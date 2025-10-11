Doba si žádá pokrok. Čím dál víc radnic začíná využívat umělou inteligenci

Přepisy jednání zastupitelů, tvorba prezentací, analýza dokumentů, ale třeba i komunikace s klienty čtyřiadvacet hodin denně. To je jenom několik oblastí, v nichž městské úřady na Vysočině již využívají umělou inteligenci (AI). Další radnice v kraji trend testují, případně jeho zavedení zvažují.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Některý z modelů AI dnes provozuje zhruba každá pátá samospráva v České republice – a stále jich přibývá.

„Do dvou let bude AI úředníka používat více než polovina českých obcí a do pěti let se 80 procent veškeré komunikace s obcí povede právě přes AI. Není tedy na co čekat, zejména v době, kdy se řadu úřednických postů nedaří obsadit,“ okomentoval Pavel Kosina, expert na AI asistenty z komunikační sítě Munipolis.

Mnohá vysočinská města nejsou v tomto odvětví rozhodně nováčky a nástroje umělé inteligence už nějakou dobu uplatňují. „Havlíčkův Brod byl prvním městem v republice, které se stalo aktivním členem České asociace umělé inteligence. Vnímáme umělou inteligenci jako významnou příležitost a systematicky podporujeme vzdělávání zaměstnanců v této oblasti,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.

Běžné AI aplikace jsou využívány pro tvorbu prezentací i pro přípravu a analýzu dokumentů, přičemž pracujeme výhradně s materiály, které neobsahují citlivé údaje.

Zbyněk Stejskalstarosta Havlíčkova Brodu

Nejvíce zkušeností s AI tam má zatím oddělení sekretariátu a komunikace. Profesionální nástroj pomáhá s přepisy jednání zastupitelstva či rozhovorů z městské kabelové televize, jež poté slouží jako podklady pro radniční noviny.

„Vedle toho jsou běžné AI aplikace využívány pro tvorbu prezentací i pro přípravu a analýzu dokumentů, přičemž pracujeme výhradně s materiály, které neobsahují citlivé údaje,“ upřesnil Stejskal.

Radnice teď také poptává firmy, které mají pro městský web vyvinout chatbot s pracovním názvem HavlBot, a také interního asistenta – ten má usnadnit vyhledávání a tvorbu usnesení pro radní a zastupitele.

Chatbot si s lidmi povídá na webu Pelhřimova

Zmíněný chatbot, tedy chatovacího robota komunikujícího s člověkem, mají už od ledna k dispozici třeba lidé v Pelhřimově. Nepřehlédnutelná ikona je vítá hned na úvodní stránce městského webu. „Občanům 24 hodin denně pomáhá najít potřebné informace a odpovídá na časté dotazy. Přispívá tak k větší dostupnosti služeb,“ vylíčila Andrea Unterfrancová, mluvčí pelhřimovské radnice.

Tohoto pomocníka doplnilo město nedávno další novinkou. „Je jí hlasový asistent Chetty. Od května byl testován a v srpnu spuštěn do ostrého provozu. Umí mluvit přirozeným hlasem, reaguje okamžitě a volajícího nasměruje na správný odbor či konkrétního zaměstnance. V úředních hodinách navíc umožňuje přepojení přímo na pracovníka,“ vysvětlila mluvčí.

Tady robot úředník. Jak chtějí politici zavádět AI do státní správy?

První reakce veřejnosti jsou podle ní pozitivní, lidé oceňují rychlost i úsporu času. „Asistent je stále v ‚učícím‘ režimu, vítáme proto zpětnou vazbu, která nám pomáhá jeho služby dále vylepšovat,“ podotkla Unterfrancová.

Doplnila, že Chetty by měl časem i zasílat shrnutí konverzace v SMS či pomáhat s jednoduchými rezervacemi termínů. „Zvažujeme i další inovace v oblasti umělé inteligence a digitálních nástrojů, které by občanům přinesly ještě větší komfort,“ uvedla mluvčí s tím, že snahou je využít AI i k zefektivnění některých oblastí práce úředníků.

Ve Žďáře uměla inteligence rozdělí poštu

S moderními technologiemi, včetně AI, chtějí držet krok i ve Žďáře nad Sázavou. Tam nyní běží výběrové řízení na dodávku voicebota – hlasového asistenta, jenž má obsluhovat infolinku městského úřadu.

„Voicebot počítá s využitím moderních AI algoritmů, což umožní rychlé a efektivní odpovědi na dotazy občanů a odlehčení pracovníkům call centra,“ objasnil František Žák, tajemník žďárského městského úřadu.

Město však chystá zprovoznění ještě dalšího neživého pomocníka. Nová technologie využije umělou inteligenci pro automatizovanou analýzu a rozdělování příchozí pošty na jednotlivé odbory. Novinka má sloužit zároveň i ke zhodnocení a zápisu příchozích faktur a přestupků i k vyhotovení faktur odchozích.

Jihlava není spokojená, a tak zatím nespěchá

V Třebíči zaměstnanci napříč městským úřadem využívají umělou inteligenci pro zrychlení a větší efektivitu své práce; teď je čeká třeba školení ohledně využití AI ve státní správě. „Zvažujeme i nasazení chatbotu na webu města. Aktuálně připravujeme inovaci stránek a nástroje AI chceme v této nové verzi využít,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Ve fázi testování jsou nyní v oblasti AI v Jihlavě. Zkoušejí tam chatboty různých dodavatelů. „Nejsme ale zatím moc spokojeni s jejich fungováním, proto nespěcháme s ostrým nasazením takového nástroje,“ sdělil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Umělá inteligence pomůže lidem při orientaci na úřadech i lékařům s diagnózou

Lidé mají zatím k dispozici třeba hlasový automat na lince k parkování, nejde však o plnohodnotné asistenty reagující na hlas volajícího. „Dle naší zkušenosti chce volající ve většině případů mluvit s konkrétním úředníkem a nevydrží hovořit s asistentem, který dobu hovoru často i protahuje nebo nenajde správnou odpověď,“ popsal Daněk.

Nenahraditelnost lidského přístupu zmiňuje třeba i vedení Moravských Budějovic, kde klientům na městském webu pomáhá chatbot. „Jdeme dopředu, jak si doba žádá. Ale i když nám AI může něco připravit, usnadnit, nějaká kontrola je stále třeba. A hlavně prvek lidskosti, ten je velmi důležitý,“ dodal Martin Ferdan, starosta Moravských Budějovic.

Samosprávy jsou zavalené zbytečnými dotazy

Podle průzkumu Asociace moderně komunikujících samospráv má zhruba 63 % obcí problém se včasným odbavením všech dotazů občanů. V naprosté většině (87 %) jde navíc o otázky, které může občan sám dohledat přímo na stránkách obce.

Samosprávy tak tráví v průměru dva pracovní dny reakcemi na běžné dotazy veřejnosti. U větších samospráv se čas násobí počtem jednotlivých agend. U měst nad 10 tisíc obyvatel tak může mít čas věnovaný odpovědím na dotazy hodnotu přesahující 10 tisíc korun měsíčně.

I to je důvod, proč má se zapojováním AI úředníků, hlavně v podobě AI chatbotů, zkušenost stále větší množství českých samospráv. Aktuálně některý z modelů provozuje každá pátá, a zhruba 5 % obcí dokáže s pomocí AI pokrýt i složitější agendu.

A čeho si obce na AI úřednících cení nejvíce? Na prvním místě je schopnost ušetřit čas, který mohou úředníci věnovat důležitější agendě (89 %). Následuje schopnost reagovat i mimo pracovní dobu úřadu (85 %) a na třetím místě schopnost mluvit cizími jazyky. Nejvíce úřady oceňují komunikaci v ukrajinštině (78 %), vietnamštině (67 %), angličtině (48 %) a mongolštině (43 %).

