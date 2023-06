Pořadatel akce s burleskou vrátí dotaci. Od autorky videa čeká omluvu

Zástupci města vyzvali organizátora, aby se omluvil za nevhodně zařazené vystoupení tanečnice burlesky. Ten svůj přešlap uznal, věc považuje za uzavřenou a mrzí ho, že zveřejnění videa má takovou dohru. „Vnímám to, že paní, co to tam dala, se možná omluví. To, co to spustila všechna média, bylo úplně zbytečné,“ podotkl pořadatel akce Aleš Mejzlík pro CNN Prima NEWS.

Město vzalo omluvu na vědomí, ale finanční dotaci bude chtít zpět. „Včera večer na facebookových stránkách Slavností růžového vína visela jeho veřejná omluva a samozřejmě se přihlásil k vrácení finanční dotace,“ informovala ve středu mluvčí třebíčského městského úřadu Irini Martakidisová.

Jenže omluvou a vrácením peněz kauza zdaleka nekončí. Policie by v příštích dnech měla říct, zda se jednalo o přestupek, nebo trestný čin. A nelze vyloučit, že určitou vinu ponesou na svých bedrech i rodiče, kteří svým dětem umožnili vystoupení sledovat.

Vystupující burleska tvrdí, že se nepříjemné dohře celé události dalo zabránit. Varování na akci si totiž někteří rodiče nevzali k srdci. „V momentě, kdy jsem vystoupila na stage, jsem slyšela, jak moderátorka ujistila publikum, že vystoupení není opravdu vhodné pro děti,“ vysvětlila.

„Myslím, že organizátoři by neměli připustit takovou situaci. Kromě nějaké zvědavosti to v dětech vyvolává někdy zmatek, úzkost nebo odpor. Má to vliv na to, jak se vyvíjí jejich vztah k sexualitě,“ konstatoval dětský psycholog Jan Kulhánek. Tanečnice vystupovala uprostřed dne a místo dospělého publika ji obklopila skupina dětí.