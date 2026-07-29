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Jedenáctiletá dívka chtěla skočit ze střechy, pohotoví policisté ji včas zachytili

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  14:04

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Marek Roupec (vlevo) a Adam Pospíšil, policisté z Třebíče, kteří na střeše parkovacího domu zachránili mladou dívku. | foto: Policie ČR

Dramatické sekundy na střeše parkovacího domu v Třebíči rozhodly o životě jedenáctileté dívky. Na hraně střechy ji v posledním okamžiku strhli do bezpečí třebíčští policisté Marek Roupec a Adam Pospíšil. Za záchranu dětského života si ve středu převzali ocenění od krajského policejního ředitele.

V úterý 30. června, krátce po sedmé hodině večer, na tísňové lince 158 zazvonil telefon. Z třebíčské nemocnice přišla zpráva o útěku dětské pacientky. Situace byla od prvních minut mimořádně vážná.

„Jednalo se o jedenáctiletou dívku ve špatném psychickém stavu, která se léčila v souvislosti s tím, že si již v minulosti sama ubližovala,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Do areálu nemocnice okamžitě vyjely dvě patroly z obvodního oddělení Třebíč. Aby byl zásah co nejrychlejší, policisté si prostor rozdělili. Jedna z hlídek zaměřila pozornost na budovu parkovacího domu – řidič projížděl objekt služebním vozem, druhý z policistů stoupal nahoru po schodech.

Sekundy od tragédie

Právě on dívku objevil na střeše objektu. V tu chvíli se podle mluvčí Čírtkové rozjelo drama s nejasným koncem. Dívka křičela, že se zabije, a začala utíkat přímo ke hraně střechy.

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Policista pohotovou reakcí dívku zachytil a strhl ji z nebezpečného prostoru. Na střeše se ji snažil uklidnit, s čímž mu vzápětí pomohl i parťák, který nahoru dorazil se služebním autem. Společně dívku přesvědčili, aby nasedla do vozu, a odvezli ji zpět k nemocnici.

Ani tam však napětí neskončilo – dívka stále dávala najevo, že chce svůj život ukončit. Vyjednávání si proto převzala policistka z druhé přivolané hlídky. Citlivým přístupem ji dokázala zklidnit, přesvědčit ke spolupráci a předat zpět do péče lékařů.

Ocenění za statečnost

Za pohotový zákrok dnes praporčíkům Marku Roupci a Adamu Pospíšilovi předal krajský policejní ředitel Miloš Trojánek skleněnou plaketu Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina a kázeňskou odměnu.

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„Když se seznamuji s těmito silnými příběhy, při nichž se naši policisté dokázali včas a správně rozhodnout, dokázali rychle zareagovat a poskytnout velmi profesionálně pomoc, jsem pyšný, že jsou součástí našeho týmu,“ vysekl Trojánek zachráncům poklonu.

Zároveň zdůraznil, že kolegové dělají dobré jméno celému sboru a je rád, že se na ně může vedení spolehnout i při takto vyhrocených situacích. Zákrok byl podle něj o to emotivnější, že šlo o záchranu nezletilé dívky, která má celý život teprve před sebou.

20. února 2026

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