Pekelný kopec už střeží včely a mravenci. Prozkoumat lze ptačí hnízdo i úly

  8:09
Už jen samotná rozhledna na vrcholku Pekelného kopce nedaleko Třebíče je dostatečným lákadlem k výletu. Jako další motivace, například pro menší děti, mohou nyní posloužit zbrusu nové atrakce podél přístupové cesty. Naučná stezka má za sebou proměnu za 2,6 milionu korun.

„Na tuto procházku vyrážejí především rodiny s dětmi, pro ty předtím naučná stezka nebyla až tolik atraktivní. Šlo hlavně o informační tabule o fauně a flóře, která se v tamních lesích vyskytuje,“ zdůvodnila rekonstrukci a doplnění oblíbené trasy Irini Martakidisová, mluvčí třebíčské radnice.

Město se pustilo do proměny Pekelné stezky s čertíkem letos v květnu, k dokončení došlo nedávno, zhruba v polovině října. Nyní již obnovený turistický cíl testují první zájemci. Například o uplynulých podzimních prázdninách mířily směrem k rozhledně - i navzdory ne úplně příznivému počasí - početné skupinky výletníků.

Ptačí hnízdo, nebo pavučina. Malí návštěvníci mohou vyzkoušet obojí.
Největším lákadlem ale zůstává rozhledna na Pekelném kopci. Je to jedna z nepřehlédnutelných dominant okolí Třebíče.
Cílem třebíčské radnice bylo především zatraktivnění stezky pro rodiny s dětmi. Nechybí proto množství interaktivních prvků.
Děti mohou vyzkoušet třeba prolézačku ve tvaru včelích pláství.
A co na ně podél naučné stezky, vedoucí mezi poli i lesem, čeká? „Jsou tam celkem čtyři velké dřevěné hravé prvky, které malým dětem umožňují ponořit se do světa zvířat. Ať již mravenců, nebo třeba včel. Děti si mohou prohlédnout i osahat, jak příbytky těchto zvířat vypadají,“ nastínil třebíčský starosta Pavel Pacal.

Zmíněný včelí příbytek čeká na návštěvníky hned u přístřešku u vodojemu, poblíž silničky na Slavice. Veliká prolézačka v podobě včelích pláství je doplněna, ostatně stejně jako ostatní stanoviště, i dřevěnou interaktivní informační tabulí.

Odměnou je rozhledna na vršku kopce

Následné putování na Pekelný kopec s rozhlednou pak zpestřuje ještě lanový prvek v podobě velké pavučiny. Doplněný je panelem se zajímavostmi z pavoučího světa. Turista tu narazí i na dřevěnou maketu ptačího hnízda, kterou zájemci samozřejmě mohou prozkoumat nejen zvenku, ale také zevnitř.

Posledním herním prvkem na trase naučné stezky je pak velké mraveniště, kde návštěvníci mohou nakouknout do společenství a způsobu života mravenců.

Na Pekelném vrchu si děti vyzkouší lezení do úlu, mraveniště i ptačího hnízda

Náklady na úpravy a doplnění trasy vyšly na zmíněných 2,6 milionu korun, polovinu z této částky ale pokryli Třebíčští z dotace.

Asi nejatraktivnější a nezbytnou zastávkou na celém putování ale stále zůstává 26,5 metru vysoká rozhledna, na jejíž vrcholek vede celkem 125 schodů. Pekelný kopec tento zdaleka viditelný monument zdobí již přes desetiletí; město jej nechalo vybudovat v roce 2014.

Proměny Podzámecké nivy. Přibyly pobytové schody, elektřina i veřejné osvětlení

Po loňské obnově horní části zámeckého parku se letos většina prací odehrává...

K závěru se již chýlí úpravy Podzámecké nivy v Třebíči. Prostor mezi zámkem a řekou Jihlavou má získat svoji finální podobu do konce letošního listopadu. Příští rok se tak do oblíbené lokality opět...

6. listopadu 2025  7:55

Trénink na blackout, či test trpělivosti? Ve Žďáru zhasly lampy, lidé chodí s čelovkami

Premium
Obyvatelé Žďáru nad Sázavou mají obavy chodit večer ven, sídliště se totiž...

Trénink na blackout, test trpělivosti obyvatel Žďáru či honba za úsporami. To jsou jen některé důvody, které dle obyvatel města mohou stát za opakujícími se potížemi s veřejným osvětlením. Nefunkční...

5. listopadu 2025

