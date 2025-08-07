Škola pořídí venkovní učebnu Archimedes, zaujal ji vzorový model

Ambiciózní plán má moravskobudějovická Základní škola (ZŠ) Havlíčkova. Chce rozšířit své vzdělávací možnosti o moderní venkovní učebnu Archimedes. Inspiraci si přivezli zástupci města a školy z návštěvy brněnského výstaviště, kde si prohlédli vzorový model této třídy.
Učebna v Hodoníně je první z celé řady, kterou společnost Archimedes chystá po celém světě. Letos chce vytvořit deset učeben v Česku a přibližně dvanáct v zahraničí. Celkem však má v plánu až tisícovku po celém světě.

„Na první pohled nenápadná dřevostavba v sobě ukrývá překvapivě bohaté technologické zázemí. Učebna je vybavena speciálním vzdělávacím softwarem a umožňuje propojení s dalšími školami, které Archimedes využívají. Žáci tak mohou sdílet poznatky a spolupracovat napříč regiony,“ přiblížil Martin Ferdan, starosta Moravských Budějovic.

Cílem je zatraktivnit výuku hlavně v oblasti ekologie a environmentální výchovy a přiblížit dětem přírodu formou praktických činností. Okolí učebny je navrženo jako interaktivní prostor. Jeho součástí jsou vyvýšené záhony pro pěstování rostlin, takzvaný vermikompostér s kalifornskými žížalami, ptačí budka s kamerou, meteostanice či zásobník na dešťovou vodu.

Děti se u nás při debatách víc odvážou, vyzdvihuje autor chytrých učeben

„Každé zlepšení podmínek pro výuku a modernizace školního zázemí znamená pro děti, učitele i školu samotnou obrovský posun dopředu,“ sdělil ředitel ZŠ Havlíčkova Zdeněk Chroust.

Na různé pokusy či výuku přírodních věd jsou určeny venkovní učebny Archimedes. Žáci se v nich spojí s dětmi z celého světa a mohou s nimi sdílet své zkušenosti a poznatky.
Po Hodoníně a Hovoranech na Kyjovsku má venkovní učebna Archimedes třetí „pobočku" v Jihomoravském kraji. Specifické možnosti výuky nově nabízí dětem v Moravském Krumlově na Znojemsku.
Náklady na pořízení učebny se odhadují na necelé čtyři miliony korun. Podle starosty Ferdana by se venkovní učebna Archimedes mohla stát symbolem udržitelného přístupu k životu ve městě.

