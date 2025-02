V noci se ztratili a není po nich stopy. Za nalezení psů majitelka nabízí 50 tisíc

Oba čistokrevní psi rasy cane corso, kterou ve starověkém Římě využívali v bitvách, jsou přes svoji mohutnost podle majitelky k lidem a dětem přátelští.

Ztratili se v noci ze 31. ledna na 1. února. „Bydlíme na samotě u lesa. Nebyli jsme doma, takže netuším v kolik hodin,“ uvedla Nikola Nováková s tím, že podle ní mohl někdo psy neúmyslně pustit ven. „Otevřel dveře, ti psi ho vyhnali, aby nám nic nevzal. Pak ale měli volnou cestu a ztratili se.“

Není však ani vyloučené, že psy někdo ukradl. „Pro nás mají nevyčíslitelnou hodnotu, pro nás jsou srdeční záležitostí,“ uvedla majitelka s tím, že případnému nálezci bude vyplacena odměna 50 tisíc korun.

Jenže ani ta zatím k objevení psů nepomohla. „Nejsou po nich žádné stopy,“ krčí bezradně rameny majitelka. „Volali sice někteří lidé, kteří mě hnali na opačnou stranu republiky. Ale bez fotek přeci nemůžu projezdit majlant,“ doplnila.

O případné informace o svých miláčcích Nikola Nováková prosí na telefonní číslo 737 236 661. „Budu ráda, když se o tom dozví co nejvíce lidí,“ prosí Nováková. „Nejsou to totiž žádné malé čivavy, které by člověk jenom tak přehlédl,“ dodala.