Jihlava rozšíří ulici, nechá kvůli tomu vykácet alej šedesátiletých jasanů

Autor:
  8:14
Alej dvaadvaceti šedesátiletých jasanů v jihlavské ulici 17. listopadu do jara zmizí. Silnice bude rozšířená. Ale jen o čtvrt metru na každé straně. Hodnota stromů je půldruhého milionu korun. Město chce ulici kompletně rekonstruovat a s jasany se při této investici nepočítá.

„Bylo povoleno pokácení dvaadvaceti jasanů a předepsána náhradní výsadba. Všechny jasany, které jsou povolovány ke kácení, již byly odborem životního prostředí dlouhodobě sledovány, protože měly zhoršenou vitalitu a řadu suchých větví, které v uličním prostoru mohly být nebezpečné,“ sdělila vedoucí městského odboru životního prostředí (OŽP) Katarína Ruschková.

Město připravuje kompletní rekonstrukci ulice 17. listopadu. „Součástí akce je rekonstrukce vodovodu, splaškové kanalizace a výstavba nové dešťové kanalizace. Na tyto práce naváže obnova vozovky včetně konstrukčních vrstev, rekonstrukce chodníků, uložení kabelového vedení a modernizace veřejného osvětlení,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů magistrátu prakticky kompletně zmizí. Zůstanou jen mladé habry, nedávno zasazené ve vrchní části ulice.
Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů magistrátu prakticky kompletně zmizí. Zůstanou jen mladé habry, nedávno zasazené ve vrchní části ulice.
Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů magistrátu prakticky kompletně zmizí. Zůstanou jen mladé habry, nedávno zasazené ve vrchní části ulice.
Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů magistrátu prakticky kompletně zmizí. Zůstanou jen mladé habry, nedávno zasazené ve vrchní části ulice.
Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů magistrátu prakticky kompletně zmizí. Zůstanou jen mladé habry, nedávno zasazené ve vrchní části ulice.
8 fotografií

V ulici je vysázena i řada mladých stromů blíže k Vrchlického ulici. Ty by měly rekonstrukci ulice přečkat. „Kácení se týká jen starých jasanů, mladé habry vysázené v úseku mezi ulicemi Leoše Janáčka a Vrchlického nebyly ke kácení povoleny a s jejich odstraněním se nepočítá,“ sdělil Daněk.

Úředníci z OŽP tvrdí, že stromy určené ke kácení měly zhoršenou vitalitu. „Po ukončení stavby musí být v ulici nová výsadba dřevin současně s vytvořením nových vhodných podmínek umožňujících lepší dlouhodobou existenci stromů. Ekologická hodnota kácených dřevin byla v říjnu 2023, kdy bylo stanovisko vydáno, 1,57 milionu korun. Dnes by byla nižší, neboť vitalita stromů v posledních letech rapidně klesala,“ sdělila Ruschková.

Provozovatele pivnice v ulici kácení potěšilo. „Na předzahrádku mi padá ze stromů listí, město ho neuklízí, musím ho uklízet sám,“ postěžoval si muž, který si nepřál uvést své jméno.

Vodovod ještě z dob Rakousko-Uherska

Zakázku město zveřejnilo bez předpokládané hodnoty. „Ta je odhadnuta z projektové dokumentace, ale nechtěli bychom, aby se zveřejňovala, protože se zakázky soutěží hlavně na cenu,“ informoval Daněk.

Akci město zaplatí ze svého rozpočtu. „Spolufinancování akce z jiných zdrojů zatím není, počítá se s tím v rozpočtu, protože tyhle opravy jsou nutné a mají vysokou prioritu. Ale stále hledáme i zdroje spolufinancování,“ dodal Daněk.

Jihlava se chystá na velké kácení, odstraní stovky suchých a nebezpečných stromů

V ulici je podle mluvčího magistrátu položen vodovod z šedé litiny z časů Rakouska-Uherska. „Skutečně podle pasportu je v ulici 17. listopadu vodovod, který byl do evidence zanesen s datem vzniku 1. ledna 1912. Technicky byla jeho životnost ukončena 1. ledna 2002,“ pověděl Daněk.

Starý vodovod nahradí nové potrubí z tvárné litiny. Primárním motivem investice je množství poruch a havárií na dosluhující vodohospodářské infrastruktuře, kanalizaci i vodovodu. „Stávající zděnou kanalizaci vejčitého profilu město zruší a nahradí ji kanalizací splaškovou z kameniny a dešťovou z polypropylenu,“ dodal Daněk.

Uzavírka se dotkne i městské hromadné dopravy

Součástí stavby bude také rekonstrukce veřejného osvětlení a obnova indukční smyčky pro světelnou signalizaci na křižovatce. „Práce částečně zasáhnou i do ulice Jiráskovy v místě napojení mezi autobusovým nádražím a Vysokou školou polytechnickou. Dopravní omezení stanoví zhotovitel,“ sdělil Daněk.

Vzhled ulice by se podle mluvčího neměl zásadně měnit. „Rekonstrukce přinese technické zlepšení infrastruktury a kvalitnější veřejný prostor,“ vyjádřil se Daněk.

Ulice 17. listopadu v centru Jihlavy.

Ulice 17. listopadu v centru Jihlavy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Zastávky městské hromadné dopravy (MHD) zůstanou na stávajících místech. Nově dostanou cementobetonový povrch. Stavba bude probíhat za úplné uzavírky ulice včetně provozu MHD.

A jak se změní vozovka? „Rozšíří se o 0,25 metru na každé straně, což přispěje ke zlepšení dopravních parametrů ulice,“ sdělil Daněk. Nové chodníky budou z betonové dlažby.

Bez kácení stromů není oprava ulice možná

Podle města není možné investici provést bez odstranění stávající aleje. „Většina stromů je nemocných. Při rekonstrukci kanalizace by navíc mohlo dojít k poškození jejich kořenových systémů. Současný stav stromů je dlouhodobě špatný a představuje i bezpečnostní riziko - opakovaně zde dochází k pádu silných suchých větví. Projekt proto využívá tuto nutnou stavební akci jako příležitost k náhradě dožívajících a chřadnoucích stromů za nové,“ sdělil Daněk.

Na místě město vysadí stejný počet nových stromů. Kácet by se mělo nejpozději do konce března.

Doba přestavby silnice je stanovena na 270 dní od předání staveniště. „Stavební práce obvykle začínají nejhlouběji uloženými inženýrskými sítěmi. Konkrétní postup stanoví zhotovitel v harmonogramu prací,“ pověděl Daněk.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před...

Voborníková čtrnáctá, Plecháčová ve třetí desítce. Závěr masáku ovládla Simonová

Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě

Zastávka biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě je minulostí. Program uzavřel hromadný závod žen na 12,5 kilometru, ve kterém Tereza Voborníková finišovala se třemi střeleckými chybami...

Byla jsem zlomená, teď je veseleji, těšilo Voborníkovou. A Plecháčová jen zářila

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Za cílem padla u hrazení na kolena do sněhu, dlouze zhluboka vydechovala. Tereza Voborníková ze sebe i na posledních metrech zkráceného vytrvalostního závodu v Novém Městě vydala naprosto vše....

Kratochvílová: Řeči o dopingu mě kdysi mrzely, teď nad nimi mávám rukou

Jarmila Kratochvílová

Bývalá skvělá československá atletka Jarmila Kratochvílová, která dodnes drží světový rekord v běhu na 800 metrů, oslaví v pondělí 26. ledna 75. narozeniny. A její nejlepší dárek? Čtyři dny strávené...

„Že přijdu v rockovém triku, nikoho nepřekvapí.“ Řediteli tiskáren je nejlépe na pódiu

Dlouhé vlasy, vousy a rockové triko. V jiném oblečení lze ředitele...

Celou svou pracovní kariéru zasvětil Petr Kletečka Tiskárnám Havlíčkův Brod. Roky byl ekonomem podniku, poslední čtyři roky je jeho ředitelem. Vedle toho stíhá bavit návštěvníky plesů a zábav i...

Jihlava rozšíří ulici, nechá kvůli tomu vykácet alej šedesátiletých jasanů

Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů...

Alej dvaadvaceti šedesátiletých jasanů v jihlavské ulici 17. listopadu do jara zmizí. Silnice bude rozšířená. Ale jen o čtvrt metru na každé straně. Hodnota stromů je půldruhého milionu korun. Město...

29. ledna 2026  8:14

Filmaři točí komedii s Prachařem a Ramba na zámku v Lukách. Ten se prodává

Zámek v Lukách nad Jihlavou.

Přední čeští a slovenští herci Tereza Ramba, Zuzana Mauréry, Jakub Prachař či Petr Štěpánek točí novou komedii na zámku v Lukách nad Jihlavou. Památka, která bývá otevřená jen výjimečně, je v...

28. ledna 2026  16:08

Kuřák hašiše se v kradeném autě honil s policisty, po výslechu šel krást

Do Prahy se chtěl muž vrátit autem, které ukradl v Jihlavě. Policejní hlídce na...

Hned ze šesti trestných činů je obviněný jednatřicetiletý muž. V poutech skončil poté, co se v okolí Jihlavy honil v kradeném voze s policejními auty na dálnici. Během posledních dní toho ale stihl...

28. ledna 2026  13:03

Trenér Havíř o svém novém angažmá: Třebíčští kluci hokej nezapomněli

David Havíř ještě coby asistent v Mladé Boleslavi.

Vedení Horácké Slavie Třebíč před pár dny sáhlo k výměně na trenérském postu. Davida Dolníčka vystřídal bývalý dlouholetý extraligový obránce David Havíř, pro něhož je to úplně první hokejové angažmá...

28. ledna 2026  10:56

Video aktivisty rozhýbalo radnici. Park na Štefánikově náměstí čeká proměna

Park na Štefánikově náměstí má nevyužitý potenciál. Co zde však změnit? Návrhy...

Aktivista Tomáš Vovsík se před pěti lety nastěhoval zpátky do Jihlavy, kde vyrůstal. Nejbližším prostorem se zelení u jeho bydliště byl park na Štefánikově náměstí, takže tam rodina s malými dětmi...

28. ledna 2026  7:37

S domácí paliativní péčí pomáhají elektroauta, první v pelhřimovské nemocnici

Slavnostní předání nových automobilů zástupcům paliativní péče pelhřimovské...

Když zdravotní sestry z domácí paliativní péče Nemocnice Pelhřimov vyrážejí k pacientům, často jedou za lidmi, kteří potřebují klid, bezpečí a blízkost svých rodin. Od ledna jim na cestách pomáhají...

27. ledna 2026  14:52

Nadílka v jihlavské zoo: malý lenochod a také komba. Školáci mají vstup za korunu

Zhruba měsíc staré je nyní mládě poloopice komby Garnettovy. K vidění je v...

Ani uprostřed zimy nepřestávají v jihlavské zoologické zahradě přibývat čerstvé přírůstky. Zájemci se tam mohou pokochat roztomilými mláďaty i dalšími novými obyvateli expozic. K vidění je teď...

27. ledna 2026  11:33

Hamza větří olympijskou medaili z biatlonu: Máme vlčáky, máme střelce

Jiří Hamza, prezident Českého svazu biatlonu, v Novém Městě na Moravě.

Na letošní olympijské hry odcestuje česká biatlonová výprava s jasným cílem: poprat se v Südtirol Areně, v proslulém biatlonovém centru Antholz-Anterselva, o některou z medailí. „Ne, že ji přímo...

27. ledna 2026  11:05

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je...

Fičí vítr, pláň u elektrárny Dukovany je pokrytá zmrzlým blátem a škraloupy sněhu. Ruce začínají v mrazu slušně bolet. Muži u vrtných souprav si práci v přimrzajících kalužích „užívají“ do morku...

27. ledna 2026  7:43

Grónská biatlonová rodina: Trump lže. Nikdy nebudeme Američany

Sourozenci Sondre a Ukaleq Slettemarkovi v Novém Městě.

Příjmením jsou Slettemarkovi. Maminka Uiloq je hlavní trenérka a šéf týmu. Tatínek Öystein jí asistuje. Dcera Ukaleq (24) a syn Sondre (21) závodí. Všichni dohromady pak tvoří grónskou reprezentaci...

27. ledna 2026  7:11

Nemocnice v Třebíči bude mít nový urgent. I s místností pro opilce a narkomany

Urgentní příjem nemocnice v Třebíči. Budovu čeká přestavba za asi 20 milionů...

Kraj Vysočina připravuje investici téměř 20 milionů korun do stavebních úprav urgentního příjmu Nemocnice Třebíč. Reaguje tak na dlouhodobě nevyhovující kapacitu pracoviště, kam záchranná služba...

26. ledna 2026  15:37

Busem rozjezd uspíší, ale ICOM skončí ještě dřív. Vysočina hledá dopravce na měsíc

Od příštího léta se budou cestující i na Pelhřimovsku a Humpolecku setkávat s...

Snaha Kraje Vysočina najít dopravce, který na Pelhřimovsku a Humpolecku na příštích deset let zajistí základní dopravní obslužnost, narazila na další problémy. Opakované posouvání platnosti smluv...

26. ledna 2026  12:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.