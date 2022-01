Náhle zemřel starosta Zdeněk Tůma. Muž, který uklidnil rozhádanou Ledeč

Zdeněk Tůma se do městského zastupitelstva dostal už před 18 lety, starostou byl od roku 2014. Na post nastupoval v neklidné době. Město bylo rozděleno na několik táborů, v jeho vedení nepanovaly dobré vztahy, některé přerostly až ve spory osobní. A Ledeč se tehdy na Vysočině cítila odstrčená, projevovala snahy kraj opustit.

Město ovšem v tu dobu stálo i před povinností vrátit peníze za nešťastně vybudovanou cyklostezku. „Před námi je řada problémů, které nebyly řešeny, nebo byly odsouvány na nové zastupitelstvo,“ řekl krátce po svém zvolení na podzim 2014 v rozhovoru pro MF DNES Tůma.

Už během jeho prvního volebního období se ale situace podstatně uklidnila. Možná i proto, že radnice mnohem více začala komunikovat s veřejností, s obyvateli města. Obvyklá začala být praxe před strategickým rozhodnutím či důležitou investicí uspořádat mezi lidmi anketu, co si o tom vlastně myslí. A jejich mínění bralo vedení města vážně. Více slyšet byla Ledeč i na kraji, Tůma se stal i krajským zastupitelem.

Za své největší úspěchy považoval přestavbu nepřehledné křižovatky v západní části Husova náměstí u autobusového nádraží. Zároveň se během jeho působení podařilo oživit sídliště Stínadla a uspořádat na něm dopravu pomocí jednosměrek.

Nový starosta by se měl volit na konci ledna

Podařilo se rovněž zmodernizovat letní stadion. Právě z toho měl Zdeněk Tůma velkou radost. Byl totiž sám velkým sportovcem. Nerozlučně spjat byl s ledečskou házenou. Spoustu let ji hrál, trénoval, byl předsedou klubu. Působil rovněž jako rozhodčí, jako funkcionář Českého svazu házené a předseda krajského svazu házené na Vysočině. Aktivně hrál i hokej.

Náhlý skon starosty jeho kolegy ve vedení města zaskočil. Ti nyní budou řešit, kdo a jakou formou město dovede do podzimních komunálních voleb. Zdeněk Tůma byl jediným uvolněným funkcionářem, místostarostka Hana Horáková i místostarosta Michal Simandl jsou neuvolnění a mají své zaměstnání.

„Všechno se teprve bude řešit. Jsem samozřejmě kompetentní osobou v případě dlouhodobé pracovní nepřítomnosti pana starosty, ale toto je trochu jiný případ,“ konstatovala Hana Horáková.

Návrhy chtějí zastupitelské kluby probrat v příštích dnech, rozhodnout by se mělo na jednání zastupitelstva na konci ledna. „Je velice pravděpodobné, že do podzimních voleb dovede Ledeč nově zvolený uvolněný starosta,“ dodala Horáková. Sama by měla být jednou z kandidátek na tento post.