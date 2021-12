Firmy i terasa na vlastní zahradě. Trhovci hledají místa, kde prodat zboží

Advent je pro malé výrobce jedním z nejdůležitějších období roku. Produkty, které nabízejí lidem na trzích, si chystají dlouho dopředu. Po vládním nařízení o zrušení adventních akcí nyní řeší, co s připraveným zbožím. To tak míří třeba do firem i e-shopů. Někteří ho prodávají i doma na terase.