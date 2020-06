Mezi tisíci kubíky dřeva. Turisté poprvé projdou krov kostela v Jihlavě

Kvůli bezpečnostním opatřením souvisejícím s tím, že se do krovu stoupá po strmém schodišti a pohyb tam je veden po lávkách nad klenbami hlavní lodi kostela, budou platit pro vstup jistá omezení.



„Na prohlídku krovu v mezivěží může jít maximálně dvanáctičlenná skupina návštěvníků starších patnácti let. Kostel bude otevřený od úterý do soboty v časech od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin,“ upozornil Norbert Dostál za vlastníka objektu, kterým je Královská kanonie premonstrátů na Strahově.

Díky krovu si budou moci návštěvníci prohlédnout práci mistrů tesařů z 16. století i těch současných. Dozvědí se další zajímavosti o této jihlavské dominantě a národní kulturní památce, jejíž základ byl položen v první polovině 13. století.

Oprava střechy a krovu kostela trvala 28 měsíců a stála 31 milionů korun, které byly podpořeny dotací 25 milionů.

Na nový krov použili tesaři 120 kubíků dřeva a pokrývači umístili na střechu 82 tisíc kusů střešní krytiny - takzvaných bobrovek, které přibili 160 tisíci měděnými hřeby.

Výrobce bobrovek se podařilo najít až ve Slovinsku

Cílem projektu bylo podle Norberta Dostála zachovat maximální autentičnost původního krovu z roku 1539.

„Část krovu byla totálně shnilá, něco bylo také napadené dřevokazným hmyzem. Poškozené části se ale nenahrazovaly jako celek, ale vyzdravovaly se. Protézovaly se náročnou technikou pomocí celodřevěných spojů. Ne kovem. Každý původní trám se posuzoval kus po kusu,“ popisoval Dostál náročnou práci tesařů, kteří se na obnově kostela podíleli.

Novou krytinu dostala také střecha z roku 1904. „Rubová část byla totálně zdegradovaná. Držely ji jenom hřebíky. Výrobce nových bobrovek se podařilo najít až ve Slovinsku. Pro jihlavský kostel vytvořil dva odstíny zelené a pět odstínů hnědé krytiny,“ dodal Norbert Dostál.

Cestou ke krovu kostela se návštěvníci seznámí s historií stavby a najdou informace a fotodokumentaci z opravy. V jedné ze skříní jsou umístěny i různé kuriozity, které se při opravách našly.

K porovnání je i ukázka původních bobrovek a těch současných nebo zlepšovací návrh, který si pokrývači vymysleli, aby dodrželi na střeše potřebný vzor krytiny.

Druhá prohlídková trasa - rovněž s průvodcem - bude věnována interiéru kostela. Tam se lidé mohli zatím dostat pouze v rámci bohoslužeb nebo koncertů.

Kostel byl vysvěcen v roce 1257. Severní věž vysoká 63 metrů byla přistavěna počátkem 14. století. Přibližně o sto let později byla postavena i jižní zvonová věž, ve které je umístěn zvon Zuzana vážící přes sedm tun.