Vysočina připravuje testování učitelů, zatím však nejsou testy ani zájem

Podle soukromého bleskového průzkumu, který si udělal mezi jihlavskými základními školami vedoucí odboru školství jihlavského magistrátu Tomáš Koukal, mezi pedagogy zájem o testování není zatím příliš velký.

„Podle toho, co jsem zjistil, učitelé moc nechtějí,“ řekl Koukal.



Silnou odezvu od svých zaměstnanců nemá ani ředitel ZŠ Seifertova Zdeněk Wohlhöfner. „Osobně věřím spíše vakcinaci,“ poznamenal.

Ředitel ZŠ Kollárova Tomáš Zeman si zase myslí, že testování od 4. prosince je příliš časné.



„Děti přišly do škol teprve v pondělí. Podle mě je na testy příliš brzy. Učitelé byli dosud izolováni na distanční výuce. Myslíme, že nákaza by se projevila až po nějaké době od chvíle, kdy začnou s dětmi pracovat prezenčně. Nevidím důvod to nějak uchvátat. Naši učitelé by šli na testy spíš až v pozdějším termínu,“ řekl.

Ředitelé škol si také stěžovali, že neměli podrobnější metodiku k organizaci testování. Tu jim poslal Kraj Vysočina až ve středu odpoledne.

Vedení kraje se podivuje množství podmínek

Právě krajský úřad má organizaci testování na starosti.



„Věnujeme se tomu od konce minulého týdne. Po pravdě je to problém. Nebojkotujeme nařízení, ale snažíme se za podmínek, které máme, a s personálem, který máme k dispozici, splnit všechno tak, jak je požadováno. Kladou nám množství podmínek, třeba za jakých teplot musí testování probíhat, jak mají vypadat odběrová místa. To vše se snažíme splnit,“ vysvětluje náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD) s tím, že instrukce uvolňuje úřad postupně tak, jak dává celou organizaci dohromady.

Na Vysočině by se mělo do tohoto testování zapojit všech pět nemocnic zřizovaných krajem. Testování pedagogů a vychovatelů potrvá v termínu od 4. do 18. prosince. Sekundárně by mohly s testováním pomoci soukromé společnosti a není vyloučeno, že by mohl být zřízen odběrový tým.

„Neznáme zatím zájem o testování. Je velice složité nastavit správně kapacitu odběrových míst, pokud řešíte rovnici o mnoha neznámých,“ upozornil náměstek hejtmana.

Technicky i personálně jsou nemocnice na testování víceméně připravené. Hlavní otázkou je, zda budou k dispozici antigenní testy. „Čekáme na jejich dodání. Objednány byly minulý týden. Pokud dorazí včas, tak testování může opravdu v pátek začít,“ popsal Novotný.



Problém je s nastavením kapacity odběrných míst

Učitelé se budou objednávat přes elektronický rezervační systém. Odkaz na něj je na webových stránkách Kraje Vysočina. Nyní se upravuje pro potřeby testování pedagogů a spuštěn má být dnes v 16 hodin. Na testování dorazí s potvrzením od ředitele školy, že jsou pedagogickými pracovníky.

Novotný upozornil, že vzhledem k tomu, že neexistuje žádný předběžný údaj o zájmu učitelů, je složité nastavit kapacity odběrových míst.



„Největším problémem bude povinné navýšení personálních kapacit odběrových míst. Na každém místě musí být dva zdravotníci a tři technicko-hospodářství pracovníci. Při současném PCR testování zvládá vše méně početný tým,“ dodal.



Antigenní testování učitelů bude patrně časově náročnější než rozšířenější PCR testování. Výsledek testu má být k dispozici za 15 až 20 minut. Lidé ho dostanou SMS zprávou. Pokud budou pozitivní, bude proveden potvrzující PCR test přímo na místě.

Na Vysočině se může testování týkat až devíti tisíc učitelů, vychovatelů a pedagogických pracovníků. Dobrovolné testování se netýká technických profesí na školách, uklízeček nebo pracovníků stravovacích provozů.