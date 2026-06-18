Cestu dlouhodobě zatěžovala výstavba vodojemu Bukovno i nedávné pokládání severovýchodní větve vodovodu. Těžká technika udělala z kdysi běžné ulice úsek, kterému by se řidiči i místní obyvatelé nejraději vyhnuli.
Město nyní vypisuje výběrové řízení a na opravu má v rozpočtu připraveno zhruba 3,5 milionu korun. „Ulice bude nově zpevněná i v úseku od domova seniorů směrem ke krematoriu, kde v tuto chvíli v podstatě žádný povrch není,“ přiblížil primátor Petr Ryška (ODS). Silnice se navíc mírně rozšíří – ze současných 4,5 metru na pět metrů – což výrazně usnadní průjezd vozidel.
Zatímco oprava silnice na Lesnově má jasný harmonogram, otázka, kde budou jednou parkovat turisté mířící na chystanou rozhlednu Honzík na kopci Rudný, stále visí ve vzduchu. Současné kapacity v lokalitě jsou totiž na hraně a pro nápor návštěvníků rozhodně nebudou stačit.
Magistrát si nyní nechává zpracovat studie, které mají ukázat, jak oblast Šacberku a vrchu Rudný do budoucna propojit a dopravně obsloužit. Radnice si ale dává pozor, aby nevyvolala zbytečný chaos.
„Na tom území žádná nová velká betonová plocha nevznikne, není tam na to místo,“ vysvětlil primátor Ryška.
Místo pro parkování je kvůli dezinformacím tajné
Podle primátora bude v budoucnu nutné nějaké nové parkoviště vybudovat, pokud má lokalita fungovat tak, jak si radnice představuje. Konkrétní místo však magistrát s obavami před možným chaosem a šířením dezinformací zatím nezveřejnil. Důležité je, že radní už vyloučili jednu z obávaných variant. „Určitě to nebude u domova seniorů, to máme s jistotou. Hlavní nástupní plocha pro turisty rozhodně nebude z Lesnova,“ zdůraznil Ryška.
S tím souhlasí také náměstek primátora Radek Popelka (ANO). Podle něj by sídliště v dolní části aglomerace takový nápor aut zkrátka neuneslo. „Jsme domluveni, že se lokalitě Lesnova vyhneme. Nástupním místem bude pravděpodobně prostor u Penzionu U Lyžaře, u horního parkoviště nad krematoriem,“ nastínil Popelka.
Dodal, že pro specifickou klientelu, například pro cyklisty, zůstává jako jedna z možností přístupu Pávov. Cílem města je v tuto chvíli nezatěžovat stávající sídliště v dolní aglomeraci.
Město nyní prověřuje kapacity také s ohledem na zimní sezonu, kdy parkoviště slouží lyžařům. Pokud se podaří analýzu propojit, mohla by stejná místa sloužit celoročně i turistům mířícím na novou rozhlednu. Jakmile pracovní skupina dospěje k definitivnímu rozhodnutí, město plán zveřejní.