Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty

  12:31
Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji. Batole skončilo v nemocnici, mělo zlomené nohy, ruce, žebro a bylo plné podlitin. Mladého muže poslal soud do vazby, vyšetřovatel ho obvinil z těžkého ublížení na zdraví.
Případem se policisté zabývají od minulého týdne. Dostali se k informacím, že na ubytovně v Třebíči pobývá muž se svou družkou a společně se starají o osmiměsíční holčičku. Ta však údajně vykazovala známky špatného zacházení a týrání.

„Existovalo důvodné podezření, že by mohlo při péči o dítě docházet ze strany matky miminka nebo jejího druha k fyzickému napadání dítěte,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková. Vyšetřovatelé zkontaktovali orgán sociálně právní ochrany dětí a brzy se jim podezření potvrdilo.

„Dítě skutečně vykazuje mnohočetná zranění. Bylo proto okamžitě převezeno k provedení nezbytných vyšetření do zdravotnického zařízení. Současně kriminalisté zahájili úkony trestního řízení,“ popsala Čírtková.

„Zadrželi jsme muže, který byl důvodně podezřelý, že dítěti skutečně ubližuje,“ doplnil Pavel Kubiš, vedoucí krajské kriminálky na Vysočině.

Prověřuje se i role matky v celém případu

Oním mužem je dvacetiletý partner matky holčičky. Miminko opakovaně a po dobu minimálně několika týdnů fyzicky napadal. Bil ho na různých částech těla a opakovaně s ním silně třásl. Holčičce způsobil tržné rány, oděrky, krevní výrony v obličeji i zlomeniny.

Muž se k jednání přiznal. Krajští kriminalisté ho obvinili ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví ukončeného ve stadiu pokusu. Soud ho poslal do vazby. V případě prokázání viny mladému muži hrozí pět až dvanáct let vězení.

„Prověřování a poté vyšetřování tohoto velice závažného případu, kde se obětí stalo teprve osmiměsíční miminko, otřáslo i zkušenými vyšetřovateli našeho oddělení,“ podotkl Pavel Kubiš.

Jeho kolegové rovněž prověřují roli matky v celém případu. Zajímá je, proč svému partnerovi v násilnickém jednání nebránila. Na základě předběžného opatření soudu jí proto bylo dítě z péče odebráno.

