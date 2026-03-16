Soused, Upjatec, nebo Kůň? Lidé volí, kterou ze soch trenéra Adamczykové nechat

Kůň na břehu rybníka. Upjatec, sedící ve výklenku Horáckého muzea. Nebo Zlatej soused na střeše „kulturáku“? Ze tří soch Jakuba Flejšara, známého umělce, který v minulosti přivedl k olympijskému zlatu snowboardcrossařku Evu Adamczykovou, volí teď lidé jednu. Ta trvale okrášlí Nové Město na Moravě.

„Výstava Sochy pod novoměstskou oblohou se u nás koná už řadu let, vždy jednou za dva roky - od jara do jara. Potom se díla odvezou a po roce přijde na řadu nová ukázka tvorby současných autorů. Už z toho je hezká tradice. A byl bych rád, kdyby se tradicí stalo i to, že u nás vždy jedna ze soch už zůstane,“ vyjádřil se novoměstský starosta Michal Šmarda.

Radnice tento koncept testuje právě letos, kdy s koncem dubna spěje do finále „venkovní“ expozice děl Jakuba Flejšara. Ze sedmnácti soch, které jsou většinou vyrobené z kovu, byla zvolena trojice horkých adeptů.

Jakub Flejšar při loňské instalaci svých soch v Novém Městě na Moravě.
Kovová skulptura koně s názvem Klid zdobí břeh Kazimírova rybníka.
Nepřehlédnutelnou dominantu kulturního domu nyní tvoří Flejšarovo dílo s názvem Zlatej soused.
Socha s názvem Upjatec relaxuje ve výklenku u Horáckého muzea
„Vycházeli jsme v první fázi z toho, jaké sochy je autor vůbec ochoten prodat. Z nich jsme pak společně s Horáckou galerií vybrali takové, které by mohly na svém místě zůstat trvale - tedy vhodně jej doplnily a celkově veřejný prostor vylepšily,“ vysvětlil Šmarda.

Novoměstští se aktuálně rozhodují mezi sochou Klid, za níž se skrývá kůň pasoucí se na travnatém břehu Kazimírova rybníka, dále takzvaným Upjatcem, červenou figurou vysedávající ve výklenku nad průchodem u Horáckého muzea, a také mohutnou skulpturou Zlatej soused, která ční na střeše kulturního domu. Hlasovat lze až do konce března, a to jak prostřednictvím mobilní aplikace Nové Město na Moravě, tak osobně přímo v informačním centru.

Tradice by měla pokračovat

„Velmi mě těší, že tady po přehlídce něco zůstane. Je také dobře, že o tom budou hlasovat sami obyvatelé, protože věřím, že za ten jeden rok si už k sochám vytvořili nějaký vztah,“ míní Věra Staňková, ředitelka novoměstské Horácké galerie. Prozradila také, že ona osobně dá svůj hlas figuře sedící na střeše „kulturáku“.

Galerie pod širým nebem

  • Sochy pod novoměstskou oblohou jsou sochařskou přehlídkou, jež má ambici oživit uměním exteriér Nového Města na Moravě.
  • Nabízí jedinečný pohled na veřejný prostor a každý druhý rok pravidelně představuje současné sochařské osobnosti a jejich tvorbu.
  • Nyní se koná přehlídka v režii Horácké galerie již potřetí. Po sochařích Čestmíru Suškovi (2021/2022) a Janu Hendrychovi (2023/2024) oživilo loni na jaře město a jeho nejbližší okolí 17 převážně kovových děl Jakuba Flejšara. Jedná se o dosud největší prezentaci autora ve veřejném prostoru.
  • Následně doplnila objekty v exteriéru ještě Flejšarova komorní výstava v Malé galerii - Prach jsem. Tam umělec prezentuje svá drobnější díla. Expozice je k vidění do 26. dubna.
  • Sochy pod širým nebem si zájemci mohou prohlédnout rovněž do 26. 4.
  • Další ročník bienále se uskuteční na jaře roku 2027. Jednoho z autorů má již galerie vyhlédnutého, jméno ale zatím není potvrzeno.

Kdyby letos zahájená tradice dál pokračovala, mohlo by do ulic Nového Města co dva roky přibýt nové dílo. „Což se vyloženě nabízí, vzhledem k sochařské tradici, kterou naše město má. Ne nadarmo se mu říká galerie pod širým nebem,“ zmínil starosta Šmarda.

Na řadě míst jsou dnes k vidění díla od tamních známých sochařských rodáků - Vincence Makovského a Jana Štursy. Starší umění radnice loni dokonce doplnila i nově vytvořenou replikou dalšího Štursova díla.

„Je ale žádoucí nakombinovat to i se současnou tvorbou, která často nabízí i takové syrovější, větší, mnohdy třeba kovové věci. Nabízí to zase trochu jiný pohled na umění,“ dodal starosta. Náklady na Flejšarovu sochu se podle jeho slov budou pohybovat zhruba od sto do tří set tisíc korun; podle toho, jakou skulpturu lidé nakonec vyberou.

Sám autor skutečnost, že jedno z jeho vystavených děl zůstane v tomto koutě Vysočiny již nastálo, jedině vítá. „Nové Město na Moravě je město s bohatou sochařskou historií, o to víc mě to těší,“ vyjádřil se Flejšar.

Žádného vyloženého oblíbence, který by do sídla nejlépe „pasoval“, ale nemá. „Všechny sochy byly vybrané pro ten konkrétní prostor, takže by měly v daném místě fungovat, zapadnout tam. To je ale asi větší zásluha Horácké galerie nežli moje,“ podotkl sochař.

