Z hospice do Milána a na Manhattan. Malířka zažívá žal i radost zároveň

Výtvarnice Jana Fučíková z Koněšína na Třebíčsku zažívá období bolesti i radosti současně. Krátce po sobě jí letos v lednu a v únoru zemřeli švagr Rudolf a tchán František, dva z lidí, které milovala. Současně výtvarnice vystavovala své obrazy v italském Miláně při zimních olympijských hrách. A vzápětí jí pořadatel potvrdil účast na další výstavě na newyorském Manhattanu.
Jana Fučíková z Koněšína je absolventkou střední průmyslové školy keramické v Bechyni. | foto: Archiv Jany Fučíkové

„Potkalo mě současně velké štěstí i velký žal, těžký začátek roku současně s velkým úspěchem. Asi to tak mělo být,“ míní třiačtyřicetiletá žena, rodačka z Třesova u Hartvíkovic. Výtvarnou tvorbou – malířstvím, sochařstvím a keramikou – se zabývá 30 let, z toho 15 let se jako výtvarnice také živí.

V Miláně byly v muzeu vědy a umění d’Arte e Scienza vystaveny práce umělců z 25 zemí světa, v nichž byla i díla dvou výtvarnic z České republiky.

Některé z obrazů Jana Fučíková malovala v době, kdy s pomocí pracovnic mobilního hospice sv. Zdislavy z Třebíče vyprovázela na poslední životní cestu svého tchána Františka. „Cyklus šesti obrazů jsem přímo malovala v oné náročné době doprovázení. Obrazy ale nejsou depresivní, jsou barevné, je v nich mnoho naděje a během doprovázení mě držely nad vodou. Věřím, že přináší takový přesah i pro ty, co je uvidí na výstavě,“ říká jejich autorka.

Výtvarnice se účastnila 30 výstav především na Brněnsku a Vysočině, vystavovala také na Slovensku v muzeu Andyho Warhola. Je absolventkou střední průmyslové školy keramické v Bechyni. „Jsem už čtvrtá generace koněšínských keramiček: moje praprababička nakládala pece a babička se v cihelně narodila,“ líčí Jana Fučíková.

Jaroměřice, Třebíč a pak... pařížský Louvre!

Její zářivé a barevné obrazy i sochařská díla odráží prvky ženské senzitivity a zobrazují archetypální ženské postavy.

„Ve své tvorbě se nejraději věnuji příběhům duše, které nesou mé busty, figurální sochy i obrazy. Pracuji se symboly a osobními příběhy, které pro mě nesou velmi silný význam. Často ke mně přicházejí ve snech, tvorba je pro mě způsobem vnitřního léčení a duševní rovnováhy,“ popsala Fučíková.

Souběžně s milánskou výstavou měla výtvarnice také svou první samostatnou výstavu v Jaroměřicích nad Rokytnou. „Věnovala jsem ji svému tchánovi Františkovi, švagrovi Rudolfovi a Mobilnímu hospici sv. Zdislavy z Třebíče, díky němuž bylo možné být s naším milým dědečkem Františkem při doprovázení až do poslední chvíle,“ řekla Fučíková.

V srpnu bude mít samostatnou výstavu v Třebíči v komunitním centru, kde chce podpořit hospic sv. Zdislavy. Ta bude od srpna 2026. „A pokud se zadaří, tak v říjnu je na řadě pařížský Louvre, kam budu posílat přihlášku na evropský veletrh umění,“ uvedla Jana Fučíková.

Z hospice do Milána a na Manhattan. Malířka zažívá žal i radost zároveň

20. března 2026  8:42

