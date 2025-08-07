„Na první pohled nenápadná dřevostavba v sobě ukrývá překvapivě bohaté technologické zázemí. Učebna je vybavena speciálním vzdělávacím softwarem a umožňuje propojení s dalšími školami, které Archimedes využívají. Žáci tak mohou sdílet poznatky a spolupracovat napříč regiony,“ přiblížil Martin Ferdan, starosta Moravských Budějovic.
Cílem je zatraktivnit výuku hlavně v oblasti ekologie a environmentální výchovy a přiblížit dětem přírodu formou praktických činností. Okolí učebny je navrženo jako interaktivní prostor. Jeho součástí jsou vyvýšené záhony pro pěstování rostlin, takzvaný vermikompostér s kalifornskými žížalami, ptačí budka s kamerou, meteostanice či zásobník na dešťovou vodu.
„Každé zlepšení podmínek pro výuku a modernizace školního zázemí znamená pro děti, učitele i školu samotnou obrovský posun dopředu,“ sdělil ředitel ZŠ Havlíčkova Zdeněk Chroust.
Náklady na pořízení učebny se odhadují na necelé čtyři miliony korun. Podle starosty Ferdana by se venkovní učebna Archimedes mohla stát symbolem udržitelného přístupu k životu ve městě.