáme. Pokud by to ale časem přešlo do stavu, kdy už to naši úředníci stíhat nebudou, nevylučujeme ani možnost nabrání nějakých posil,“ připustila Irini Martakidisová, mluvčí třebíčské radnice.

Více vytížení jsou kvůli digitalizaci registru vozidel rovněž úředníci v Pelhřimově. „Zakládáme si ale na tom, že jsme stoprocentně Přívětivý úřad (Pelhřimov loni vyhrál soutěž ministerstva vnitra o nejpřívětivější úřad v Česku, kde se hodnotí právě i otevřenost a vstřícnost úřadu vůči občanům a jejich potřebám - pozn. red.), takže jakýkoliv nárůst agendy nesmějí klienti nijak negativně pocítit,“ zdůraznila mluvčí města Andrea Unterfrancová.

Online podání je rychlejší i levnější

Úředníkům by pomohlo, kdyby lidé více využívali online podání, které je však zatím k dispozici pouze fyzickým osobám.

„Klientům nabízíme tuto možnost v záležitostech řidičských průkazů i registru vozidel. Kromě pohodlnějšího vyřízení je navíc online podání o dvacet procent levnější - třeba v případě přepisu vozidla zaplatí žadatel 640 korun místo běžných osmi set korun,“ nastínila Martina Hostomská, tajemnice žďárského městského úřadu. Doplnila také, že po zpracování dostane klient upozornění - čeká ho tak již jenom vyzvednutí hotových dokladů.

Veřejnost však momentálně tento způsob příliš nevyhledává. „Našemu úřadu bylo zasláno k 27. květnu letošního roku pouze 78 žádostí elektronickým podáním. Tato služba není prozatím veřejností využívána, neboť tak mohou učinit pouze fyzické osoby. Zásadní nárůst se očekává od prvního ledna 2025, kdy elektronické podání bude spuštěno i pro právnické osoby,“ přiblížil Radovan Daněk.