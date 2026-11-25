Přestože byl Pavel Heřman velkým třebíčským patriotem, ve městě se nenarodil. Na svět přišel roku 1949 v Praze. Do Třebíče se dostal přes Okříšky, kam se v roce 1974 přiženil. O pět let později se přestěhoval přímo do města, které se nakonec stalo jeho celoživotním domovem.
„Jsem sice přistěhovalec, naplavenina, jenže jsem také pražský odpadlík. A k Praze už nemám žádnou citovou vazbu. Jsem třebíčský patriot!“ zdůraznil v roce 2008 v rozhovoru pro MF DNES.
Měl jsem zdravotní potíže. Nemám část obratle. S nadsázkou jsem řekl po převratu v devětaosmdesátém, že se hodím do politiky, protože jsem částečně bezpáteřní.
Pavel Heřman
Původním povoláním byl veterinář. Vystudoval veterinární lékařství v Brně, pracoval v praxi a později také učil na vysoké škole. Do politiky vstoupil po listopadu 1989. Sám svůj tehdejší krok glosoval s typickým smyslem pro humor. „Měl jsem zdravotní potíže. Nemám část obratle. S nadsázkou jsem řekl po převratu v devětaosmdesátém, že se hodím do politiky, protože jsem částečně bezpáteřní,“ vzpomínal.
Neměl rád přílišnou politickou uhlazenost
V čele Třebíče stanul po prvních svobodných komunálních volbách v roce 1990. Starostou byl do roku 1998, nejprve za Občanské fórum, později za ODS a následně jako nezávislý. V roce 1996 byl zvolen senátorem za Třebíčsko, v horní komoře parlamentu působil do roku 2000. Do komunální politiky se později vrátil a v letech 2010 až 2014 město znovu vedl jako starosta.
Jeho politická dráha přitom nebyla bez sporů. V roce 1994 se rozešel s ODS poté, co nesouhlasil s místem na kandidátce, a založil vlastní kandidátku nezávislých. Ve volbách uspěl a starostenskou funkci obhájil.
V rozhovoru pro MF DNES v roce 2006 také otevřeně přiznával, že v politice nemá rád přílišnou uhlazenost. „Přiznávám, že jsme potvory,“ odpověděl v té době na dotaz týkající se politického působení opozice, kam se po volbách zařadil.
Vztah k židovské čtvrti přetavil v její záchraně
Vedle politiky Heřmana stále více přitahovalo fotografování. Fotoaparát držel v rukou už od čtrnácti let a postupně se z koníčku stala jeho hlavní profesní náplň. Fotografoval krajiny, portréty, ale nejraději architekturu a její detaily. Jeho snímky se objevily v řadě publikací o Třebíči, pořádal výstavy a podílel se na obrazové podobě knih věnovaných městu.
Zvláštní vztah měl k židovské čtvrti a židovskému hřbitovu. Jejich krásu i postupující chátrání začal fotograficky dokumentovat už v osmdesátých letech. Nebyl přitom jen pozorovatelem. Aktivně se podílel také na úsilí o záchranu těchto památek, které se později staly součástí třebíčského dědictví zapsaného na seznam UNESCO. V roce 2024 se k fotografiím židovského hřbitova vrátil také na výstavě v rámci festivalu židovské kultury Male chajim.
O svém vztahu k městu mluvil Heřman v rozhovorech opakovaně. V roce 2008 v MF DNES řekl, že se z Třebíče nechce stěhovat nikam jinam. „Mám tu před sebou spoustu práce. A čeká mě ještě hodně objevování,“ prohlásil.