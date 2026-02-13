Tisíc km v dešti i mrazu. Na olympiádu šel pěšky z Třebíče, pláštěnku si slepil z pytlů

Slavnostní zahájení zimní olympiády si Nico Mora užil s přítelkyní a svým manažerem, kteří za ním přiletěli.

Autor:
  15:00
Když slyšel na slavnostním zahájení olympijských her zpívat Andreu Bocelliho, neubránil se dojetí. Nico Moro putoval z domovské Třebíče 31 dní, aby dosáhl vysněného cíle v italském Miláně. Nevynechal ani při nemoci, mrazech či celodenním dešti. Na olympijský stadion San Siro ušel z Vysočiny 924 kilometrů.

Do Milána nakonec dorazil třebíčský poutník dokonce o den dříve, než původně plánoval - ve čtvrtek 5. února.

„Už jsem byl v podstatě u cíle, v Miláně, stál jsem před takovým křovím u jednoho domku a věděl jsem, že když udělám pár kroků, uvidím za těmi keři stadion San Siro. Pořád jsem se ale zdráhal to udělat, jako bych tomu ani nemohl uvěřit, že jsem tady. Cloumaly mnou emoce, oddaloval jsem to,“ vzpomíná na silné okamžiky mladík.

Když jste v zimě někde sám v horách, úplně vyždímaný, a někdo vám napíše, že tam beztak umřete, moc to nepotěší.

