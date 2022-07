Umělecká rodina Kodetů obnovila monumentální palác, otevírá v něm muzeum

Unikátní stavbu na Náměstí, jejíž pestrá historie sahá až do roku 1578, koupila rodina malíře Kristiana Kodeta, respektive jejich firma Muzeum Kodet spol. s r.o., v roce 2020. Na počátku roku 2021, kdy odešli z prostor památky předešlí nájemníci – vietnamští obchodníci – se noví vlastníci pustili do kompletní renovace. Ta však nebyla, i kvůli probíhající pandemii covidu, úplně snadná.

„Když jsme to tady poprvé uviděli, byli jsme nadšení, ač to tu bylo celé zarovnané věcmi tehdejších nájemců. Říkali jsme si, že to je přesně to, co pro realizaci našeho záměru potřebujeme. Jsou to prostory s dostatkem místa pro umístění obrazů i soch,“ vzpomněla na seznámení s budoucím rodinným muzeem Jana Kodetová, manželka Kristiana Kodeta, na jejíž bedrech velká část organizace renovačních prací leží.

Ačkoliv si podle ní rodina tehdy rozhodně nemyslela, že úpravy budovy, která je stará několik století, budou snadné, přece jen je náročná a také velmi nákladná cesta za realizací jejich snu trošku zaskočila.

„Jenom renovace parket ve třech velkých výstavních místnostech stála čtvrt milionu korun. Další miliony šly do omítek, výměny dveří, oprav vedení elektřiny, která tady byla ještě v hliníku, a hlavně do topení, včetně instalace dvou nových plynových kotlů i několika desítek topných těles,“ popsala jen část provedených prací Kodetová.

Problémem je rostoucí cena plynu

Jelikož se v celém rozlehlém objektu s vysokými stropy topí plynem, udělal majitelům doslova čáru přes rozpočet nedávný převrat v cenách energií. I vzhledem k náročnému vytápění tudíž zatím tápou v otázce, zda muzeum bude běžně otevřené i přes zimu.

Muzeum Kodet Adresa : Náměstí 11/13, Velké Meziříčí

: Náměstí 11/13, Velké Meziříčí Otevření pro veřejnost : od 28. července

: od 28. července Otevírací doba : 10:00 – 17:00

: 10:00 – 17:00 Vstupné: děti, senioři 50 Kč, dospělí 150 Kč, rodinné vstupné 250 Kč Historie renesanční stavby Objekt byl postaven v roce 1578 na popud Aleny Berkové-Meziříčské z Lomnice. Monumentální renesanční stavba ve stylu severoitalských paláců sloužila jako luteránské gymnázium jen krátce. Třicetiletá válka vyhnala luterány pryč z města.

V půli 17. století byl dům přestavěn na pivovar a pivo se tam vařilo do pol. 20. století. Tehdy byla zavřena i restaurace.

Později historický objekt sloužil pro potřeby ZUŠ nebo knihovny. Fungovala v něm i prodejna vietnamských obchodníků.

„Zatím počítáme se zahájením provozu 28. července a pak denně kromě pondělí až do konce roku. Uvidíme, jak to bude fungovat i v zimních měsících, jaká bude návštěvnost, a podle toho se zařídíme,“ řekla Kodetová.

Návštěvníci, kteří do muzea zamíří, se mohou těšit na desítky děl rozmístěných v přízemí v rozlehlých a kompletně zrekonstruovaných výstavních síních. K vidění je tam 55 obrazů Kristiana Kodeta.

„Dále jsou tu sochy mého otce Jana a celá jedna místnost patří i mému dědečkovi Emanuelu Kodetovi. Jsou v ní umístěny jak kresby, tak komorní plastiky a sochy,“ shrnul Kristian Kodet.

Všechna díla pocházejí ze soukromých sbírek rodiny. „Když jsme se po revoluci vrátili z Ameriky, postupně jsme začali díla, která nám byla stejně jako chalupa u Soběslavi zkonfiskována, shánět a nakupovat zpátky. Tehdy to ještě docela šlo, bylo možné je pořídit i za rozumné ceny. Dnes už by to tak snadné rozhodně nebylo, málokdo se takových věcí teď vůbec vzdá,“ uvedla k rodinným sbírkám Kodetová.

Časem přibude i kavárna

Z Národní galerie, kde jsou některá díla sochaře Jana Kodeta umístěna v depozitu, se bohužel žádnou výpůjčku dojednat nepovedlo. „Snad se nám ještě podaří něco sehnat a další díla do muzea časem přibudou,“ doufají Kristian Kodet s chotí.

Uvedené expozice děl tří uměleckých generací jsou ve vstupní chodbě doplněny ještě velkoformátovými fotografiemi některých nejznámějších soch, které lze nalézt napříč republikou – například mohyly Jana Žižky u Sudoměře od Emanuela Kodeta.

Majitelé někdejšího luteránského gymnázia však nespoléhají pouze na návštěvnost turistů a milovníků umění. Do budoucna přibude v Muzeu Kodet také kavárna, která by se mohla stát místem setkávání a relaxace pro místní, případně i dějištěm nejrůznějších akcí. Její prostory, včetně toalet pro veřejnost, jsou již z velké části připraveny.

„Kavárna bude propojena i s velmi krásným prostorem nádvoří. Průchodem, v němž plánuji zřídit i knihovnu pro veřejnost, kde alespoň využijeme tu přemíru knih, které vlastníme, se pak odtud lidé dostanou i do nově upravené zahrady ve směru k říčce Balince,“ přiblížila plány Jana Kodetová.

Velké Meziříčí je rodině druhým domovem

Kodetovi však nemají v renesančním paláci „jen“ muzeum, ale i prostor k bydlení. V patře se nachází zázemí pro manžele i jejich dceru, Kristian Kodet tu má rovněž svůj ateliér. Přestože rodina žije převážně v Praze, Velké Meziříčí se nyní stalo jejich druhým domovem.

„Já jsem v tomto domě šťastná, mně se tady líbí,“ vyznala se Kodetová s tím, že si nic nedělá ani z poznámek svých známých, již se občas podivují, co tady na maloměstě vlastně rodina dělá.

Kodetovi se kvůli budování muzea vzdali i svého domu na Floridě. „Měli jsme to tam velice rádi, ale táhnout dvě takové nemovitosti a věnovat jim dostatečnou péči, to už nebylo časově ani finančně možné,“ uzavřela Kodetová.