Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Autor:
  14:19
Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy si v rozhodné datum dojela pouze pro prodloužení dočasné ochrany, na jejímž základě peníze dostávala.
ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Ženu policisté zadrželi v pátek přímo na jednom z pracovišť odboru azylové a migrační politiky na Vysočině. Cizinka se na přepážku dostavila v řádném termínu právě za účelem prodloužení víza dočasné ochrany pro občany Ukrajiny.

„Po kontrole předloženého cestovního pasu ale vzniklo důvodné podezření, že by se mohlo jednat o osobu, která zneužívá čerpání humanitárních dávek. Kontrolou předloženého cestovního pasu se podezření potvrdilo,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Vzhledem k možnostem informačních systémů je možné zpětně ověřovat pobyt všech cizinců na území České republiky a ověřit také, kdy a jak čerpali humanitární dávky.

Oldřich Chaloupkavedoucí cizinecké policie na Vysočině

Mladou ženu policisté zadrželi. Zjistili, že takto si přivydělává už od prosince roku 2024. Celkem si za tu dobu na neoprávněně vyplacených dávkách přišla na více než 735 tisíc korun. Do Česka jezdila jen účelově v termínech pro potřebné prodloužení pobytu.

Cizinka je nyní podezřelá z trestného řinu podvodu. Převzala si usnesení o sdělení podezření a byla propuštěna na svobodu. Nyní ji bude čekat soudní řízení.

Počet odhalených podvodů Ukrajinců roste

Podobných případů na Vysočině rychle přibývá. „Od začátku roku 2025 do současné doby jsme zjistili 51 případů s celkovou škodou ve výši 8 159 117 korun,“ vyčíslila policejní mluvčí.

Na podvodná jednání ze strany cizinců policisty upozorňují sami pracovníci odboru azylové a migrační politiky. Ti si opakovaně všímají, že někteří cizinci, kteří se na přepážku dostaví k prodloužení dočasné ochrany, často pobývají buď na smyšlených adresách, nebo se na území republiky nezdržují vůbec.

Jezdila jen pro razítko, Ukrajinka na neoprávněných dávkách získala statisíce

„Vzhledem k aktuálním možnostem informačních systémů policie a spolupráce s ostatními orgány státní správy je tímto způsobem možné zpětně ověřovat pobyt všech cizinců na území České republiky a ověřit také, kdy a jak čerpali humanitární dávky,“ vysvětluje vedoucí cizinecké policie na Vysočině Oldřich Chaloupka.

Vytipováním těchto cizinců podle něho lze neoprávněné čerpání humanitárních dávek zastavit na úřadu práce předem a postavit cizince na takzvaný blacklist. „Jakmile se daný cizinec přihlásí kdekoliv na území České republiky, policie ho může zadržet napřímo,“ dodal.

