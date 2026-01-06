Zemřel emeritní primář Šustáček. Lékaře by neměl dělat ten, kdo nemá rád lidi, říkal

Ve věku jednaosmdesáti let zemřel druhý lednový den letošního roku uznávaný lékař Jiří Šustáček. Jeho jméno je spojeno především s nemocnicí v Novém Městě na Moravě. Rodák z Radešínské Svratky na Žďársku však na počátku své profesní dráhy působil několik let třeba i jako chirurg v jihlavské nemocnici.
Jiří Šustáček byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul laskavostí k pacientům, stal se i držitelem mnoha prestižních ocenění. | foto: Nemocnice Nové Město na Moravě

„Lékaře by neměl dělat člověk, který nemá rád lidi a nerad je poslouchá,“ říkával podle vzpomínek svých četných kolegů Jiří Šustáček. A i sám se tímto heslem po celý svůj život řídil.

„S úctou na něj budou vzpomínat tisíce jeho pacientů i kolegové, kteří s ním vždycky rádi spolupracovali,“ míní ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.

Právě v tomto zdravotnickém zařízení nastoupil Jiří Šustáček 1. března 1977, konkrétně na tamní chirurgické oddělení. „Stal se lékařem v týmu docenta Manna. Později byl jmenován i primářem tohoto oddělení,“ popsala Helena Zelená Křížová, mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě. Doplnila také, že od 1. ledna 1990 zastával Jiří Šustáček dokonce funkci ředitele zdravotnického zařízení, a to po dobu jednoho roku.

Jiří Šustáček byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul laskavostí k pacientům, stal se i držitelem mnoha prestižních ocenění.
Jiří Šustáček byl uznávaným odborníkem a chirurgem. Během své kariéry proslul laskavostí k pacientům, stal se i držitelem mnoha prestižních ocenění.
Byl rovněž dlouholetým pořadatelem vyhlášeného Setkání českých a slovenských chirurgů v Hotelu Skalský dvůr u Lísku na Žďársku. „Tato pravidelná setkání, která organizoval a jichž se každoročně účastnily stovky lékařů, přispívala k šíření dobrého jména a věhlasu naší nemocnice,“ vzpomněla ředitelka Palečková a dodala, že emeritní primář mířil do práce i poté, co odešel na zasloužený odpočinek.

Jiří Šustáček se věnoval rovněž činnosti v České lékařské společnosti J. E. Purkyně, jíž od roku 1991 předsedal. Působil ale i v dalších lékařských společnostech jak v tuzemsku, tak i na Slovensku.

„Byl také oceněn medailí prof. Karla Maydla za rozvoj české chirurgie a cenou primára Bauera Univerzity P. J. Šafárika v Košicích za rozvoj v oboru traumatologie,“ zmínila Helena Zelená Křížová. V roce 2022 získal emeritní primář rovněž Ocenění Nového Města na Moravě a v témže roce obdržel ještě pamětní medaili od okresní žďárské pobočky České lékařské komory.

