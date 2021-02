Běžkaři berou Žďárské vrchy útokem, auta i turisté začínají místním vadit

U občerstvovacích okének se vystřídají stovky lidí V kopcích na Novoměstsku se to už od prvního sněhu hemží běžkaři. Na hlavních trasách to o víkendu vypadá jako kolem mraveniště. Mísí se tu lyžaři, kteří se podle vytříbeného stylu už takříkajíc narodili s běžkami na nohou, ale i tací, kteří se snaží brzdit z kopce hůlkami před sebou nebo přelézají štěrkem posypanou silnici se zánovními atomiky na nohou. „To je jako škrábat nehtem po tabuli,“ kroutí hlavou lyžař David, který se zrovna vracel ze Studnic, nejvýše položené osady na Vysočině. Nad sportovci tu však převládají ryzí turisté. „Na běžkách jsem byl před dvěma týdny poprvé asi po deseti letech. Máme to z Brna blízko, tak jsme se vydali do Žďárských vrchů. Přijeli jsme pokecat, třeba o životě, o karmických záležitostech, kolikátý život jsme na světě,“ říkají odlehčeně kamarádi, kteří se představili jako Zbyšek a Havran. Zrovna mažou na parkovišti ve Vlachovicích lyže a rozmýšlejí se, kam vyrazí. „Pro nás je lyžování doplněk, táhne nás sem mystika. Vylezeme z těch vládních lží a užijeme si svobodu pohybu,“ plánují. Na parkovišti stojí i dva obytné vozy, klepeme na dveře jednoho z nich. „Když je situace taková, tak jsem vzal karavan a přijel se odreagovat,“ prozradil Petr Neumann z Brna. „Jsem tu více dní, na víkend mám návštěvu, vydržím asi do pondělí. Jsem tady poprvé, líbí se mi tu, tratě jsou skvěle upravené,“ oceňuje. První běžkaři už se také trousí k obecní hospodě Vlachůvce, kterou provozuje Eva Cempírková. „Otevřené okénko je teď jediný zdroj příjmů, velký apartmán s jedenácti lůžky je zavřený,“ říká paní hospodská. „Za sobotu k nám přijde tak 600 lidí, špička bývá kolem druhé, teď je klid,“ hlásila před dvanáctou. Hodně rušno je po poledni u většiny občerstvovacích okének. Výhodu mají zařízení přímo u tratí. Před penzionem U Martina za Rokytnem napočítal reportér před druhou hodinou zhruba tři desítky lidí ve frontě, další postávali opodál. Někteří příchozí tak raději sahají do zásob v ledvince či batohu nebo plánují občerstvení jinde.