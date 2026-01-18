O pojmenování ulic koncem loňského roku jednohlasně rozhodli zastupitelé města. Do 20. ledna běží lhůta, během níž mohou návrhy na názvy přibližně dvacítky ulic podávat sami občané. Vedení města je potom doplní svými variantami. To znovu občané posoudí a nakonec zřejmě už do dubna schválí zastupitelé.
„Předpokládáme, pokud vše půjde dobře a nikde se to nezasekne, že bychom na jaře měli ulice pojmenované. Poté budou mít občané úřední lhůty, aby si změnu stihli zaregistrovat u úřadů, bank, pojišťoven, smluv či při svém podnikání,“ naznačil starosta Lipnice Zdeněk Rafaj.
Máme tu třeba Kozí plácek, Višňovku, Mizerov nebo Svinskou uličku. Ne všechna tato pojmenování jsou ale pro oficiální ulice vhodné.
Marek Hanzlíkmístostarosta a kastelán hradu
V Lipnici nikdy v historii ulice oficiálně pojmenované nebyly. O jejich názvech se ale hovořilo už několikrát. Třeba v devadesátých letech při pořizování obecní mapy. Nebo v anketě před čtyřmi roky. Nikdy se však myšlenka do oficiální podoby nedotáhla. Až nyní.
Vedení města k ní vedou nové zkušenosti a kuriózní momenty. „Na úřadu máme nejednu zkušenost s tím, že kurýr volá od chaty u rybníku Pelhřimák, kde že je tam ta radnice. Ta je samozřejmě na lipnickém náměstí a má číslo popisné 50, kdežto ona chata má také číslo 50, ale evidenční,“ líčí úsměvné zážitky starosta Rafaj.
„Když už jsme se stali tím městem...“
Lipnice, která s 650 obyvateli patří zároveň k nejmenším městům v republice, má vysoký počet nemovitostí označených číslem evidenčním. Ta se používají u dočasných staveb či rekreačních nemovitostí. Naopak čísel popisných, jimiž se označují budovy pro trvalé bydlení, není až tolik. A kdo rozdíl nezná, čísla si splete.
„Mnohem závažnější následky by mohla mít zmýlená například v případě potřeby rychlé zdravotnické pomoci,“ upozorňuje starosta. Velmi snadno totiž může dojít k záměně čísla popisného s evidenčním. A právě pojmenování ulic tomu má zabránit.
„Účelem je zajištění jednoznačné adresy, což zrychluje orientaci pro záchranné složky, usnadňuje doručování pošty, balíků a zboží kurýrními službami. Systém pojmenování ulic také usnadňuje evidenci obyvatel a nemovitostí, je klíčové pro fungování moderních digitálních systémů,“ dodává Rafaj.
S jeho pohledem souhlasili všichni zastupitelé. Byť někteří mají drobné výhrady, se zavedením ulic souhlasili úplně všichni. „Když už jsme se stali městem, pojmenování ulic by k tomu mělo patřit. I když to přinese jisté komplikace občanům,“ souhlasí i místostarosta a zároveň kastelán zdejšího hradu Marek Hanzlík. Patří mezi ty, kteří úplně nadšeni nejsou, ale s myšlenkou se smířili.
Doklady, řidičáky, pojistky, dodavatelé energií...
Obyvatelům města se zavedením ulic totiž změní jejich oficiální adresa. A tu bude potřeba na spoustě míst opravit. Od úřadů kvůli občanskému a řidičskému průkazu a dalším dokladům přes pojišťovny, banky, dodavatele energií, telefonní operátory až třeba po živnostenské úřady, podnikatelské registry či zaměstnavatele nebo vlastní webové stránky.
„Lidé ale chápou, že je to potřeba. Kritiku nebo výtky vůči rozhodnutí jsem nezaznamenal. Radnice občanům pomůže, jak to půjde. Třeba chceme oslovit náš pověřený úřad v Havlíčkově Brodě, zda by jeho pracovníci přijeli přímo do Lipnice a změny našim občanům umožnili udělat zde. Aby hlavně starší lidé nemuseli na úřady do Brodu,“ pravil Zdeněk Rafaj s tím, že podrobné informace, co a jak, uveřejní v březnu.
|
Díky hradu je Lipnice po 170 letech opět městem, nejmenším na Vysočině
A na jaké názvy ulic se lidé mohou těšit? To zatím není úplně jasné. V minulosti se mnohé místní názvy vžily a užívají se neoficiálně dodnes. Podle Hanzlíka by se mohly stát základem pro názvy oficiální. „Máme tu třeba Kozí plácek, Višňovku, Mizerov nebo Svinskou uličku. Ne všechna tato pojmenování jsou ale pro oficiální ulice vhodná,“ usmívá se kastelán.
Podle doposud došlých návrhů je jasné, že část ulic bude věnována osobnostem s historií Lipnice spojených. Nést by mohly například jméno spisovatele Jaroslava Haška, malíře Jaroslava Panušky či filmového historika a místního rodáka Karla Čáslavského. Zvažována bude i třeba ulice Švejkova.
Kolem starého hradu povede Zámecká ulice?
„Názvy by měly být pestré, nechceme se orientovat jen třeba na historické osobnosti či ovocný sad. Chtěli bychom využít původní pomístní názvy, významné osobnosti s Lipnicí spojené, případně se nebudeme bránit ani označení ulice podle toho, kam vede,“ naznačil Marek Hanzlík.
Název má dostat i náměstí. Starosta Rafaj naznačuje, že o jeho pojmenování může být rozhodnuto velice rychle. „Úplně se nabízí náměstí Jaroslava Haška. A nebo jednoduše Lipnické náměstí,“ konstatuje.
Některé názvy však pro neznalého můžou i nadále zůstat trochu matoucí. Například Zámecká ulice, která by mohla vést přímo pod hradem a dále kolem školy. Když vede těsně pod jednou z nejvýznamnějších středověkých památek na Vysočině, dalo by se očekávat, že na zříceninu hradu bude název ulice odkazovat. Ovšem zřejmě ne tak v Lipnici.
Budova školy postavená ve druhé polovině 18. století totiž původně opravdu bývala zámečkem. Nechal ho postavit hrabě Karel Josef Palm z Gundelfingenu. Když v roce 1760 panství koupil, byl už hrad ve špatném stavu. Proto se rozhodl pro stavbu zámku v podhradí, který by sloužil jako sídlo správy panství. A od té doby se ulici říká Zámecká. I když vede pod majestátním hradem.